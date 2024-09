Les ovations debout dans les festivals de cinéma sont absurdes, pas une nouvelle

Lors de la première de « Joker : Folie à Deux » au Festival du Film de Venise mercredi, le public a fait une ovation debout qui a duré 11 minutes, selon Variété. Le Hollywood Reporter a enregistré les applaudissements à 10,5 minutes, tandis que Date limite la minuterie a enregistré 12,5 minutes.

Quelle que soit la durée exacte, la star Joaquin Phoenix n’est pas restée jusqu’à la fin des acclamations du public : l’acteur a été aperçu sortant du théâtre Sala Grande après neuf minutes d’applaudissements.

Dix à douze minutes représentent un temps impressionnant à passer debout et à applaudir après avoir regardé un film. À titre de comparaison, un épisode normal de « Bluey » dure généralement huit ou neuf minutes (y compris le générique d’ouverture et le générique), tandis que meilleurs olympiens je peux courir un 5 km en 13 minutes environ.

Mais la longueur d’une standing ovation n’a pas vraiment de rapport avec la qualité d’un film. Les premières critiques de « Folie à Deux » ont été mitigées, certains critiques saluant la suite de « Joker » de Todd Phillips comme «brillant” et “impressionnant étrange » et d’autres l’appellent « frustrant » et « décevant.”

Pourtant, il est devenu courant de rapporter la durée de l’ovation debout après une projection dans le cadre de la couverture d’un festival de cinéma, en particulier pour les professionnels d’Hollywood. Lundi, le premier long métrage en anglais de Pedro Almodóvar, « The Room Next Door », a été diffusé sur les écrans américains. titres pour des applaudissements qui ont duré 17 minutes (ou 18 minutes et 36 secondesselon qui compte) lors de sa première à Venise. Cela a dépassé 12-ou-13-minute d’ovation accordée juste la veille au film épique « The Brutalist » de Brady Corbet, qui serait la plus longue de l’histoire du Festival du film de Venise.

Certains points de vente conservent même une décompte en cours La durée des ovations debout dans les festivals de cinéma. Cette couverture ironique est acceptable tant qu’il est bien compris qu’il s’agit souvent d’une manière arbitraire de quantifier un film et non d’un critère de succès. (Et même le Times inclut des détails sur la durée des ovations debout dans sa couverture.) Mais nous ne devrions pas prétendre que la durée de chaque ovation debout est digne d’intérêt ou la traiter comme une sorte de mesure significative en soi – d’autant plus que le temps enregistré varie parfois selon la publication.

C’est un cycle malheureux : plus les articles se concentrent sur la durée des ovations debout comme élément à la mode dans la couverture des festivals, plus elle est perçue comme un point de données important. Et plus l’intérêt autour de la durée des ovations debout est perçu comme grand, plus les médias publieront des articles à ce sujet pour tenter de capitaliser sur le trafic Web. (Sans compter que plus les participants aux festivals de cinéma se rendent compte que leur réaction est observée, plus cela peut affecter la durée pendant laquelle ils sont prêts à applaudir les cinéastes et les artistes dont ils admirent le travail.)

Les applaudissements enthousiastes des spectateurs face à une œuvre d’art ne sont pas un phénomène nouveau, même dans les festivals de cinéma. Parmi les événements majeurs, le Festival de Cannes est célèbre pour ses ovations debout prolongéesainsi que ses huées vocales.

Le film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, a reçu une ovation debout de 22 minutes lors de sa première à Cannes en 2006. C’est un exemple typique de l’accueil réservé aux festivals de cinéma. Les 20 minutes d’applaudissements pour Fahrenheit 9/11 de Michael Moore à Cannes en 2004 en sont un autre exemple (le documentaire a remporté la Palme d’or). Et si les deux films ont également connu un succès critique et commercial, on ne peut pas en dire autant de tous les films qui ont reçu des applaudissements de plus de 10 minutes.

Les ovations à Venise n’ont pas toujours été aussi nombreuses. La première de « Joker », lauréat du Lion d’or en 2019, par exemple, a été saluée par la critique. huit minutes Le film, une histoire d’origine et une étude de caractère de l’un des méchants les plus célèbres de la bande dessinée, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques pour sa représentation de la violence et de la masculinité, mais a quand même rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Phoenix a également remporté un Oscar pour sa performance.

Le Lion d’or de l’année dernière, « Les Pauvres créatures », de Yorgos Lanthimos, a obtenu une pause de 10 minutes (ou huit minutes, selon Variety). Cette comédie noire a finalement été bien accueillie par les critiques et le grand public, engrangeant 117,6 millions de dollars dans le monde entier et recevant de nombreuses récompenses. Parmi ses distinctions, on compte un Oscar pour sa star Emma Stone. Mais le film a suscité la controverse à cause de ses scènes de sexe explicites ; la protagoniste est une femme ressuscitée avec le cerveau d’un enfant.

Il y a aussi des exemples comme la sortie en 2022 de « Blonde ». Ce film très controversé sur une Marilyn Monroe fictive du réalisateur Andrew Dominik aurait reçu une ovation debout de 14 minutes, mais il est déjà en grande partie tombé dans l’oubli.

Les applaudissements sont une bonne chose. Nous devrions encourager les créateurs qui créent l’art qui nous touche. Nous devrions même applaudir ceux qui font un effort courageux — surtout s’ils sont dans la salle avec nous — car créer de l’art est difficile.

Mais les films sont bien plus qu’une simple collection de statistiques comme la durée d’une standing ovation ou les recettes au box-office : les discussions suscitées par « Joker » et « Poor Things » ne peuvent pas se réduire à leurs chiffres. Nos conversations sur ces gigantesques célébrations du cinéma, connues sous le nom de festivals de cinéma, devraient également refléter cela.