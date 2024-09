Les ouvriers qui assemblent les avions Boeing sont en grève. Cela aura-t-il des répercussions sur les vols ?

NEW YORK — NEW YORK (AP) — Une grève Quelque 33 000 machinistes de Boeing ont interrompu la production des avions les plus vendus du géant américain de l’aéronautique. Les travailleurs ont commencé à manifester vendredi devant les usines et les usines de Boeing à Washington, en Oregon et en Californie après avoir été contraints de quitter le site. rejeter une offre de contrat leur syndicat a négocié et approuvé.

L’arrêt de travail n’aura pas d’impact immédiat sur les vols commerciaux, mais pourrait néanmoins entraîner des pertes importantes pour l’entreprise, dont le siège social est à Arlington, en Virginie, mais dont les racines se situent dans la région de Seattle, où elle fabrique la plupart de ses avions pour les compagnies aériennes. Boeing est déjà aux prises avec une réputation écornée et des difficultés financières qui se sont accumulées au cours des dernières années.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’impact potentiel de la grève et ce qui pourrait se passer ensuite.

La grève n’affectera pas les voyageurs à moins qu’elle ne dure très longtemps.

La grève interrompt la production du 737 Max, l’avion de ligne le plus vendu de Boeing, ainsi que celle du 777 ou « triple sept » et de l’avion cargo 767 dans les usines de Renton et Everett, dans l’État de Washington, près de Seattle. Elle ne devrait pas affecter les Boeing 787 Dreamliners, qui sont construits par des travailleurs non syndiqués en Caroline du Sud.

Les compagnies aériennes commandent parfois de nombreux appareils, mais lorsqu’elles le font, les livraisons s’étalent généralement sur plusieurs années. La grève ne risque donc pas de créer une pénurie d’avions pour une compagnie aérienne en particulier. Certaines compagnies aériennes pourraient devoir continuer à faire voler certains de leurs avions les plus anciens plus longtemps, car les jets Boeing qu’elles ont achetés pour les remplacer seront retardés.

Boeing risque toutefois de perdre beaucoup d’argent, du moins à court terme. Compte tenu de la durée des grèves précédentes de Boeing (les deux dernières ont eu lieu en 1995 et 2008), Cai von Rumohr, analyste aéronautique chez TD Cowen, estime qu’il est réaliste de penser que la grève actuelle pourrait durer jusqu’à la mi-novembre, lorsque les 150 dollars hebdomadaires versés aux travailleurs par le fonds de grève du syndicat pourraient sembler faibles à l’approche des fêtes.

Une grève aussi longue pourrait coûter à Boeing jusqu’à 3,5 milliards de dollars en trésorerie, car l’entreprise perçoit environ 60 % du prix de vente lorsqu’elle livre un avion à l’acheteur, a ajouté M. von Rumohr. La grève de huit semaines en 2008 a coûté à l’entreprise environ 100 millions de dollars par jour en revenus différés.

Ce sont des travailleurs qualifiés que Boeing ne peut pas facilement remplacer.

« Boeing doit continuer à produire ces avions, car Boeing perd de l’argent à cause de ses problèmes de sécurité », a déclaré Art Wheaton, directeur des études sur le travail à l’École des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell. « Et les problèmes de sécurité sont souvent causés par un manque de personnel. »

Wheaton a déclaré que membres en grève Les membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale avaient des inquiétudes légitimes concernant le contrat rejeté, qui aurait augmenté les salaires de 25 % sur quatre ans, bien en deçà de la demande initiale du syndicat, qui était de 40 % sur trois ans.

« Ils sont restés 10 ans sans obtenir une augmentation significative. Ils essaient de rattraper le temps perdu », a déclaré Wheaton. Il a souligné le contexte plus large de l’inflation et de la hausse du coût de la vie. « Il y a eu beaucoup de rancœur » en raison des autres concessions que les travailleurs ont dû faire dans leur dernier accord, a-t-il ajouté.

Le syndicat souhaitait initialement rétablir les retraites traditionnelles, supprimées il y a dix ans. Cette revendication était un point de friction majeur lors des premières négociations contractuelles, mais le syndicat s’est contenté d’une augmentation des cotisations aux comptes de retraite 401(k) des employés et d’un engagement à ce que Boeing construise son prochain nouvel avion à Washington.

« Il s’agit de respect, il s’agit du passé et il s’agit de lutter pour notre avenir », a déclaré le président du district 751 de l’IAM, Jon Holden, en annonçant le vote de jeudi soir. Le syndicat national a publié une déclaration de soutien, affirmant que les équipes de négociation allaient bientôt « se regrouper et commencer à planifier les prochaines étapes » pour obtenir un accord qui réponde aux besoins des membres.

Boeing a déclaré qu’il était prêt à revenir à la table des négociations.

« Le message était clair : l’accord de principe que nous avons conclu avec la direction de l’IAM n’était pas acceptable pour les membres », a déclaré l’entreprise dans un communiqué, ajoutant qu’elle était « déterminée à réinitialiser nos relations avec nos employés et le syndicat ».

Le directeur financier Brian West a déclaré vendredi que le PDG Kelly Ortberg, devenu directeur général de Boeing le 8 août seulement, travaillait déjà sur des moyens de répondre aux objections des membres du syndicat.

Selon les experts, tout dépendra de la volonté de Boeing de faire des concessions. Ronald Epstein, analyste chez Bank of America, a déclaré vendredi que Boeing devra se rapprocher de la proposition initiale du syndicat, qui prévoyait une augmentation de 40 % des salaires, et éventuellement faire d’autres concessions.

Boeing a plus en jeu que ses finances. Wheaton a déclaré que Boeing ne veut pas une autre bosse dans sa réputation.

Très peu de choses ont bien fonctionné pour Boeing cette année, un panneau qui explose et laissant un trou béant dans l’un de ses avions de ligne pendant un vol d’Alaska Airlines en janvier à la NASA laisser deux astronautes dans l’espace plutôt que de les renvoyer chez eux à bord d’un vaisseau spatial Boeing en proie à de nombreux problèmes.

La grève pourrait également amener l’entreprise, qui a perdu plus de 25 milliards de dollars au cours des six dernières années, à prendre encore plus de retard. Airbus, concurrent européen dans les commandes et les livraisons de nouveaux avions de ligne.

« Ils n’ont pas vraiment besoin de cette guerre (aussi), s’ils peuvent l’éviter », a déclaré Wheaton.

___

Koenig a fait son reportage depuis Dallas.