Les ouvriers de l’usine Boeing votent pour savoir s’ils doivent faire grève et arrêter la production d’avions

Boeing se prépare à savoir jeudi si 33 000 ouvriers de l’assemblage d’avions, la plupart d’entre eux dans la région de Seattle, vont se mettre en grève et arrêter la production des avions les plus vendus de la société.

Les membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale prévoient de voter pour approuver ou non une offre de contrat Cela comprend une augmentation salariale de 25% sur quatre ans. Si les ouvriers de l’usine rejettent le contrat et que les deux tiers d’entre eux votent pour la grève, un arrêt de travail débutera vendredi à 00h01 PDT.

Une grève n’entraînerait pas d’annulation de vol ni n’affecterait directement les passagers des compagnies aériennes, mais ce serait un nouveau coup dur pour La réputation de Boeing et finances dans une année marquée par des problèmes dans son aviondéfense et espace opérations.

Nouveau PDG Kelly Ortberg a fait un dernier effort pour éviter une grève, en déclarant mercredi aux machinistes que « personne ne gagne » dans un débrayage.

« Pour Boeing, ce n’est un secret pour personne que notre activité traverse une période difficile, en partie à cause de nos propres erreurs passées », a-t-il déclaré. « En travaillant ensemble, je sais que nous pouvons nous remettre sur les rails, mais une grève mettrait en péril notre reprise commune, éroderait davantage la confiance avec nos clients et nuirait à notre capacité à déterminer notre avenir ensemble. »

Bien que le comité de négociation qui a négocié le contrat ait recommandé la ratification, le président du district 751 de l’IAM, Jon Holden, a prédit plus tôt cette semaine que les travailleurs voteraient pour la grèveBeaucoup d’entre eux ont publié des plaintes concernant cet accord sur les réseaux sociaux.

Le vote aura lieu dans les bureaux de vote des syndicats de l’État de Washington, de Portland, de l’Oregon et de quelques autres endroits. Les résultats devraient être publiés jeudi soir.

Une grève arrêterait la production de le 737 Maxl’avion de ligne le plus vendu de la société, avec le 777 ou jet « triple-sept » et l’avion cargo 767 dans les usines d’Everett et Renton, Washingtonprès de Seattle. Cela n’affecterait probablement pas les Boeing 787 Dreamliners, qui sont construits par des travailleurs non syndiqués travailleurs en Caroline du Sud.

Cai von Rumohr, analyste aéronautique chez TD Cowen, a déclaré qu’il était réaliste, compte tenu de l’historique des grèves chez Boeing, de penser qu’une grève durerait jusqu’à la mi-novembre, lorsque les 150 dollars hebdomadaires versés aux travailleurs par le fonds de grève du syndicat pourraient sembler faibles à l’approche des vacances.

Une grève aussi longue coûterait à Boeing jusqu’à 3,5 milliards de dollars en trésorerie, car l’entreprise reçoit environ 60 % du prix de vente lorsqu’elle livre un avion à l’acheteur, a déclaré von Rumohr.

Les négociateurs syndicaux ont recommandé à l’unanimité que les travailleurs approuvent le contrat provisoire conclu au cours du week-end.

Boeing a promis de construire son prochain avion dans la région de Puget Sound. Cet avion, qui ne devrait pas être construit avant les années 2030, remplacerait le 737 Max. Il s’agit d’une victoire clé pour les dirigeants syndicaux, qui veulent éviter que Boeing ne déplace à nouveau la production des Dreamliners d’Everett vers la Caroline du Sud.

L’accord n’a toutefois pas permis de répondre à la demande initiale du syndicat, qui souhaitait une augmentation des salaires de 40 % sur trois ans. Le syndicat souhaitait également rétablir les retraites traditionnelles, supprimées il y a dix ans, mais s’est contenté d’une augmentation des cotisations de Boeing aux comptes de retraite 401(k) des employés.

Holden a déclaré lundi à ses membres que le syndicat avait obtenu tout ce qu’il pouvait lors des négociations et a recommandé l’approbation de l’accord « parce que nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons obtenir davantage lors d’une grève ».

De nombreux membres des syndicats restent néanmoins amers à cause des concessions précédentes sur les retraites, les soins de santé et les salaires.

« Ils sont mécontents. Ils ont beaucoup de choses à demander. Je pense que Boeing le comprend et veut satisfaire un bon nombre d’entre eux », a déclaré l’analyste aéronautique von Rumohr. « La question est de savoir s’ils vont en faire assez. »

Boeing a vu sa réputation écornée depuis deux 737 Max des avions de ligne se sont écrasés en 2018 et 2019, tuant 346 personnes. La sécurité de ses produits a fait l’objet d’un nouvel examen après une panneau explosé d’un Max lors d’un vol en janvier.