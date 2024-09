Les ouvriers de l’usine Boeing se mettent en grève après avoir rejeté une offre de contrat

SEATTLE — Les ouvriers de l’assemblage d’avions ont quitté le travail tôt vendredi dans les usines Boeing près de Seattle après les membres du syndicat ont voté massivement décidés à se mettre en grève et à rejeter un accord provisoire qui aurait augmenté les salaires de 25 % sur quatre ans.

La grève a débuté à 00h01 PDT, moins de trois heures après que la section locale de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale a annoncé que 94,6 % des travailleurs votants avaient rejeté la proposition. contracter et 96 % ont approuvé l’arrêt de travail, dépassant facilement l’exigence des deux tiers.

La grève concerne 33 000 machinistes de Boeing, la plupart dans l’État de Washington, et devrait entraîner l’arrêt de la production des avions les plus vendus de la société. La grève n’affectera pas les vols commerciaux mais représente un nouveau revers pour le géant de l’aéronautique, dont la production devrait augmenter de 1,5 milliard de dollars. réputation et finances ont été frappés par des problèmes de fabrication et de multiples enquêtes fédérales cette année.

Les machinistes en grève se rassemblent le 737 MaxL’avion de ligne le plus vendu de Boeing, avec le 777, ou jet « triple sept », et l’avion cargo 767, dans les usines de Renton et Everett, dans l’État de Washington. La grève ne devrait pas arrêter la production des Boeing 787 Dreamliners, qui sont construits par des employés non syndiqués. travailleurs en Caroline du Sud.

Les machinistes gagnent en moyenne 75 608 $ par an, sans compter les heures supplémentaires, et ce montant passerait à 106 350 $ à la fin du contrat de quatre ans, selon Boeing.

L’accord n’a toutefois pas permis de répondre à la demande initiale du syndicat, qui souhaitait une augmentation des salaires de 40 % sur trois ans. Le syndicat souhaitait également rétablir les retraites traditionnelles, supprimées il y a dix ans, mais s’est contenté d’une augmentation des cotisations de Boeing aux comptes de retraite 401(k) des employés.

Devant l’usine de Renton, des gens se tenaient avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Contrat historique, mon cul » et « Avez-vous vu les prix de l’immobilier ? » Des klaxons retentissaient et un magnétophone diffusait des chansons telles que « We’re Not Gonna Take It » de Twisted Sister et « Look What You Made Me Do » de Taylor Swift.

Boeing a réagi à l’annonce de la grève en déclarant qu’il était « prêt à revenir à la table des négociations pour parvenir à un nouvel accord ».

« Le message était clair : l’accord de principe que nous avons conclu avec la direction de l’IAM n’était pas acceptable pour les membres. Nous restons déterminés à renouer nos relations avec nos employés et le syndicat », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Très peu de choses se sont bien passées pour Boeing cette année, depuis l’explosion d’un panneau laissant un trou béant dans l’un de ses avions de ligne en janvier jusqu’à la décision de la NASA d’abandonner deux astronautes dans l’espace au lieu de les renvoyer chez eux à bord d’un vaisseau spatial Boeing en proie à de nombreux problèmes.

Tant que la grève durera, elle privera l’entreprise de liquidités dont elle a tant besoin en livrant de nouveaux avions aux compagnies aériennes. Ce sera un autre défi pour le nouveau PDG de Boeing Kelly Ortbergqui s’est vu confier il y a six semaines la mission de redresser une entreprise qui a perdu plus de 25 milliards de dollars au cours des six dernières années et qui est à la traîne par rapport à son rival européen Airbus.

Ortberg a tenté dans la dernière ligne droite de sauver un accord qui avait reçu le soutien unanime des négociateurs du syndicat. Il a déclaré aux machinistes mercredi que « personne ne gagne » à ce qu’un débrayage soit organisé et qu’une grève mette en péril la reprise de Boeing et suscite davantage de doutes sur l’entreprise aux yeux de ses clients.

« Pour Boeing, ce n’est un secret pour personne que notre activité traverse une période difficile, en partie à cause de nos propres erreurs passées », a-t-il déclaré. « En travaillant ensemble, je sais que nous pouvons nous remettre sur les rails, mais une grève mettrait en péril notre reprise commune, éroderait davantage la confiance avec nos clients et nuirait à notre capacité à déterminer notre avenir ensemble. »

Le chef de la section locale du syndicat, le président du district 751 de l’IAM, Jon Holden, a déclaré qu’Ortberg était confronté à une position difficile parce que les machinistes étaient amers à cause de la stagnation des salaires et des concessions qu’ils ont faites depuis 2008 sur les retraites et les soins de santé pour empêcher l’entreprise de délocaliser des emplois ailleurs.

« Il s’agit de respect, il s’agit du passé et il s’agit de lutter pour notre avenir », a déclaré Holden en annonçant la grève.

Le vote a également été une réprimande pour Holden et les négociateurs syndicaux, qui ont recommandé aux travailleurs d’approuver l’offre de contrat. Holden, qui avait prédit les travailleurs voteraient pour la grèvea déclaré que le syndicat interrogerait ses membres pour décider des questions sur lesquelles ils souhaitent insister lorsque les négociations reprendront.