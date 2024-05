Les ouvreurs au box-office à 100 millions de dollars disparaissent cette année

Adobe Stock (2)

Personne ne pourrait reprocher au box-office d’avoir besoin d’un ami imaginaire en ce moment. Pour la première fois depuis plus d’une décennie – à l’exclusion de la pire période de la crise du COVID-19 – aucune sortie de film au cours des six premiers mois de l’année n’a frôlé la barre des 100 millions de dollars lors de son lancement national.

En 2023, par exemple, trois films avaient accompli cet exploit au moment du Memorial Day, dont Le film Super Mario Bros., qui a fait ses débuts à 146,3 millions de dollars en avril, en passe de gagner 1,36 milliard de dollars dans le monde. À ce jour, la plus grande ouverture de l’année appartient au mât de mars Dune : deuxième partie, qui a démarré avec 82,5 millions de dollars. En fait, on approche du premier anniversaire du dernier film à sortir avec 100 millions de dollars ou plus… Barbie, qui a souri avec soleil et a fait ses débuts à 162 millions de dollars dans la seconde moitié du mois de juillet. Il est finalement devenu le film le plus rentable de l’année, avec 1,45 milliard de dollars.

Alors que le box-office de l’été 2024 a désormais lieu depuis près d’un mois, la disparition de 100 millions de dollars d’ouverture est particulièrement problématique, car aller au cinéma engendre le cinéma. Il n’y a pas de saison plus cruciale que les mois où les plus jeunes, les adolescents et les étudiants sortent de l’école.

Cette année, la haute saison a commencé avec un gémissement de douleur lorsque Universal’s Le gars qui tombe à pic ouvert dans le bas de l’échelle des attentes malgré la tête d’affiche de deux des stars qui faisaient partie du phénomène Barbenheimer, BarbieRyan Gosling de , qui a bénéficié d’une grande attention dans sa carrière et a été nominé pour un Oscar pour son interprétation de Ken – et OppenheimerIl s’agit d’Emily Blunt, également nominée pour un Oscar. Personne ne s’attendait à ce que la comédie d’action atteigne 100 millions de dollars à son lancement, mais 27,7 millions de dollars ? Il a actuellement rapporté 50,6 millions de dollars sur un budget net de 130 millions de dollars.

Les résultats décevants du film ont incité Universal à proposer le titre à la location à domicile via une vidéo premium à la demande pour 19,99 $ le 21 mai, à peine trois week-ends après son lancement en salles. Bouc émissaire sera toujours projeté dans les cinémas, mais cette décision souligne l’échec du film à s’imposer de manière significative sur le plan théâtral. Les premiers PVOD ont été une aubaine pour Universal. Le studio insiste sur le fait qu’il ne cannibalise pas le cinéma et que le film diffusé en PVOD peut en fait améliorer les recettes au box-office. Pourtant, les plans originaux prévoyaient une fenêtre plus longue, selon une source d’exposition, mais Universal a changé de cap. Le studio a été un pionnier dans le domaine du PVOD, qui est devenu une aubaine pour tous les studios, même si beaucoup attendent au moins 31 à 32 jours, tout comme Universal si un film ouvre à 50 millions de dollars ou plus.

Puis vint celui de John Krasinki SIla photo originale de famille d’amis imaginaires live-action/CGI de Paramount mettant en vedette Ryan Reynolds face à un casting de voix qui comprend à peu près tous les grands noms de la ville. SIqui devait remporter au moins 40 millions de dollars, a fait ses débuts avec 33,7 millions de dollars.

Pendant des années, Marvel Studios a étincelle l’été en ouvrant une photo de super-héros le premier week-end de mai. (L’année dernière, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a débuté le mois de mai avec un montant brut de 118 millions de dollars.) Mais le calendrier de cette année a été radicalement réorganisé entre les retards de production et de post-production dus aux grèves ouvrières et même à la pandémie. À un moment donné, Marvel Captain America : Le Meilleur des Mondes L’ouverture était prévue le premier week-end de mai. Parmi les autres grands films sortis de l’été 2024, citons le prochain Mission impossible et Vers d’araignée versements.

« Hollywood est à bout de souffle en ce moment. La grève a fait des ravages », déclare Eric Handler, analyste de Wall Street, de MKM Partners. « Pour la première fois depuis des années, nous avons commencé l’été avec un film non éprouvé et axé sur les personnages », ajoute-t-il, faisant référence à Le gars qui tombe à pic. « Je ne suis pas inquiet parce qu’il y a de grands films à venir, mais cela met la pression sur le reste de l’été et de l’année. »

Un grand jeu de devinettes à Hollywood en ce moment est de savoir lequel des trois grands volets de la franchise estivale pourrait être capable d’inverser la malédiction et de démarrer avec au moins 100 millions de dollars – Pixar’s À l’envers 2 (14 juin), Universal et Illumination’s Moi, moche et méchant 4 (3 juillet) ou Marvel’s Deadpool et Wolverine (26 juillet).

Le week-end du Memorial Day compte deux titres solides : Le film Garfield et celui de George Miller Furiosa – mais aucun des deux ne devrait approcher les 100 millions de dollars.

May a été brutal en termes de cinéma. Pour le corridor du 1er au 19 mai, les recettes du box-office national sont en baisse de près de 20 % par rapport à l’année dernière et de 50 % par rapport à 2019. Les recettes depuis le début de l’année oscillent également à environ 20 % par rapport à 2023. « Nous savions que ça allait être mauvais. , mais pas si grave », déclare un haut dirigeant d’un studio qui estime, après la grève, que les pertes au box-office de l’été dépassent un demi-million de dollars. « Il n’y a pas eu de sonnette d’alarme cette année pour avertir les gens que le box-office de l’été avait commencé. »

Paul Dergarabedian, analyste en chef du box-office chez Comscore, a une autre théorie : au fil des années, l’industrie s’est mise au pied du mur avec une fixation sur le week-end d’ouverture de 100 millions de dollars, à la fois comme référence clé du succès et comme crochet de marketing basé sur les revenus qui, sinon atteint, met les grands films sur leurs talons et les considère comme des échecs financiers, souvent injustement. Les studios sont désormais placés dans la position de défendre leurs stratégies de marketing et de distribution qui, incapables de soutenir leurs sorties à gros budget, sont scrutées pour ne pas avoir atteint ce noble objectif.

« Dans le marché théâtral moderne d’aujourd’hui, l’accent devrait passer du gain à court terme à la jouabilité à long terme, puisqu’il s’agit désormais d’un jeu de mètres plutôt que de pouces », déclare Dergarabedian. « Et l’analyse de ce qui constitue un succès ou un échec doit être réévaluée. »

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro du 22 mai du magazine The Hollywood Reporter.