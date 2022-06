Les ouvreurs anglais Jason Roy et Phil Salt ont atteint la cinquantaine lors de la victoire décisive de la série ODI contre les Pays-Bas | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième ODI à Amstelveen alors que l’Angleterre battait les Pays-Bas par six guichets pour décrocher une victoire en série

L’Angleterre a scellé une victoire en série contre les Pays-Bas alors qu’ils ont remporté une victoire à six guichets lors du deuxième match international d’une journée à Amstelveen.

Dans un match réduit à 41 overs par équipe suite à de fortes pluies nocturnes, l’équipe locale a été limitée à 235-7 malgré le capitaine remplaçant Scott Edwards (78 sur 73 balles) marquant son deuxième demi-siècle de la série.

Après le record du monde de l’Angleterre de 498 au même endroit vendredi, une cible de 236 n’a jamais semblé susceptible de les défier et malgré une brève oscillation des touristes en milieu de manche, la victoire a été assurée avec 29 balles à revendre.

Jason Roy était ravi de récolter la victoire de la série lors de sa 100e sélection pour l'Angleterre contre les Pays-Bas.

Pays-Bas 235-7 – Edwards (78 sur 73), Willey (2-46), Rashid (2-50)

Angleterre 239-4 – Salt (77 sur 54), Roy (73 sur 60), Ali (42 sur 40) ; Dutt (2-55)

Des demi-siècles de Jason Roy (73 sur 60) – dans son 100e ODI – et Phil Salt (77 sur 54) dans un stand d’ouverture de 139 ont brisé le dos de la chasse et après leur chute, il a été laissé à Dawid Malan (36no sur 50) et Moeen Ali (42no sur 40) pour terminer le travail.

L’Angleterre visera désormais à terminer un balayage de la série 3-0 sur le même terrain mercredi.

Les quilleurs anglais commencent rapidement après un retard de pluie

Quatre inspections de terrain ont été nécessaires avant que les arbitres ne soient finalement satisfaits que la surface soit apte à jouer et, après avoir remporté le tirage au sort, les Pays-Bas ont choisi de frapper en premier.

Mark Butcher et Niall O'Brien se sont mis à l'abri alors que le frappeur néerlandais Bas de Leede a frappé un six d'Adil Rashid dans la fenêtre de la boîte de commentaires!

Ils ont rapidement eu des ennuis avec des guichets pour David Willey (2-46), Adil Rashid (2-50) et Brydon Carse (1-36) réduisant les hôtes à 36-3 au 10e.

Cela aurait pu être pire à la fin de la suivante car Edwards, après avoir annulé avec succès une décision de lbw contre Rashid, aurait dû être épuisé pour un simple rapide.

Il était encore bien en deçà de son terrain alors que le lancer de Roy a été récupéré par Jos Buttler, mais d’une manière ou d’une autre, le gardien de guichet anglais, jouant son 150e ODI, a raté les souches alors qu’il allait déloger les cautions et Edwards rentrait chez lui.

Scott Edwards a profité d’une évasion précoce pour marquer son deuxième demi-siècle en autant de matchs

Un partenariat de 61 entre Edwards et Bas de Leede (34) a suivi, mais il a été relativement lent et ce dernier est parti en essayant de faire avancer les choses, envoyant le ballon à Willey à mi-chemin de Liam Livingstone (1-28).

Edwards et Teja Nidamanuru ont eu plus de succès en augmentant le taux de notation dans une position de 73 pour le cinquième guichet avant que les deux ne soient pris en compte par Willey.

Nidamanuru (28 sur 30) a été nettoyé par une livraison complète et oscillante et Edwards était légèrement à court de son terrain après le coup direct de Willey avec un lancer du bord du cercle de 30 mètres.

Cricket international d’une journée en direct Vivre de

Rashid a battu le débutant Tim Pringle (0) et malgré quelques coups vigoureux tardifs de Logan van Beek (30no sur 36) et Shane Snater (17no sur 10), le total des Pays-Bas semblait bien en deçà de la normale.

Roy donne le ton à la course-poursuite en Angleterre

Ce point a été martelé par Roy lors de la première manche de la poursuite alors qu’il se déplaçait sur le terrain et écrasait Van Beek à travers les couvertures quatre trois fois.

Le ton était donné et l’Angleterre n’a jamais regardé en arrière. Roy a marqué la majeure partie des premières courses et a rapidement levé sa batte après avoir remporté un 21e ODI cinquante, dans son match historique.

Après un départ plus lent, Salt était rapidement à sa poursuite et les efforts de la paire d’ouverture signifiaient que la question était de savoir à quelle vitesse – plutôt que si – l’Angleterre éliminerait les pistes.

Jason Roy marque sa 100e apparition à l'ODI avec un 21e demi-siècle dans le format.

Le demi-siècle de Salt, le deuxième de sa carrière naissante à l’ODI pour accompagner son premier siècle dans l’ouverture de la série, est passé de 37 balles, mais les Pays-Bas étaient déterminés à rendre la vie aussi difficile que possible pour l’Angleterre.

Ils ont eu une ouverture lorsque Roy a coupé le ballon au troisième homme court essayant de marteler Aryan Dutt (2-55) sur le côté de la jambe.

Salt et Malan ont permis à l’Angleterre de se déplacer confortablement, mais le premier a ensuite chargé au-delà d’un et a été lancé par Dutt, le premier des trois guichets pour seulement neuf points en trois overs alors que les spinners néerlandais tiraient le meilleur parti d’une surface utilisée.

Jason Roy était ravi de récolter la victoire de la série lors de sa 100e sélection pour l'Angleterre contre les Pays-Bas.

La mauvaise forme du capitaine Eoin Morgan s’est poursuivie alors qu’il partait pour un canard à sept balles et Livingstone a été renversé par un ripper de Pringle (1-51) – un premier guichet ODI mémorable pour le spinner du bras gauche.

Quelle façon d'emporter votre premier guichet ODI ! Tim Pringle a obtenu Liam Livingstone avec une superbe livraison

Dutt pensait qu’il en avait un troisième peu de temps après quand il a dépassé Malan et l’a frappé sur le coussin avant. L’arbitre a levé le doigt, mais Malan a revu et il s’est avéré qu’il allait juste au-dessus.

À partir de là cependant, Malan et Ali se sont assurés qu’il n’y aurait plus de frayeur, parcourant calmement les courses requises pendant un certain temps avant d’accélérer vers la ligne d’arrivée.

Ali a cloué Pringle pour un six consécutif, puis a égalisé les scores avec quatre du suivant. Il aurait supposé que son travail était fait, mais Malan a joué une jeune fille et c’était à Ali de frapper les points gagnants avec la première balle du suivant.

Le capitaine anglais Eoin Morgan était ravi de la victoire de son équipe en série

Et après?

La série ODI se termine par un troisième match à Amstelveen alors que l’équipe de Morgan tente de terminer un balayage 3-0 et quelques points supplémentaires de la Super League de la Coupe du monde de cricket ICC. Regardez en direct à partir de 9h50, mercredi sur Sky Sports Cricket.

Pendant ce temps, l’équipe d’Angleterre Test est de retour en action à partir de jeudi. Ils cherchent également à en faire une série 3-0 lorsqu’ils affronteront les champions du monde du test néo-zélandais à Headingley. La couverture commence à 10h sur Sky Sports Cricket et Main Event.