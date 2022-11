Les ouvertures d’emploi sont faciles, mais les licenciements sont peu modifiés

Les employeurs ont continué de réduire en octobre le nombre d’emplois qu’ils cherchaient à pourvoir, dernier signe en date d’un marché du travail vigoureux mais qui se refroidit graduellement.

Environ 10,3 millions de postes étaient ouverts le dernier jour d’octobre, a annoncé mercredi le département du Travail, contre 10,7 millions le mois précédent. Les postes vacants en octobre ont effectivement égalé le niveau d’août, désaisonnalisé.

Des réductions des offres d’emploi se sont produites dans un large éventail d’industries, notamment la fabrication, la construction, les services professionnels et commerciaux, ainsi que les administrations d’État et locales. Pourtant, les ouvertures dans toutes les grandes industries sont restées au-dessus des niveaux prépandémiquessoulignant la solidité persistante du marché du travail malgré des coûts d’emprunt plus élevés.

La Réserve fédérale tente de limiter l’embauche dans ses efforts pour maîtriser l’inflation, craignant qu’un marché du travail en ébullition n’oblige les employeurs à augmenter les salaires, ce qui contribue à la flambée des prix.