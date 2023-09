Les outsiders d’Ukraine déjouent la Russie archaïque avec la guerre des drones – mais leurs raids ne mettront pas fin à la guerre | Nouvelles du monde

L’Ukraine a peut-être contrecarré les ambitions russes de soumettre l’ensemble du pays, mais elle se trouve confrontée à une tâche herculéenne si elle veut expulser complètement les forces russes des territoires occupés.

Ukraine reste le David à la Russie Goliath.

Elle ne peut pas se permettre de se laisser enfermer dans une bataille d’usure qu’elle aurait du mal à gagner ; au lieu de cela, il a exploité la technologie des drones pour offrir un avantage asymétrique.

Les drones sont peu coûteux, largement disponibles et efficaces, mais ils sont relativement lents et donc faciles à abattre.

Alors pourquoi se sont-ils révélés si efficaces pour l’Ukraine ?

Un drone est un véhicule aérien sans pilote (UAV) sans pilote humain, équipage ou passager à bord, et ils sont souvent contrôlés à distance ; cependant, avec l’avènement de l’IA, ils sont de plus en plus autonomes.

Les drones ont pris de l’importance après le 11 septembre, lorsqu’une surveillance de longue durée était nécessaire.

Depuis lors, les progrès rapides de la technologie satellitaire ont réduit à la fois le coût et le poids des capteurs, avec des avantages militaires évidents.

Le renseignement ukrainien sur le champ de bataille évolue rapidement

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la surveillance du champ de bataille constitue un moyen essentiel d’identifier – puis de cibler – les forces ennemies.

Des ballons ont hissé des observateurs au-dessus des lignes de front pour aider les équipes de mortiers à se concentrer sur leurs proies, avec un effet dévastateur.

Plus d’un siècle plus tard, les nanodrones tactiques fournissent à l’Ukraine les mêmes renseignements sur le champ de bataille, avec l’avantage supplémentaire de fournir des emplacements de cibles très précis et même un guidage laser pour les munitions de précision.

Malgré les efforts russes pour contrecarrer les drones ukrainiens, les opérateurs ukrainiens profitent de leur « temps d’arrêt » pour démonter leurs drones, ajouter des capacités supplémentaires et mettre à jour le logiciel.

Leur dévouement signifie qu’à l’aube, ils disposent d’un drone mis à jour et encore plus meurtrier à déployer contre les Russes.

Ce rythme d’innovation est sans précédent et n’est pas imité par l’armée russe, prévisible et archaïque.

Image:

Une femme pleure sur le cercueil du navigateur d’hélicoptère ukrainien Ivan Yaroviy, à Poltava. Photo : AP





Image:

Des soldats ukrainiens enterrent l’ingénieur de vol Yuriy Anisimov à Poltava. Photo : AP





Mais les drones volent lentement, ont une autoprotection très limitée et sont donc vulnérables.

Et comme leur taille et leur portée limitent leur charge utile, les drones sont traditionnellement plus irritants que les armes militaires décisives.

Bien que l’Ukraine ne puisse pas utiliser les armes fournies par l’Occident pour attaquer le territoire russe, elle a eu recours au financement participatif en ligne pour l’aider à se procurer une large gamme de drones disponibles dans le commerce.

Une fois modifiés, ceux-ci se sont révélés très efficaces pour dégrader les lignes de ravitaillement logistique, les dépôts de carburant et les décharges de munitions russes, submergeant les défenses avec des attaques simultanées.

Un profond impact psychologique pour les outsiders ukrainiens

Stratégiquement, l’Ukraine a également réussi à utiliser une combinaison de missiles et de drones pour attaquer des cibles situées au plus profond du territoire russe.

Alors que les attaques russes contre les villes ukrainiennes n’ont fait que renforcer la détermination ukrainienne à vaincre l’envahisseur russe, les attaques ukrainiennes contre Moscou ont eu un profond impact psychologique sur les Moscovites – en sapant celui de Vladimir Poutine prétendent qu’il a été contraint d’envahir l’Ukraine pour protéger les Russes – ce qu’il ne parvient pas à faire.

La Russie dispose de systèmes de défense aérienne robustes, mais ceux-ci sont conçus pour combattre un nombre limité d’attaques de missiles balistiques, et non des vagues de drones.

Les missiles de défense aérienne sont extrêmement chers et les missiles sont en quantité limitée – un missile Patriot coûte 4 millions de dollars, soit plus de 1 000 fois plus cher que la plupart des drones – donc dans les guerres de drones, la quantité a sa propre qualité.

L’approche conventionnelle et prévisible de la guerre de la Russie a permis à l’Ukraine d’exploiter la technologie et l’innovation pour cibler la flotte de la mer Noire, les bases stratégiques de chasseurs et de bombardiers russes situées loin derrière les lignes de front et les aéroports (y compris Moscou).

Image:

Une image satellite montre la base aérienne de Pskov. Photo : AP





Individuellement, ces cibles n’ont pas d’importance tactique, mais collectivement, elles ont exposé la vulnérabilité de la Russie et aidé l’Ukraine à contrer l’avantage militaire conventionnel de la Russie.

Les drones ne gagneront peut-être pas la guerre, mais ils ont fourni un rare avantage asymétrique aux outsiders ukrainiens.

Cependant, la Russie n’est pas la seule à dépendre fortement des équipements et de la doctrine existants, et l’Occident doit s’adapter pour innover et exploiter rapidement la technologie, afin de lutter contre les futures menaces asymétriques telles que les États voyous ou le terrorisme.

Les guerres de drones sont passées du domaine de la fiction à la réalité, avec de profondes implications pour la sécurité mondiale.