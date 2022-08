Les outsiders commencent fort, mais les favoris dominent la semaine – Shaw Local

La dernière semaine de la pré-saison de la NFL a commencé avec des outsiders dépassant les attentes, mais ce thème n’a pas duré.

Les deux matchs de jeudi ont vu les outsiders l’emporter chez les Chiefs et les Texans pour lancer la semaine, mais les favoris ont fini par revenir en force pour terminer la semaine avec un dossier de 9-5 contre l’écart contre 5-9 pour les chiens.

Les Ravens ont été les seuls favoris à avoir gagné directement mais n’ont pas couvert, puisqu’ils ont gagné 17-15 en tant que favoris à six points contre les Commanders pour prolonger leur séquence de victoires de pré-saison à un record de 23 matchs.

Alors que la majorité des favoris ont couvert avec facilité, la bataille des équipes de New York s’est déroulée sur le fil contre l’écart, car les Jets ont pu couvrir de justesse l’écart de trois points avec un touché dans les dernières secondes.

Les Bears ont été l’un des rares outsiders à réussir, car ils ont résisté aux Browns 21-20 en tant que chiens de route à 4,5 points.

Les totaux de points ont été répartis assez uniformément cette semaine, sauf comme les deux premières semaines au cours desquelles les plus ont régné en maître lors de la semaine 1 et les moins ont mieux performé la semaine dernière, car cette semaine a vu neuf concours se terminer et sept passer sous.

Il s’agissait de la dernière semaine d’action de pré-saison de la NFL, avec le coup d’envoi de la saison régulière de la NFL le jeudi 8 septembre avec les Bills et les Rams prêts à entrer sur le terrain à 19h20 sur NBC.

Chances gracieuseté de Césars Paris sportifs