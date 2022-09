Ajout du droit outils à ton boîte à outils peut rendre votre prochain projet beaucoup plus facile. Que vous accrochiez une photo, regardiez sous le capot ou effectuiez d’autres tâches dans la maison, avoir quelques notions de base est un élément essentiel de l’entretien d’une maison.

Les outils RAK Pro peuvent vous aider à faire le travail rapidement et efficacement, et à l’heure actuelle, Amazon en a réduit plusieurs jusqu’à 33 %, et chaque outil de la collection permet de réaliser des économies supplémentaires : il vous suffit de clipser le coupon sur la page pour chaque produit pour débloquer une réduction supplémentaire de 20 %.

La est un excellent moyen de garder vos vis, clous et boulons à portée de main lorsque vous travaillez dur sur un projet. C’est également le moyen idéal d’éviter que la frustration des boulons, des vis ou des clous tombés ne devienne des rouleaux sous les étagères. Portez-le simplement à votre poignet ou même autour de votre ceinture et gardez tout ce dont vous avez besoin à portée de main sans qu’il ne tombe au sol. En ce moment, vous pouvez en acheter un pour seulement 13 $.

Essayer d’obtenir un bon angle sur votre lumière avec votre tête pour pouvoir utiliser vos mains peut être une vraie douleur dans le cou. La est une lampe de poche LED avec un col extensible et télescopique, ce qui facilite l’orientation de la lumière sur vos projets. L’aimant est également idéal pour récupérer tous les lits d’appoint, et la remise ramène son prix à seulement 19 $.

L’une des choses les plus utiles de la liste est le . Il s’adapte à presque tous les boulons à visser, et ce non-conformiste multi-usage peut être le vôtre pour seulement 10 $.

Cependant, si vous cherchez à obtenir le kit complet avec l’étui de protection, l’ensemble complet de 15 pièces est également en vente. La comprend un tournevis à cliquet à poignée en T, 10 embouts de tournevis et plus encore, et avec les économies supplémentaires appliquées, il ramène le prix à seulement 19 $.

Non seulement ces excellents outils sont à avoir dans la maison, mais ils constituent également d’excellents cadeaux pour à peu près tout le monde, en particulier les jeunes qui sont peut-être encore en train de construire leur boîte à outils. N’oubliez pas de couper les coupons sur la page pour profiter du montant total des économies.

