Les outils FixHub d’iFixit veulent éloigner la soudure de la prise murale

Le fait de ne pas savoir souder limite considérablement le nombre d’appareils que vous pouvez réparer à la maison. Comme les appareils plus modernes intègrent des circuits imprimés et des composants électroniques discrets (nécessaires ou non), la soudure est souvent le seul moyen d’empêcher qu’un objet, par ailleurs fonctionnel, ne finisse dans un tiroir à déchets ou dans une décharge.

C’est le genre de blocage qu’iFixit rencontre Centre de réparation est destiné à résoudre ce problème. Le magasin de réparation et défenseur de la réparabilité propose désormais des outils de soudage alimentés par batterie et des kits pour débutants, destinés à faire de la soudure quelque chose que vous pouvez faire presque n’importe où, rapidement, avec quelques fonctionnalités destinées à aider les novices et ceux qui se sentent un peu rouillés.

Les outils de soudage d’iFixit sont conçus pour être utilisés ensemble ou séparément. La batterie peut contrôler la température du fer à souder, mais un navigateur peut également le faire. iFixit

La batterie peut également fonctionner comme une batterie de secours standard, avec deux ports USB-C. iFixit

Une vue d’ensemble de tout ce qui se trouve dans le kit de soudure complet à 300 $. iFixit

Le kit complet peut être emballé dans un gros burrito de soudure portable. iFixit

iFixit, qui annonce dans un communiqué de presse qu’il se lance à fond dans la soudure, propose quelques pièces interconnectées dans le cadre d’un système FixHub :

UN Fer à souder intelligent (80 $), alimenté par USB-C, livré avec une pointe biseautée de 1,5 mm et prenant en charge six autres, avec plus disponibles au fil du temps

UN Station de soudage portable (250 $), qui comprend le fer et une batterie à deux ports conçue pour le fer.

Un tout-en-un Kit d’outils de soudure (300 $), contenant le fer, la batterie et un tas d’outils de soudage utiles.

iFixit, certainement conscient de la PinécilMiniware et d’autres fers à souder de type stylo USB-C sur le marché, affirment que quelques éléments distinguent leur fer. Son fer peut être alimenté jusqu’à 100 watts, alors qu’il indique que la plupart des fers produisent 60 W via USB ou 88 W sur DC. Le capuchon résistant à la chaleur devrait permettre de terminer le travail plus rapidement. iFixit vante également « une garantie et une entreprise américaine à qui parler » pour son équipement, par rapport à la concurrence.

iFixit affirme avoir travaillé sur l’ergonomie, la longueur de la pointe, la tension du câble et d’autres aspects d’une installation de soudure qui ont tendance à frustrer les débutants. Et plutôt que de demander aux nouveaux venus d’investir dans une station complète avec un affichage de réglage de la température, le fer d’iFixit peut régler sa température via un cadran sur la batterie ou, à défaut, une interface de navigateur local.

J’ai reçu un kit de soudure prêté par iFixit pour le tester et l’évaluer, mais je ne l’ai pas encore suffisamment mis à l’épreuve pour pouvoir rendre un verdict à son sujet. En tant que personne ayant une formation et une expérience en microsoudure, mais pas l’espace ou l’envie d’acheter et de stocker une station de réparation complète, je peux voir le créneau visé par iFixit. L’achat d’une station complète coûte cher et assembler les pièces est déroutant, surtout si vous débutez. Si vous vous lancez dans la soudure et que vous atteignez le point où le kit iFixit vous semble vous retenir, alors ils ont fait leur travail.

Précommandes sur les pièces FixHub Commence aujourd’huiet les unités devraient commencer à être expédiées le 15 octobre aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe.

Divulgation : Kevin Purdy a précédemment travaillé pour iFixit. Il n’a aucun intérêt financier dans l’entreprise.