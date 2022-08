Les outils et accessoires DeWalt sont réduits jusqu’à 54% aujourd’hui

La droite outils font partie intégrante de tout travail, que ce soit à la maison ou à l’atelier. Ils peuvent être coûteux, mais il est important d’avoir ceux qui sont parfaits pour la tâche à accomplir afin que vous puissiez travailler rapidement et sans tracas supplémentaires.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ensemble d’outils, Amazon propose actuellement des ensembles combinés qui vous aideront à accomplir votre prochaine tâche de manière efficace et efficiente. Aujourd’hui seulement, vous pouvez accrocher jusqu’à 54 % de réduction. Gardez à l’esprit que ces offres expireront ce soir.

Cette comprend une perceuse à percussion et un tournevis, tous deux sans fil et dotés d’un moteur sans balais, ainsi qu’une batterie 2-ah, une batterie 4-ah, un chargeur et un sac de chantier. Le tournevis à percussion est léger et compact, de sorte qu’il peut s’intégrer dans des espaces restreints. Il a trois réglages de vitesse, tandis que la perceuse en a deux. Les deux outils disposent d’une lumière LED pour une visibilité accrue dans les espaces sombres ou confinés. Le kit coûte normalement 339 $, mais il est réduit de 110 $ aujourd’hui, vous ne paierez donc que 229 $ pour l’ensemble polyvalent.

Une autre option à considérer est la , qui est livré avec deux batteries 20 volts Max 5-aH et la ponceuse électrique à paume DeWalt, qui a un moteur sans balais. À 478 $, cette configuration fait généralement sauter la banque, mais aujourd’hui, elle est réduite de 54 %, ce qui vous permet d’économiser 259 $ et de porter le prix à 219 $. Le chargeur inclus dans le kit de démarrage de batterie peut charger toutes les batteries Max de 12, 20 et 60 volts à un taux de charge de 4 ampères. Il y a même un sac pratique inclus pour tout ranger. La ponceuse à main XR a un contrôle de vitesse variable, de 8 000 à 14 000 orbites par minute, et une hauteur de profil bas pour un ponçage de précision.

Et pour les tâches quotidiennes, le est une option solide. Avec une réduction de prix de 80 $, le coût tombe à seulement 149 $ pour la perceuse DeWalt. Il est léger et compact, et il dispose de deux réglages de vitesse, d’une lumière LED à trois modes, d’une poignée ergonomique pour un meilleur équilibre et contrôle et d’un mandrin à cliquet en métal de 1/2 pouce pour une force de préhension supérieure. La batterie lithium-ion XR incluse a 33 % de capacité en plus que les packs standard et est équipée d’une jauge de carburant pour que vous sachiez quand il est temps de recharger sur le chargeur inclus.

