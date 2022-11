Les outils de médias sociaux ont été la clé de la manifestation du “Freedom Convoy”, selon un expert

Les médias sociaux ont agi comme le « système nerveux central » de la manifestation du « Freedom Convoy » à Ottawa l’hiver dernier, a entendu la Commission d’urgence de l’ordre public mardi alors qu’elle examinait le rôle de la désinformation dans la préparation de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

La phase politique de cette semaine fait suite à six semaines d’audiences d’enquête sur les événements qui ont conduit à cette décision, qui comprenaient des témoignages sur les menaces en ligne et le rôle joué par les médias sociaux dans l’organisation de la manifestation contre les mesures de santé publique COVID-19.

Avant que des milliers de camions ne commencent à rouler vers Ottawa en janvier dernier, un groupe lâche d’organisateurs de manifestations communiquait principalement sur TikTok et Facebook, a entendu la commission au cours de ces semaines de témoignages. Beaucoup d’entre eux ne s’étaient jamais rencontrés en personne avant le début de la manifestation.

« Les médias sociaux étaient le système nerveux central du convoi, et l’exploration de leur rôle traverse de nombreux domaines, tels que le droit, la psychologie, l’histoire, la sociologie et les politiques publiques, pour n’en nommer que quelques-uns », Emily Laidlaw, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité à l’Université de Calgary, a écrit dans un rapport pour la commission.

Les médias sociaux ont été utilisés pour collecter des fonds, connecter les organisateurs et diffuser leur message. Il a également été utilisé pour contraster les récits des médias traditionnels et offrir une vision différente de ce qui se passait sur le terrain, a témoigné Dax D’Orazio, politologue et boursier postdoctoral à l’Université Queen’s, lors d’une table ronde d’experts devant le commission mardi.

“C’était une façon de créer du sens, de trouver une communauté et de créer, éventuellement, un élan pour un mouvement social et politique”, a-t-il déclaré.

L’enquête sollicite la contribution d’experts pour étayer son analyse visant à déterminer si le gouvernement a eu raison d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence en réponse aux manifestations qui ont envahi le centre-ville d’Ottawa et interrompu le commerce à plusieurs passages frontaliers.

Le témoignage d’expert éclairera les recommandations du commissaire Paul Rouleau sur la façon de moderniser la Loi sur les mesures d’urgence et d’identifier d’autres domaines à approfondir. Cela l’aidera également, lui et son équipe, à étudier l’impact de la diffusion délibérée ou par inadvertance de fausses informations pendant la manifestation, ce qui était explicitement inscrit dans le mandat de la commission.

Les experts ont témoigné que la réglementation de la désinformation est une perspective difficile, d’autant plus qu’il n’est pas illégal de répandre des mensonges.

“C’est légal mais affreux”, a déclaré Laidlaw lors de la table ronde. “Pour que le gouvernement crée une législation qui cible l’expression légale, elle ne survivra probablement pas à un examen constitutionnel.”

Les experts ont défini la désinformation comme la diffusion intentionnelle de fausses informations, tandis que la désinformation a été décrite comme des personnes diffusant de fausses informations qu’elles-mêmes croient être vraies.

Il serait difficile de rédiger des lois qui fassent la distinction entre les deux, a déclaré Jonathon Penney, juriste à l’Université York. “C’est une question d’intention”, a-t-il dit.

Les panélistes ont également exploré la relation entre les opinions extrémistes et les médias sociaux, qui peuvent fournir une chambre d’écho qui sert à confirmer les préjugés existants des gens.

Des études ont montré qu’Internet peut aider à enraciner les valeurs extrémistes, a déclaré Vivek Venkatesh, professeur d’éducation à l’Université Concordia.

Les personnes qui souscrivent à des opinions extrémistes se tournent de plus en plus vers les «médias marginaux» au lieu de prendre des nouvelles de sources traditionnelles, a déclaré David Morin, un expert en sécurité nationale à l’Université de Sherbrooke, qui s’est exprimé en français lors du panel.

Il a déclaré que des «journalistes autodidactes» associés à ces médias marginaux étaient présents à Ottawa lors de la manifestation du convoi et produisaient des «informations alternatives» pour les téléspectateurs.

Par exemple, Morin a déclaré que certaines sources médiatiques alternatives ont rapporté que des centaines de milliers de manifestants ont assisté à la manifestation d’Ottawa, alors que les rapports de police montrent que le nombre réel était bien inférieur.

Un deuxième panel sur la circulation des biens et services essentiels, les infrastructures essentielles et les corridors commerciaux a déclaré à la commission mardi après-midi que 339 275 emplois dépendent du pont Ambassador à Windsor, en Ontario, que les manifestants ont bloqué pendant six jours en février, interrompant le commerce à les États Unis.

Ces emplois représentent 1,8 % de tous les emplois au Canada, selon un rapport préparé par l’économiste François Delorme et l’étudiante en économie Florence Ouellet.

Les blocages ont mis en évidence la vulnérabilité de certaines des infrastructures essentielles du Canada, qui sont régies par une mosaïque de juridictions gouvernementales et du secteur privé.

Si le gouvernement fédéral espère protéger les infrastructures essentielles avec une législation, il devrait être très transparent quant à la définition de ce que c’est et de ce qui est et n’est pas permis à proximité, a déclaré Phil Boyle, professeur d’études juridiques à l’Université d’Ottawa. Sinon, la législation pourrait être trop large et servir à étouffer la dissidence légitime.

Établir une liste de ce qui constitue une infrastructure essentielle pourrait cependant être délicat, a expliqué Kevin Quigley, directeur de l’Institut MacEachen pour la politique publique et la gouvernance de l’Université Dalhousie.

Différentes infrastructures sont essentielles pour différentes personnes à différents moments, a-t-il déclaré, en fonction du contexte. Un petit pont qui sert de voie principale pour transporter de la nourriture vers une petite communauté pourrait être considéré comme critique à l’échelle locale, par exemple.

Ambarish Chandra, professeur d’économie à l’Université de Toronto à Scarborough, a souligné qu’en ce qui concerne les passages frontaliers terrestres du Canada, le commerce est fortement concentré dans le sud de l’Ontario.

Si quelque chose d’inattendu devait se produire là-bas, les effets pourraient être catastrophiques pour tout le pays, a-t-il dit, ajoutant que le Canada pourrait encourager la diversification des réseaux de camionnage pour utiliser davantage les passages frontaliers au Québec et dans les Prairies.

L’enquête est dans un délai serré pour terminer ses travaux, et Rouleau devrait soumettre ses recommandations finales au Parlement au début de février.

Les panels politiques se poursuivent mercredi avec des experts de la sécurité nationale, des urgences et de la police.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement