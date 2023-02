Les oursins roses de la Colombie-Britannique se déplacent vers des eaux moins profondes grâce au changement climatique

Les oursins roses au large des côtes de l’île de Vancouver se développent dans des eaux moins profondes, ce que les chercheurs disent être une indication de la rapidité avec laquelle le changement climatique affecte la vie océanique.

Des chercheurs de l’Université Memorial, d’Ocean Networks Canada et de l’Université de Victoria ont découvert que les oursins, vivant jusqu’à 400 mètres plus bas, étendaient leurs populations dans des eaux moins profondes à un rythme moyen de 3,5 mètres par an, car le réchauffement de l’océan réduit les niveaux d’oxygène et les sources de nourriture. à des profondeurs moindres.

Le co-auteur de l’étude, Rylan Command, a déclaré que les dômes de chaleur et les vagues de chaleur sont de plus en plus courants, et comprendre comment l’océan réagit à ces changements peut avoir un impact direct sur les gens.

Le mouvement des oursins roses au fil du temps pourrait, par exemple, bouleverser l’équilibre avec d’autres créatures marines, les amenant à remplacer d’autres espèces, comme l’oursin rouge récolté dans les pêcheries, a-t-il déclaré.

“C’est presque comme un indicateur que les choses changent rapidement et que cela compte pour les gens, car cela va nous affecter aussi”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont examiné 14 ans de données, y compris avant, pendant et après la vague de chaleur marine connue sous le nom de “The Blob”, qui a persisté dans l’océan Pacifique entre 2013 et 2016.

Ils ont utilisé les données d’un observatoire d’Ocean Networks Canada et du relevé au chalut fédéral de Pêches et Océans pour recueillir des informations à environ 400 mètres de profondeur, couvrant une superficie de 760 kilomètres carrés.

« Nous avons pu obtenir une image globale de la façon dont tout change. Je pense que ce type de combinaison de données est vraiment important et vraiment utile », a déclaré Command.

Le co-auteur de l’étude, Fabio De Leo, qui travaille pour Oceans Network Canada, a déclaré que le réchauffement de The Blob a détruit une grande partie du varech que les oursins mangent, entraînant une chute spectaculaire de leurs populations.

« Les forêts de varech ont assez fortement ressenti la canicule marine. Donc, c’est essentiellement l’un des principaux aliments pour l’oursin rose », a-t-il déclaré.

Les chercheurs affirment que les températures de surface plus chaudes que la normale ont également perturbé le processus océanique connu sous le nom de «remontée d’eau», lorsque l’eau riche en nutriments des profondeurs inférieures remonte à la surface, affectant potentiellement l’endroit où les oursins trouvent de la nourriture.

La recherche en Colombie-Britannique est cohérente avec des travaux similaires effectués en Californie en 2017, qui ont révélé que les oursins roses de cette région recherchaient également des eaux moins profondes.

De Leo a déclaré qu’il était important de disposer de données s’étendant sur plus d’une décennie pour surveiller la zone.

“Nous devons savoir comment la biodiversité et comment les communautés marines évoluent au fil du temps pour nous adapter et faire des plans”, a-t-il déclaré.

—Ashley Joannou, La Presse canadienne

Changement climatiqueEnvironnementFaune sauvage