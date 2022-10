Les ours s’ouvrent en tant qu’outsider de touché contre les patriotes avant le football du lundi soir – Shaw Local

Les Bears de Chicago auront amplement le temps de se préparer pour leur prochain match, mais ils seront toujours un outsider la prochaine fois qu’ils entreront sur le terrain.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a publié dimanche les cotes des paris pour toute la semaine 7. Les Bears ont débuté comme un outsider de 7,5 points lors de leur rencontre sur la route avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le Monday Night Football.

Les Bears (2-4) entrent dans cette affaire aux heures de grande écoute sur une séquence de trois défaites, dont une défaite 12-7 contre les Washington Commanders lors du Thursday Night Football de la semaine 6.

Il y aura 11 jours entre les matchs pour les Bears, qui ont beaucoup de problèmes à régler des deux côtés du ballon. Notre journaliste des Bears, Sean Hammond, a écrit que l’entraîneur-chef Matt Eberflus allait utiliser le mini-bye comme une occasion de regarder les choses de plus près.

“Nous passons du temps pendant ce mini-bye à évaluer chaque gars”, a déclaré Eberflus aux journalistes lors de sa conférence de presse vendredi. « Nous proposons trois choses qu’ils font bien en ce moment et trois choses qu’ils doivent améliorer. Et le plan pour chaque gars, fondamentalement, pour améliorer cela. C’est un élément très important pour nous de grandir en tant qu’équipe de football.

Si les Bears sont en mesure d’utiliser cette pause comme une chance de résoudre certains problèmes, cela pourrait faire de Monday Night Football une bonne occasion de prendre des points avec les visiteurs. Les Bears ont une fiche de 2-1 contre l’écart cette saison lorsqu’ils obtiennent au moins six points.

Les Bears étaient un outsider de touché lors de la semaine 1 avant d’enregistrer un bouleversement pur et simple contre les 49ers de San Francisco. Ils ont également couvert un écart de 7,5 points lors d’une défaite 29-22 contre les Vikings du Minnesota lors de la semaine 5. Les Bears obtenaient des points à deux chiffres contre les Packers lors de la semaine 2, ce qui a entraîné une défaite 27-10 lors de la semaine 2.

Pourtant, les Patriots entrent dans ce match avec un certain élan, après avoir remporté des matchs consécutifs contre les Lions de Detroit et les Browns de Cleveland tout en jouant avec un quart-arrière remplaçant. Ils ont lancé un jeu blanc dans une victoire de 29-0 contre les Lions, suivi d’une victoire de 38-15 contre les Browns dimanche.

Le porteur de ballon Rhamondre Stevenson a porté le ballon 44 fois au cours des deux derniers matchs, transformant cela en 237 verges et deux scores au cours de cette période. Stevenson fait maintenant face à une défense des Bears qui a cédé 978 verges au sol en six matchs.

Les fans et les parieurs voudront surveiller le statut du quart-arrière des Patriots Mac Jones avant ce match. Jones, qui a été sélectionné dans la même classe de repêchage que Justin Fields, a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville.

Quant au total, la marque d’ouverture est fixée à 39 points pour ce match de Monday Night Football. C’est le total le plus bas de l’ardoise, battant le deuxième plus bas sur / sous de deux points complets alors que le match Bucs-Panthers a un total de 41.

C’est la deuxième semaine consécutive que les Bears ont le total le plus bas de l’ardoise. Leur inclinaison TNF avec les Commanders avait un over/under de 38 après avoir ouvert à 40. Le under a frappé dans quatre des six premiers matchs des Bears pour commencer la saison.

Bears de Chicago contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Écart : Patriotes -7,5

Moneyline : ours +270/patriotes -345

Total : 39