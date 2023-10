Les ours sont plus intelligents que ne le pensaient les scientifiques

Quand on pense aux animaux intelligents, on pense à des espèces comme les chimpanzés, les dauphins et les corbeaux, en raison de leur comportement charismatique.

Il pourrait cependant y avoir un autre animal inattendu qui gravit les échelons des créatures intelligentes : les ours.

Des recherches récentes ont montré que certaines espèces d’ours sont capables d’utiliser des outils pour obtenir leur nourriture – un ours polaire a été repéré en train d’utiliser un bloc de glace pour battre un phoque – un trait généralement associé uniquement aux échelons supérieurs des animaux intelligents.

« Il existe essentiellement deux types d’intelligence, pratique et sociale », a déclaré Chris Newman, chercheur en écologie à l’unité de recherche sur la conservation de la faune de l’Université d’Oxford. Semaine d’actualités. « Les animaux socialement intelligents vivent généralement en groupe et cela est souvent lié au type de nourriture qu’ils consomment. »

Une photo d'archive d'un ours noir d'Asie et d'un corbeau, une espèce intelligente établie. Les ours sont peut-être plus intelligents que nous le pensions au départ.

Certains animaux chassent ensemble, formant des groupes sociaux pour partager la nourriture, plutôt que de les accumuler individuellement. Alternativement, l’intelligence pratique est souvent liée à la dextérité et à la capacité de manipuler l’environnement.

« Chez les mammifères, il s’agit d’une caractéristique des espèces grimpantes qui peuvent saisir des objets avec leurs « mains » grimpantes et avoir une anatomie de la hanche qui leur permet de se tenir bipèdes pendant un certain temps pour utiliser leurs mains », a déclaré Newman. « De toute évidence, les primates illustrent ce type d’intelligence pratique, ainsi que d’intelligence sociale, et peuvent même utiliser des pouces opposables pour manipuler des outils.

« Divers rongeurs grimpeurs sont également assez intelligents, comme les écureuils qui surmontent les défenses des mangeoires à oiseaux. Une autre créature intelligente est le raton laveur, avec des mains très adroites et une propension à former des groupes sociaux dans de bonnes conditions – au minimum des groupes de mères et de progéniture. Même les corbeaux calédoniens utilisent des outils dans leur bec. En fin de compte, la dextérité et l’utilisation d’outils peuvent conduire à la résolution de problèmes complexes, à une utilisation d’outils plus sophistiquée et même à une appréciation de la mécanique, comme cela a été le cas chez nos propres ancêtres hominidés.

Bien que les ours soient des créatures indépendantes, vivant et chassant seuls, sauf lorsqu’ils s’occupent de leurs petits, ils sont hautement spécialisés et capables de s’épanouir dans leur environnement, et il a été constaté qu’ils utilisaient des outils rudimentaires ces dernières années.

« Ils (ou leurs ancêtres récents dans le cas des ours polaires) grimpent et peuvent ainsi se tenir debout et faire des choses intelligentes avec leurs pattes antérieures », explique Newman. « Mais là où les ours excellent vraiment, c’est dans leurs capacités olfactives. Ils peuvent renifler une carcasse ou un phoque sous la glace, ou un sac à dos contenant une barre de chocolat à des kilomètres de distance. Lorsque vous combinez cela avec leur énorme force, c’est un ensemble formidable – par exemple toutes ces histoires d’ours s’introduisant dans des voitures. »

Les expériences menées par Jennifer Vonk, psychologue comparée à l’Université d’Oakland, ont révélé que les ours noirs sont également capables d’apprendre la différence entre des concepts tels que les primates et les non-primates, et les animaux et les paysages. De plus, ils ont pu relier le nombre d’objets vus chez un animal à des nombres réels : par exemple, ils ont pu apprendre que trois amandes sur une image correspondaient à recevoir trois amandes dans la vraie vie.

« Je pense que les ours font partie des espèces les plus flexibles et les plus intelligentes, mais il y a tellement de choses que nous ne savons pas », a déclaré Vonk. Semaine d’actualités. « Par exemple, nous savons très peu de choses sur leur cognition sociale – comment ils lisent les intentions et les émotions des autres. »

Une photo d'archive d'un ours noir mangeant des déchets dans un sac poubelle. Les ours sont peut-être plus intelligents que nous le pensions.

Il est cependant très difficile de comparer l’intelligence de différentes espèces, ce qui constitue un obstacle pour les scientifiques qui tentent de classer les animaux en fonction de leur intelligence.

« La plupart des chercheurs qui travaillent sur la cognition animale n’aiment pas le mot « intelligence », car il implique que nous aurions des tests standardisés qui fonctionneraient pour toutes les espèces, réduirions leur cognition à un certain score et la comparerions à l’intelligence humaine pour nous faire sentir. supérieur », a déclaré Ivo Jacobs, chercheur en zoologie cognitive à l’Université de Lund. Semaine d’actualités. « Au lieu de cela, nous nous intéressons simplement au fonctionnement de l’esprit des animaux, aussi intelligents ou stupides soient-ils. Une espèce qui réussit bien dans une tâche ne réussit pas nécessairement bien dans une autre, ce qui rend également difficile son classement. »

Certains traits fondamentaux chez un animal peuvent être perçus comme un signe d’intelligence chez un autre, mais ces capacités dépendent fortement de l’environnement naturel de l’animal et de ce qu’il doit faire pour survivre.

« Si vous plantez un piquet dans le sol et y attachez une ligne de chien, celui-ci finira par s’enrouler autour d’un arbre (s’il est à portée) et s’emmêlera désespérément », a déclaré Tom S. Smith, professeur de sciences de la faune à l’université Brigham Young. a déclaré à Newsweek. « Faites la même chose avec un écureuil et il démêlera rapidement la ligne et sera à nouveau libre.

« L’écureuil est-il plus intelligent que le chien ? En regardant objectivement ces deux espèces, les chiens vivent dans un monde à deux dimensions… alors que les écureuils vivent dans un monde à trois dimensions (les arbres). Les écureuils doivent résoudre des problèmes comme celui-ci tout le temps, alors que les chiens ne le font pas. S’il s’agissait d’une sorte de test de QI, cela donnerait l’impression que les écureuils sont plus intelligents, mais bien sûr, les tests sont biaisés.

Une photo d'archive d'un chimpanzé utilisant des outils pour obtenir des fruits dans une boîte. Ils font partie des animaux que nous savons très intelligents.

Par conséquent, même si l’utilisation d’outils est une caractéristique des espèces intelligentes, son utilisation par les ours n’en fait pas nécessairement des génies.

« L’utilisation d’outils est en fait un comportement très large et la cognition qui lui est associée ne peut être déduite que d’expériences appropriées », explique Jacobs. « L’utilisation d’outils est également instinctive pour certains animaux. Par exemple, certains insectes jettent du sable sur leurs proies, un peu comme des ours qui lancent des pierres. Je pense qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions solides sur l’intelligence des ours, mais ce qu’ils ont montré jusqu’à présent est impressionnant. « .

Des recherches supplémentaires doivent être menées sur d’autres aspects de l’intelligence des ours afin de réellement comprendre leur capacité à comprendre les problèmes et à prendre conscience de soi.

« Le test de l’intelligence consiste souvent à déterminer si les animaux peuvent comprendre les différences de taille et de quantité (c’est aussi un test de capacité cognitive dans le développement des bébés humains) », suggère Newman. « Beaucoup contre peu / énorme contre petit est assez facile, mais ce qui est légèrement plus grand est plus difficile : un ours serait-il capable de distinguer si les deux grands paniers de pique-nique laissés sur le banc du parc représentaient une récompense alimentaire potentielle plus grande que les quatre plus petits ? «

Une photo d'archive d'un corbeau buvant de l'eau à la fontaine de l'aire de repos du sud de la Californie. Ils sont considérés comme très intelligents.

Il se peut également que d’autres animaux très intelligents échappent au radar de la recherche et comptent parmi les espèces les plus intelligentes de la nature.

« Je suis sûr qu’il existe des espèces dont nous ne pouvons pas apprécier l’intelligence parce que leur esprit est très différent du nôtre et qu’elles doivent résoudre des problèmes très différents. De nombreux animaux n’ont pas été étudiés – les créatures des grands fonds étant un groupe négligé pour des raisons évidentes. raisons », a déclaré Vonk.

Jacobs est d’accord : « Il existe probablement de nombreux animaux intelligents que nous ne connaissons pas encore. Nous sommes un petit domaine qui se concentre traditionnellement uniquement sur certains animaux, en particulier les primates. Pourtant, il existe de nombreux mammifères, tels que les ornithorynques et les marsupiaux, qui n’ont été testés que peu ou pas du tout sur des tâches cognitives. Nous ne savons pas non plus grand-chose sur la cognition des reptiles et des amphibiens.

