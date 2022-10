Les ours sont-ils sur le point de se faire cuire ? La défense doit intensifier ses efforts contre les Vikings – Shaw Local

Cela a été un début intéressant pour l’ère Matt Eberflus à Chicago.

Jusqu’ici nous avons vu :

• Une victoire impressionnante contre San Francisco, l’une des meilleures équipes de la NFC.

• Une défaite prévisible difficile face à son rival de Green Bay.

• Une belle victoire de dernière seconde face aux terribles Texans.

• Un revers difficile pour une autre équipe en reconstruction chez les Giants.

Dans l’ensemble, c’est à peu près là où nous pensions que les Bears seraient: 2-2 et essayant de faire des progrès dans les trois phases.

Vient maintenant un énorme test : le match de dimanche contre les talentueux Vikings du Minnesota. Alors, Robert Quinn, la défense ressent-elle une pression supplémentaire avec votre équipe avec une moyenne de seulement 16,0 points par match ?

“La pression fait deux choses : casser des tuyaux ou créer des diamants”, a déclaré Quinn. «Nous essayons simplement de faire des diamants de la situation (et) de ne pas essayer de pointer du doigt. Nous avons un travail à faire et nous devons simplement nous assurer d’être à la hauteur.

Ce travail est double contre le Minnesota: trouver comment contenir le porteur de ballon Dalvin Cook, ainsi qu’un corps de réception dirigé par Justin Jefferson.

“Je ne veux pas diminuer les autres gars de l’équipe, mais ce sont deux joueurs dynamiques”, a déclaré le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams. «Vous devez choisir comment vous l’appelez, ce que vous faites et où vous mettez les gars et sur quoi vous vous concentrez. Cette semaine, l’accent est mis sur les deux, pas seulement sur un.

Tout d’abord: d’une manière ou d’une autre, les Bears doivent inverser une tendance laide qui consiste à permettre aux demi-offensifs, aux receveurs larges et aux quarts-arrière (gulp) de faire des pieds et des mains partout sur le terrain. L’unité de Williams se classe bon dernier en verges au sol autorisées par match à 183,3.

À quel point est-ce mauvais? Eh bien, pour la perspective, l’équipe classée 28e (les Giants) a accordé 141 par match. Kansas City (65,8) et San Francisco (73,3) sont en tête.

“La première chose que je dirais pour toute défense est que vous ne pouvez pas laisser les gens vous faire passer le ballon dans la gorge”, a déclaré Williams. “Tu ne peux tout simplement pas.”

La semaine dernière, Saquon Barkley (31 courses, 146 verges) et QB Daniel Jones (6-68) ont embrouillé les Bears avec des contrefaçons opportunes et une action de contrebande en route vers une victoire 20-12. Ce ne sera pas un problème avec les Vikings QB Kirk Cousins, mais la différence est que Cousins ​​fait payer les adversaires avec son bras s’ils se concentrent trop sur Cook.

Les secondeurs Roquan Smith, Nicholas Morrow et Matthew Adams doivent être au top de leur forme à tout moment pour que les Bears aient une chance.

“Notre truc, et je vais continuer à le marteler, est d’être discipliné avec où se trouvent nos yeux”, a déclaré Williams. “Certaines personnes diraient:” Hé, tu vas avoir des trucs, tu vas avoir des bottes, tu vas avoir de l’action de jeu. “

“Les jeux truqués ou les jeux d’action sont pour les gars qui ne lisent pas leurs clés.”

Eh bien, il y en a eu un peu trop parfois pour les Bears – et cela doit cesser.

Cook a connu une saison décente, accumulant 279 verges en 63 courses pour une moyenne de 4,4 verges.

Jefferson est un briseur de jeu qui a capté 196 passes combinées pour 3016 verges et 17 touchés en 2020 et 21. Le WR de troisième année a été contenu par les Eagles et les Lions au cours des semaines 2 et 3, mais s’est détaché pour 10 réceptions pour 147 verges lors d’une victoire par derrière contre la Nouvelle-Orléans dimanche dernier.

Morrow a noté que les Vikings mettaient Jefferson en mouvement davantage contre les Saints, ce qui oblige une défense à décider si elle veut rouler la couverture de l’autre côté. Si une équipe reste sur place, cela signifie que Jefferson sera en homme à homme à l’arrière.

C’est quelque chose à surveiller à coup sûr, surtout si Minnesota essaie de faire correspondre Jefferson avec la recrue CB Kyler Gordon. L’homme de Gordon a été ciblé 29 fois, avec 20 passes complétées pour 305 verges. Il a également commis une pénalité d’interférence de passe de 40 verges contre les Giants.

C’est beaucoup à traiter et beaucoup à gérer. À tel point que Williams – au milieu d’une réponse – a même remarqué un journaliste secouant la tête face au dilemme des Bears.

“Je vous vois secouer la tête et je secoue la tête aussi”, a déclaré Williams. « Nous allons avoir notre assiette pleine. “

