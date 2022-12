Les ours sont à au moins deux ans de Bills – et seulement si les bons mouvements se produisent

Les Bills avaient 22 points de mieux que les Bears samedi à Soldier Field, même si Josh Allen a connu l’un de ses pires matchs de la saison. C’est une déclaration sur le talent que les Bills ont de plus que les Bears à tous les autres postes et sur le chemin que les Bears doivent parcourir avant de pouvoir penser à être un concurrent du Super Bowl.

En supposant que Justin Fields devienne Allen, les Bears sont à au moins deux intersaisons d’avoir autant de talent que les Bills – et ils ne pourraient combler l’écart que si les jeunes joueurs se développent comme ils l’espèrent et qu’ils prennent bon nombre de leurs décisions les plus importantes.

Voici mes autres réflexions d’après-match :

• Fields est unique à certains égards, mais il ressemble probablement plus à Allen qu’à tout autre quart-arrière du jeu. Ils ont joué de la même manière samedi – ni l’un ni l’autre n’a été efficace.

• Les Bears n’ont même aucune chance de garder les matchs serrés si Fields ne fait pas plusieurs longues courses qui donnent de l’élan et se traduisent par des points.

• Leslie Frazier a eu de bons matchs à Soldier Field depuis que les Bears l’ont signé comme demi de coin non repêché il y a 41 ans. Le coordinateur défensif des Bills en a eu un autre samedi, limitant Fields à 11 verges au sol avec un plan intelligent visant à empêcher Fields de courir.

• Un jour où le froid et le vent rendaient le lancement très difficile et où les Bears étaient sans receveurs larges Darnell Mooney, Equanimeous St. Brown et Chase Claypool, les hôtes ont lancé le ballon une fois de plus qu’ils ne l’ont couru. Étant donné que les Bears mènent la ligue dans les tentatives de précipitation, c’était curieux. Et inefficace.

• Aussi mauvaise que soit l’offensive des Bears (13 points, taux de conversion de 16,7 tiers, deux passes complétées de plus de 14 verges, 2,8 verges par course), la défense des Bears était pire (a abandonné 35 points et 426 verges, a accordé 8,2 verges par transporter).

• Cette sécurité Jaquan Brisker mène l’équipe dans les sacs en dit plus sur la ligne défensive des Bears que Brisker.

• Un argument peut être avancé que les deux besoins les plus importants des Bears sont sur la ligne défensive. Ils ont besoin d’une fin et ils ont besoin d’un tacle défensif à trois techniques. Ils ont également besoin d’un deuxième ailier défensif, mais ils ont plus besoin de joueurs à d’autres positions qu’ils n’ont besoin d’un deuxième ailier défensif.

• Nous sommes à un moment de la saison où de nombreuses recrues commencent à s’estomper. Kyler Gordon, d’autre part, a continué à monter. Sa promesse continue d’être évidente, bien qu’il ait encore du chemin à parcourir pour devenir le demi de coin que les Bears espéraient qu’il serait lorsqu’ils l’ont choisi avec le 39e choix du repêchage.

• Lorsque l’agent de David Montgomery s’assoit avec les Bears pour parler de la valeur de son client dans le cadre d’un nouvel accord, il voudra peut-être évoquer le fait que Montgomery a couru 62 verges en 16 courses contre les Bills, tandis que Khalil Herbert avait sept verges sur six tentatives.

• Au fur et à mesure que le jeu avançait, les Bears se sont effondrés à mesure que davantage de vulnérabilités étaient exposées. Cela s’est produit dans la plupart des matchs cette saison. Et avec huit défaites consécutives, ça se passe aussi dans le contexte de la saison.

