JACKSONVILLE, Floride: Les Jaguars de Jacksonville se sont occupés des affaires contre Chicago dimanche, perdant leur 14e match consécutif et se rapprochant du verrouillage du choix n ° 1 du repêchage 2021.

Bonjour, Trevor Lawrence?

Mitchell Trubisky a représenté trois scores, dont deux passes de touché à Jimmy Graham, et les Bears ont battu les Jaguars 41-17 dans un match qui signifiait autant pour l’avenir à long terme de Jacksonville que pour le destin à court terme de Chicagos.

Les Bears (8-7), qui ont pris le contrôle de leur parcours en séries éliminatoires lorsque l’Arizona a perdu contre San Francisco samedi, peuvent participer aux séries éliminatoires de la NFC pour la deuxième fois en trois ans en battant Green Bay la semaine prochaine à domicile.

Les Jaguars (1-14), qui ont établi un record de franchise pour des pertes consécutives, peuvent assurer le premier choix pour la première fois de l’histoire de la franchise en s’inclinant à Indianapolis la semaine prochaine.

La dernière défaite de Jacksonvilles était terminée bien avant la fin du temps imparti. Chicago a marqué 28 points sans réponse pour commencer la seconde période, devenant si loin devant que Nick Foles a réussi à clôturer le match contre son ancienne équipe.

Trubisky a complété 24 des 35 passes pour 265 verges, avec deux touchés et une interception. Il a également couru pour un score. Les performances de Trubiskys étaient loin d’être parfaites. Son interception est survenue dans la zone des buts à la fin de la première mi-temps, il a inexplicablement brouillé et jeté dans une foule avec les Bears à portée de tir, et il a failli en avoir une autre au début de la troisième.

Mais la sécurité Jarrod Wilson a lâché le ballon puis est tombé au sol pour faire 10 pompes.

Allen Robinson a terminé avec 10 attrapés pour 103 verges contre son ancienne équipe. Robinson a passé les quatre premières années de sa carrière dans la NFL avec les Jaguars.

Graham a eu quatre réceptions pour 69 verges.

L’ancien quart-arrière des Bears, Mike Glennon, a fait son quatrième départ de la saison pour Jacksonville et a réussi deux passes de touché et deux interceptions. Glennon a presque réalisé un troisième roulement, mais le plaqueur de nez Bilal Nichols a laissé tomber une balle sur la ligne de mêlée qui l’a touché à la poitrine.

David Montgomery et la recrue Artavis Pierce ont chacun marqué sur le terrain.

Chicago a marqué 30 points ou plus pour la quatrième semaine consécutive, la première fois que les Bears accomplissent l’exploit depuis 1965.

BLESSURES CLÉS

L’arrière arrière des Jaguars, Bruce Miller, a été exclu d’une commotion cérébrale après un coup de casque contre casque sur le retourneur de botté de dégagement des Bears Anthony Miller.

SUIVANT

Bears: Peut décrocher une place en séries éliminatoires en battant Green Bay à Chicago dimanche prochain.

Jaguars: Terminez la saison à Indianapolis, une chance de perdre leur 15e consécutive et de verrouiller le choix n ° 1.

