Les ours reçoivent un intérêt pour les paris sur le Super Bowl, et nous sommes tout aussi confus que vous – Shaw Local

Les paris à long terme sont appelés ainsi pour une raison, car les chances d’encaisser un billet sont plutôt minces. Les parieurs sont constamment à la recherche de gros gains, même si cela peut sembler extrêmement audacieux pour le reste d’entre nous.

Cela semble être le cas en ce qui concerne les Bears de Chicago 2-2, qui ont généré des paris sur le Super Bowl depuis le début de la campagne NFL 2022-23. Selon ce tweet de Max Meyer, les Bears ont reçu plus de paris pour remporter le Super Bowl au Caesars Sportsbook que 12 autres équipes depuis le début de la saison.

Les Bears (250/1) ont reçu plus de paris pour remporter le Super Bowl à @CaesarsSports que 12 autres équipes depuis le début de la saison NFL —Max Meyer (@TheMaxMeyer) 5 octobre 2022

Césars Sportsbook est le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports et propose une offre pour les nouveaux utilisateurs avec nous. Inscrivez-vous avec eux aujourd’hui et récupérez jusqu’à 1 250 $ si vous perdez votre premier pari, même si c’est quelque chose d’aussi audacieux que l’avenir d’un ours.

Il convient de noter que les parieurs n’ont pas bougé en raison de cette action surprenante des Bears. Les Bears sont toujours répertoriés à 250/1 pour remporter le Super Bowl, ce qui est la même cote que les Falcons d’Atlanta. Seuls les Seattle Seahawks (300/1), les Carolina Panthers (300/1), les Washington Commanders (300/1) et les Houston Texans (1 000/1) ont des cotes plus longues.

Cela signifie qu’un pari de 100 $ sur les Bears pour remporter le Super Bowl rapporterait au parieur 25 000 $ si l’équipe remportait le trophée Lombardi en février prochain.

Je ne critiquerai jamais quelqu’un pour avoir fait un pari, surtout quand tout peut arriver dans la NFL. Les Bengals se sont rendus jusqu’au Super Bowl la saison dernière, après une quatrième place dans l’AFC North l’année précédente.

Les Bears ont une fiche de 2-2 et sont troisièmes dans la NFC North après le mois d’ouverture. Ils jouent dans une conférence faible, dirigée par les Eagles de Philadelphie invaincus. Je pourrais certainement plaider en faveur de plusieurs équipes NFC différentes pour faire une course en séries éliminatoires.

Cela dit, les Bears ne peuvent pas être considérés comme l’une de ces équipes jusqu’à ce qu’ils montrent plus de progrès dans leur passe offensive. Le receveur des Rams Cooper Kupp a plus de réceptions (42) que le quart-arrière des Bears Justin Fields (34) en quatre semaines.

Mais je suppose que c’est pourquoi ils appellent cela un long-shot.