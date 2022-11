Les ours qui ont attaqué deux femmes Squamish ne seront ni capturés ni tués

Les agents de conservation disent qu’ils ne prévoient pas de capturer une paire d’ours qui a attaqué deux femmes à Squamish, en Colombie-Britannique. disant que les incidents semblent de nature défensive.

Les agents de conservation de Squamish, en Colombie-Britannique, ont temporairement fermé une partie d’une zone de gestion de la faune près du centre-ville de la communauté après que deux attaques surprises d’ours ont été signalées jeudi matin, à environ une heure d’intervalle.

Les attaques distinctes dans le réseau de sentiers de l’estuaire de Squamish impliquaient une truie et un petit, selon une déclaration écrite du district de Squamish.

sergent. Simon Gravel du BC Conservation Officer Service dit qu’une enquête suggère que les ours ont réagi par surprise, la truie attaquant une femme dans un cas et le jeune ours incitant l’autre.

Les deux femmes ont été poussées au sol et griffées, et une femme a également été mordue, mais Gravel dit que les blessures seraient mineures et que des guérisons complètes sont attendues.

Il dit que les ours sont stressés à cette période de l’année alors qu’ils cherchent de la nourriture avant la tanière, ce qui est prévu dans quelques semaines à mesure que le temps se refroidit.

“C’est une situation très malheureuse. C’est un bon rappel que nous vivons parmi la faune et que nous devons être conscients de notre environnement”, a déclaré Gravel.

Sentier fermé jusqu’à nouvel ordre

Les sentiers se trouvent dans la zone de gestion de la faune de l’estuaire de Skwelwil’em Squamish, juste à l’ouest du centre-ville et centré autour de l’estuaire de la rivière Squamish. Il abrite plus de 200 espèces d’oiseaux hivernants et migrateurs, ainsi que d’autres espèces.

Le district a déclaré que les sentiers seront fermés “jusqu’à nouvel ordre”.

“Des barricades et des panneaux de signalisation ont été placés à toutes les entrées pour empêcher le public d’entrer. Le public est prié de respecter la fermeture pour sa propre sécurité”, a-t-il déclaré.

Une carte de la zone fermée dans la zone de gestion de la faune de l’estuaire de Skwelwil’em Squamish. Les agents de conservation ont installé des panneaux à toutes les entrées du réseau de sentiers. (Soumis par le district de Squamish)

Le Service des agents de conservation recommande de faire du bruit lors de la course ou de la marche des sentiers, d’éviter d’y aller seul et de tenir les chiens en laisse.

Les agents continueront de balayer régulièrement la zone pour surveiller les ours, dit Gravel.

Les attaques font suite à une période de sécheresse prolongée qui a affecté les montaisons de saumon à travers la Colombie-Britannique. Le manque de nourriture pourrait augmenter les comportements agressifs, mais Gravel dit qu’il est difficile d’établir un lien définitif avec de nombreux facteurs en jeu.

Il dit également que davantage d’ours ont été signalés à Squamish cette année, ce qui pourrait intensifier le comportement territorial.

“Je ne peux pas vous dire un facteur spécifique qui sera finalement responsable de ces attaques.”