Les ours polaires subissent d’horribles blessures et d’énormes « boules de glace » sur leurs pattes à cause du changement climatique, selon des chercheurs

Les ours polaires développent d’horribles blessures aux pattes en raison des conditions changeantes des glaces dans l’Arctique, rapporte une nouvelle étude.

Dans les cas les plus graves, les chercheurs décrivent deux ours avec des boules de glace paralysantes de la taille d’une assiette collées à leurs pieds. Sous les boules de glace, les coussinets des pattes des ours étaient couverts de coupures profondes et sanglantes.

« Je n’avais jamais vu ça auparavant », auteur principal de l’étude Kristin Laidre écologiste marin et professeur agrégé à l’Université de Washington, a déclaré dans un déclaration . « Les deux ours les plus touchés ne pouvaient pas courir, ils ne pouvaient même pas marcher très facilement. »

C’est la première fois que des scientifiques observent de telles blessures chez des ours polaires, selon l’étude publiée le 22 octobre dans la revue Écologie .

Les boules de glace débilitantes se sont probablement formées à cause de la neige fondante collant entre les bosses des coussinets qui fournissent l’adhérence dont les ours polaires ont besoin pour marcher sur des surfaces glissantes. La neige s’est accumulée sur les coussinets puis a gelé, suggèrent les chercheurs, formant des blocs de glace mesurant 12 pouces (30 centimètres) de diamètre.

« Les morceaux de glace n’étaient pas seulement coincés dans les cheveux », a déclaré Laidre. « Ils étaient scellés jusqu’à la peau, et quand on palpait les pieds, il était évident que les ours souffraient. »

Les chercheurs affirment qu’environ un ours polaire sur quatre (Ursus maritimus) provenant de deux populations du nord du Groenland dont les pieds ont été examinés et souffraient de blessures liées à la glace. Les ours touchés étaient principalement des mâles adultes, qui ont tendance à parcourir de plus longues distances et sont beaucoup plus lourds que les femelles ou les oursons.

Laidre et co-auteur de l’étude Stephen Atkinson biologiste de la faune et vétérinaire, a examiné des ours polaires de populations de l’est du Groenland et du bassin de Kane – une voie navigable entre le Groenland et l’île la plus septentrionale du Canada, appelée île d’Ellesmere – entre 2012 et 2022. Ils ont capturé les animaux dans le cadre d’évaluations standard des populations, en les sédatifs. avant de procéder à des contrôles de santé de routine.

Trente et un des 61 ours de la population du bassin de Kane présentaient des lacérations, des ulcérations cutanées, une perte de poils ou une accumulation de glace sur les pattes. Entre 2012 et 2013, 73 % des hommes adultes de cette population ont été touchés, selon l’étude. Dans la population de l’est du Groenland, entre 2018 et 2022, 15 des 124 ours polaires ont présenté des blessures similaires.

Trois ours polaires adultes voyagent sur la glace marine dans l’est du Groenland. Les environnements du Grand Nord qui auraient dû rester bien en dessous du point de congélation connaissent désormais des cycles de gel-dégel et de la neige mouillée en raison du réchauffement climatique. (Crédit image : Kristin Laidre/Université de Washington)

Les chercheurs ont proposé plusieurs explications aux blessures et ont interrogé des chasseurs autochtones pour identifier les causes potentielles. Une accumulation de glace et des lacérations peuvent résulter hausse des températures dans l’Arctique avec des périodes de chaleur entraînant de la neige mouillée et des cycles de gel-dégel qui créent de la glace cassante sur laquelle les ours polaires se coupent les pattes, ont suggéré les scientifiques.

Changement climatique Cela conduit à des précipitations plus fréquentes dans l’Arctique, transformant la neige en neige fondante qui se loge dans les pattes des ours polaires, où elle gèle, ont-ils écrit dans l’étude. Les températures plus chaudes font également fondre la neige en surface, puis recongelent en une croûte dure, que les ours polaires lourds brisent lorsqu’ils la piétinent, se blessant.

Les chasseurs autochtones du bassin de Kane connaissaient les lésions sur les pattes des ours polaires et les attribuaient à des mouvements accrus pendant la saison d’accouplement et de chasse. Mais les chasseurs ont également reconnu que ces blessures étaient un phénomène récent. Ils ont mentionné que les conditions de neige mouillée ont également un impact négatif sur les chiens de traîneau. Selon l’étude, les chasseurs ont noté qu’ils doivent désormais couper les poils entre les coussinets de leurs chiens pour éviter l’accumulation de glace et la boiterie.

John Whiteman professeur adjoint de biologie à l’université Old Dominion en Virginie et chercheur en chef de l’organisation à but non lucratif Ours polaires international a déclaré qu’il n’avait jamais vu ni entendu parler de ce type de blessures auparavant.

« Ce rapport est vraiment surprenant », a déclaré Whiteman, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, dans un e-mail à Live Science. « Si les conditions qui favorisent la formation de blocs de glace deviennent courantes sur une vaste zone, davantage d’ours risquent de se blesser aux pattes. »