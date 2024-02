Les ours polaires risquent la famine alors qu’ils font face à de plus longues périodes sans glace dans l’Arctique | Canada

Les ours polaires de la baie d’Hudson au Canada risquent de mourir de faim alors que la crise climatique prolonge les périodes sans glace de la mer Arctique, malgré la volonté des créatures d’élargir leur régime alimentaire.

Les ours polaires utilisent la glace qui s’étend à la surface des océans de l’Arctique pendant les mois les plus froids pour les aider à accéder à leur principale source de proies : les phoques annelés et barbus gras.

Pendant les mois les plus chauds, lorsque la glace marine recule, ils devraient conserver leur énergie et même entrer dans un état proche de l’hibernation.

Mais le changement climatique d’origine humaine prolonge cette période sans glace dans certaines parties de l’Arctique – qui se réchauffe entre deux à quatre fois plus vite que le reste du monde – et oblige les ours polaires à passer de plus en plus de temps sur terre.

De nouvelles recherches portant sur 20 ours polaires dans la baie d’Hudson suggèrent que sans glace marine, ils essaient toujours de trouver de la nourriture.

“Les ours polaires sont créatifs, ils sont ingénieux, vous savez, ils fouilleront le paysage à la recherche de moyens de survivre et trouveront des ressources alimentaires pour compenser leurs besoins énergétiques s’ils sont motivés”, Anthony Pagano, chercheur en biologie de la faune au L’US Geological Survey et auteur principal de l’étude a déclaré à l’AFP.

La recherche, publié dans la revue Nature Communicationsa utilisé des colliers GPS de caméra vidéo pour suivre les ours polaires pendant des périodes de trois semaines sur trois ans dans l’ouest de la baie d’Hudson, où la période sans glace a augmenté de trois semaines entre 1979 et 2015, ce qui signifie qu’au cours de la dernière décennie les ours sont restés sur terre pendant environ 130 jours.

Les chercheurs ont constaté que du groupe, deux ours se reposaient effectivement et réduisaient leur dépense énergétique totale à des niveaux similaires à l’hibernation, mais les 18 autres restaient actifs.

L’étude indique que ces ours actifs pourraient avoir été poussés à continuer à chercher de la nourriture, des animaux individuels ayant été documentés mangeant une variété d’aliments, notamment des herbes, des baies, une mouette, un rongeur et une carcasse de phoque.

Trois d’entre eux se sont aventurés dans de longues nages – l’un d’eux a parcouru une distance totale de 175 km (plus de cent milles) – tandis que d’autres ours ont passé du temps à jouer ensemble ou à ronger les bois de caribou, ce qui, selon les chercheurs, ressemble à la façon dont les chiens mâchent des os.

Mais finalement, les chercheurs ont découvert que les efforts des ours pour trouver leur nourriture sur terre ne leur fournissaient pas suffisamment de calories pour correspondre à leurs proies normales, les mammifères marins.

Dix-neuf des 20 ours polaires étudiés ont perdu du poids au cours d’une période correspondant à la quantité de poids qu’ils perdraient pendant une période de jeûne, ont indiqué les chercheurs.

Cela signifie que plus les ours polaires passent du temps sur terre, plus ils risquent de mourir de faim.

“Ces résultats soutiennent vraiment le corpus de recherche existant, et c’est un autre élément de preuve qui sonne vraiment cette alarme”, a déclaré Melanie Lancaster, spécialiste principale des espèces arctiques pour le Fonds mondial pour la nature, qui n’est pas associée à l’étude. AFP.

Les 25 000 ours polaires encore sauvages dans le monde sont principalement menacés par la crise climatique.

Limiter les gaz à effet de serre qui réchauffent la planète et maintenir le réchauffement climatique sous l’objectif de l’accord de Paris de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels préserverait probablement les populations d’ours polaires, a déclaré Pagano.

Mais les températures mondiales – déjà à 1,2 °C – continuent d’augmenter et la glace marine diminue.

John Whiteman, chercheur scientifique en chef chez Polar Bears International, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que la recherche était précieuse car elle mesure directement la dépense énergétique des ours polaires pendant les périodes sans glace.

« À mesure que la glace disparaît, les ours polaires disparaissent, et il n’y a pas d’autre solution que d’arrêter la fonte des glaces. C’est la seule solution”, a-t-il déclaré à l’AFP.