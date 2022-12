Les ours polaires canadiens près de «Polar Bear Capital» meurent à un rythme alarmant, selon une nouvelle enquête

Les chercheurs ont découvert un taux de mortalité alarmant chez les ours polaires dans l’ouest de la baie d’Hudson au Canada, une région qui comprend une ville appelée «la capitale mondiale de l’ours polaire».

Selon une nouvelle enquête gouvernementale, les prédateurs autrefois peuplés meurent dans la partie sud de l’Arctique – et le font en grand nombre.

Les femelles et les oursons ont particulièrement du mal à survivre, selon l’étude.

La nouvelle enquête a révélé qu’il ne restait que 618 ours polaires dans la région en 2021, une baisse par rapport aux 842 trouvés dans la même zone en 2016, lorsque la zone a été étudiée pour la dernière fois.

“Le déclin réel est beaucoup plus important que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré Andrew Derocher, professeur de biologie à l’Université de l’Alberta.

Bien que Derocher ait étudié les ours polaires de la baie d’Hudson pendant près de 40 ans, il n’a pas participé à l’étude.

Le déclin persiste depuis des décennies, montrant depuis les années 1980 que le nombre d’ours dans la région a chuté de près de 50%, ont constaté les chercheurs.

Le déclin partage une corrélation avec la disparition de la glace essentielle à leur survie, ont-ils déclaré.

Les ours polaires survivent sur la banquise arctique – l’eau de mer gelée – qu’ils utilisent pour nager et chasser leur nourriture. La glace rétrécit de façon saisonnière en été, car les températures plus chaudes sont plus courantes et se reforment pendant les mois d’hiver plus froids.

Stephen Atkinson, l’auteur principal de l’étude qui étudie les ours polaires depuis plus de 30 ans, a déclaré que cette glace de mer fond plus tôt dans l’année et prend plus de temps à geler, en raison des températures généralement plus chaudes provoquées par le changement climatique.

“Ce sont les types d’ours dont nous avons toujours prédit qu’ils seraient affectés par les changements environnementaux”, a déclaré Atkinson.

“Cela soulève certainement des questions sur la viabilité continue”, a déclaré Derocher. “C’est le moteur de reproduction de la population.”

Moins de glace et moins d’ours polaires entraînent moins d’opportunités pour les ours de s’accoupler, ce qui a un impact supplémentaire sur leur déclin, a déclaré Atkinson, “parce que vous avez simplement moins de jeunes ours qui survivent et deviennent adultes”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.