Les ours polaires canadiens près de la «capitale de l’ours» meurent à un rythme rapide

Les ours polaires de l’ouest de la baie d’Hudson au Canada – à la limite sud de l’Arctique – continuent de mourir en grand nombre, selon une nouvelle enquête gouvernementale sur les carnivores terrestres. Les femelles et les oursons vivent une période particulièrement difficile.

Les chercheurs ont sondé l’ouest de la baie d’Hudson – qui abrite Churchill, la ville appelée «la capitale mondiale de l’ours polaire» – par avion en 2021 et ont estimé qu’il y avait 618 ours, contre 842 en 2016, lors de la dernière enquête.

“Le déclin réel est beaucoup plus important que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré Andrew Derocher, professeur de biologie à l’Université de l’Alberta, qui étudie les ours polaires de la baie d’Hudson depuis près de quatre décennies. Derocher n’a pas participé à l’étude.

Depuis les années 1980, le nombre d’ours dans la région a chuté de près de 50 %, ont constaté les auteurs. La glace indispensable à leur survie est en train de disparaître.

Les ours polaires dépendent de la banquise arctique – l’eau de mer gelée – qui rétrécit en été avec des températures plus chaudes et se reforme pendant le long hiver. Ils l’utilisent pour chasser, se percher près des trous dans la glace épaisse pour repérer les phoques, leur nourriture préférée, qui viennent prendre l’air. Mais comme l’Arctique s’est réchauffé deux fois plus vite que le reste du monde en raison du changement climatique, la glace de mer se fissure plus tôt dans l’année et prend plus de temps à geler à l’automne.

Cela a laissé de nombreux ours polaires qui vivent dans l’Arctique avec moins de glace sur laquelle vivre, chasser et se reproduire.

Les ours polaires ne sont pas seulement des prédateurs critiques dans l’Arctique. Pendant des années, avant que le changement climatique ne commence à affecter les populations du monde entier, elles étaient également le visage le plus connu du changement climatique.

Les chercheurs ont déclaré que la concentration de décès chez les jeunes ours et les femelles dans l’ouest de la baie d’Hudson est alarmante.

“Ce sont les types d’ours dont nous avons toujours prédit qu’ils seraient affectés par les changements environnementaux”, a déclaré Stephen Atkinson, l’auteur principal qui a étudié les ours polaires pendant plus de 30 ans.

Les jeunes ours ont besoin d’énergie pour grandir et ne peuvent pas survivre pendant de longues périodes sans suffisamment de nourriture et les ours femelles luttent parce qu’elles dépensent tellement d’énergie pour soigner et élever leur progéniture.

“Cela soulève certainement des questions sur la viabilité continue”, a déclaré Derocher. “C’est le moteur de reproduction de la population.”

La capacité des ours polaires de l’ouest de la baie d’Hudson à se reproduire diminuera, a déclaré Atkinson, “parce que vous avez simplement moins de jeunes ours qui survivent et deviennent adultes”.

Suman Naishadham, Associated Press