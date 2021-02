Le zoo Smithsonian de Washington est peut-être fermé, mais sa Panda Cam peut toujours ravir les amoureux des animaux.

Les pandas géants Mei Xiang et Tian Tian ne perdent pas un instant car la neige a créé une glissade naturelle dans leur enclos. Et le petit panda géant Xiao Qi Ji a sa première rencontre avec la couverture blanche et froide dans la plus grosse tempête de neige qui frappe la région depuis deux ans.