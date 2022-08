Les ours ont eu des discussions commerciales impliquant Teven Jenkins – Shaw Local

LAKE FOREST – Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a reçu des appels et a eu des discussions commerciales impliquant le plaqueur offensif de deuxième année Teven Jenkins, selon un rapport de Ian Rapoport du réseau NFL.

Le choix de deuxième ronde de 2021 a suscité l’intérêt « en fonction de son potentiel », selon Rapoport.

La #Ours ont reçu des appels et ont eu des pourparlers commerciaux centrés sur OT Teven Jenkins, me disent des sources et @MikeGarafolo. L’ancien choix de 2e tour a suscité l’intérêt en raison de son potentiel. Une situation à surveiller. – Ian Rapoport (@RapSheet) 1 août 2022

Jenkins, 24 ans, a participé à la première journée du camp d’entraînement mercredi, mais n’a pas été revu à l’entraînement depuis. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, ne dirait pas si Jenkins est blessé, mais seulement qu’il “travaille avec les entraîneurs”.

L’ancien directeur général des Bears, Ryan Pace, a sélectionné Jenkins avec le 39e choix au repêchage il y a un an. Le rythme a augmenté dans le repêchage afin de sélectionner Jenkins, qui, selon certains, méritait un choix de première ronde. Dans cet accord, les Bears ont échangé un choix de deuxième, troisième et sixième tour à la Caroline en échange du 39e choix au total et d’un choix de cinquième tour.

Quelques jours plus tard, les Bears ont coupé le plaqueur gauche de départ Charles Leno et ont indiqué qu’ils voulaient que Jenkins soit leur plaqueur gauche du futur. Ce plan, cependant, n’a jamais abouti. Jenkins est arrivé au camp d’entraînement l’an dernier avec une blessure au dos, qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale. Il a raté une grande partie de l’année en récupération. Il a fini par jouer six matchs, faisant deux départs au cours de la saison 2021.

Avec les Polonais à la tête de l’organisation, il a mis l’accent sur la compétition le long de la ligne offensive. Les Bears ont repêché quatre joueurs de ligne recrues et en ont signé plusieurs en agence libre. Jenkins a participé au minicamp et aux OTA au printemps, mais il a passé la seconde moitié du printemps à travailler au tacle droit avec l’attaque de deuxième corde.

Si Jenkins est tombé en disgrâce avec le nouveau régime, il serait logique que les Polonais écoutent les offres commerciales. Jenkins a du potentiel – c’est pourquoi il a eu des notes de premier tour par de nombreux experts – mais il n’a tout simplement pas eu beaucoup de chance de le montrer, en grande partie à cause de cette blessure au dos. Les Bears pourraient probablement trouver une autre équipe prête à se séparer d’un choix de repêchage en échange de Jenkins.

Avec Riley Reiff récemment acquis rejoignant le mélange, Reiff et Larry Borom semblent susceptibles d’être les plaqués de départ de la semaine 1. Jenkins pourrait être plus précieux en tant que puce commerciale qu’en tant que sauvegarde.