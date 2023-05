Les ours ont besoin d’un jeu de course solide pour aider QB Justin Fields à s’épanouir dans le jeu de passes – Shaw Local

Les Bears ont fait des ajouts importants au receveur large et à la ligne offensive, mais cette intersaison a été largement consacrée à l’amélioration de leur défense.

On peut affirmer que le plan est parfaitement logique étant donné que les Bears avaient le jeu de course le mieux classé de la NFL – leur seul succès significatif en 2022 – et la défense de course au 32e rang de la ligue.

Personne ne peut prétendre que la mise à niveau de la défense contre la course n’était pas indispensable. Il devait être fait.

Mais se sentir bien dans le jeu au sol le mieux classé de l’attaque aurait été une proposition risquée. Les Bears ne l’ont pas fait, et cela a également beaucoup de sens.

Le match au sol des Bears a été le meilleur de la NFL la saison dernière parce que le quart-arrière Justin Fields était le meilleur quart-arrière de la ligue, accumulant 160 courses pour 1 143 verges et huit touchés.

Enlevez le succès au sol de Fields et les Bears tombent bien dans la moitié inférieure de la ligue en courant le ballon.

Il n’y a rien de mal à avoir un bon QB précipité. En fait, en trouver un semble être une tendance dans la ligue. Mais cela peut comporter de grands risques pour votre jeu de passes et peut augmenter considérablement les chances de blesser le joueur le plus important de votre équipe – le QB.

Si Fields veut devenir le joueur dont les Bears rêvent, il doit moins courir avec le ballon. Beaucoup moins. Mais s’ils veulent améliorer considérablement le pire jeu de passes de la ligue, ils ne peuvent pas se permettre de reculer dans le jeu de course.

Discrètement et à peu de frais, c’est exactement ce que le directeur général Ryan Poles s’est efforcé d’assurer au cours des derniers mois.

Ça pourrait bien marcher.

Les Polonais ont laissé le partant David Montgomery partir via une agence libre car il aurait coûté cher à garder. Montgomery était également juste meilleur que la moyenne. Sur quatre saisons, il a en moyenne un peu moins de 4 mètres par course, et malgré le fait qu’il était un excellent leader et un avantage dans le vestiaire, les Polonais savaient qu’il pouvait obtenir plus pour moins.

En fait, il l’a fait.

Le porteur de ballon des Panthers de la Caroline D’Onta Foreman célèbre contre les Broncos de Denver pendant le 2022. Foreman a signé avec les Bears cette intersaison. (Jacob Kupferman/AP)

Les Bears n’ont pas signé D’Onta Foreman en agence libre simplement parce qu’il était coéquipier de la Caroline avec DJ Moore, le nouveau receveur large n ° 1 de Fields.

Ils ont ajouté plus de taille, Foreman s’enregistrant à 6 pieds et 235 livres. Ils ont également ajouté plus de production après qu’il se soit précipité 203 fois pour 914 verges – plus d’un demi-mètre par course de plus que Montgomery la saison dernière.

Foreman a beaucoup plus de bande de roulement sur ses pneus, n’ayant marqué que 43 matchs et 443 courses au cours des cinq dernières saisons en raison de blessures. C’est moins de la moitié des portées de Montgomery, qui présente également un risque de blessure.

Il est également temps de commencer à accorder plus d’attention à Khalil Herbert, qui l’année dernière à sa deuxième saison seulement en tant que Bear s’est précipité pour 731 verges et quatre touchés en 129 courses. Il a mené les demis offensifs de la NFL en verges par course à 5,7.

Oui, Herbert a été un non-facteur en tant que bloqueur et receveur, mais sa moyenne par course suggère un athlète spécial qui peut s’y améliorer. À seulement 25 ans, il pourrait être assez excitant d’avoir un gros jeu qui attend à Herbert derrière un contremaître de 235 livres dans la formation de départ.

À quoi pouvons-nous nous attendre du choix de repêchage de quatrième ronde Roschon Johnson du Texas? Non, ce n’est pas son coéquipier texan Bijan Robinson, le joueur dont je rêvais.

Mais Johnson s’est précipité 392 fois pour 2 190 verges et 23 touchés en tant que remplaçant en quatre saisons. Il a une fiche de 6-2, 223, un excellent membre de l’équipe spéciale, bloqueur et receveur. Un vol potentiel, il est également la raison pour laquelle les équipes sont devenues réticentes à dépenser des choix de premier et de deuxième tour pour les porteurs de ballon.

Si la ligne offensive des Bears est considérablement améliorée – et elle a une chance de l’être – ils pourraient à nouveau être l’une des meilleures équipes de course de la ligue avec Fields exécutant le ballon moitié moins souvent ou même moins que la saison dernière.

Pourquoi est-ce important ?

Parce que cela augmentera considérablement les chances des Bears d’améliorer considérablement le pire jeu de passes de la ligue.

Avec des défenses obligées de faire face à un jeu de course de haut niveau, Fields serait capable de se tenir dans la poche beaucoup plus souvent et autorisé à lire le terrain et à devenir une arme lançant le ballon plutôt que de courir avec.

Y a-t-il une tonne de si dans ce plan ?

Bien sûr, mais ils sont tous nécessaires si les Bears veulent réussir une reconstruction et que Fields va devenir un quart-arrière de franchise.

Y a-t-il une question qui devrait être le plan des Polonais ?

• Hub Arkush est l’analyste senior Bears pour Shaw Media et ShawLocal.com.