Les ours ont battu les Texans au buzzer; inquiétude sur Justin Fields? – Section locale de Shaw

Sur un field goal des Cairo Santos au buzzer, les Bears de Chicago ont battu les Texans de Houston 23-20 dimanche.

Trois moments qui ont compté

1. La victoire: À trois secondes de la fin, Cairo Santos a inscrit un panier de 30 verges dans une performance offensive oubliable pour gagner.

2. Le travail est fait : Avec 1:05 à faire dans le match et les Bears ayant besoin d’un arrêt majeur, Roquan Smith a intercepté Davis Mills et l’a ramené sur la ligne des 12 verges de Houston, assurant une forte probabilité de gagner.

3. Bouh les oiseaux : Les Bears ont choisi de ne pas utiliser de temps mort lors de leur dernier entraînement offensif de la mi-temps, un choix étrange qui signifiait qu’ils n’étaient même pas intéressés à essayer d’être agressifs et éventuellement à se mettre en position pour un placement vers le bas 14-13.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Courir sauvage : Les Bears ont accumulé 281 verges nettes au sol au total, le seul véritable développement offensif positif de l’attaque dimanche.

2. Police d’assurance: Après la sortie de David Montgomery au premier quart avec une blessure au genou et à la cheville, Khalil Herbert était une présence constante dans l’attaque précipitée. Bien qu’il ait démontré sa fiabilité dans les clichés qu’il a reçus auparavant, sans lui, l’attaque des Bears aurait l’air un peu plus sombre en termes de production. Herbert avait 157 verges et deux touchés.

3. Plan de sauvegarde: Kindle Vildor, bien que choisi par Houston au premier quart, a rebondi avec une paire de ruptures de passes défensives, une qui comprenait une interception inclinée vers Eddie Jackson en première mi-temps. Alors que l’absence de Jaylon Johnson a été remarquée, Vildor a résisté à la couverture.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Cloches d’alarme : Fields avait 29 verges nettes par la passe à la mi-temps, 49 à la fin du troisième quart et seulement 106 pour le match. Il devient de plus en plus évident que la connexion avec Cole Kmet et Darnell Mooney n’est pas puissante. Sur six cibles combinées en première mi-temps, ils ont réussi deux attrapés pour 29 verges – 24 sur une troisième conversion de Kmet. Cela s’est amélioré en seconde période, mais l’incohérence pour une attaque qui en a besoin n’est pas une bonne évolution.

2. Des champs: S’étendant sur l’oubliable 8 de Fields pour 17 après-midi, sa précision et sa prise de décision n’étaient pas nettes dimanche. Fields a lancé deux interceptions. Une tentative destinée à Kmet en première mi-temps a semblé lancer à un endroit désigné que Kmet aurait peut-être dû atteindre. L’autre, un renversement majeur de Mooney au début du quatrième quart-temps en triple couverture.

3. Demander de l’aide: Au-delà de Mooney et Kmet, pas grand-chose d’autre n’a été généré en production. Equanimeous St. Brown n’a eu qu’une prise. Byron Pringle, qui s’est blessé en première mi-temps, a réussi une prise. L’aide est nécessaire au récepteur large.

Et après?

Les Bears se rendront au New Jersey pour affronter les Giants le dimanche 2 octobre. Le coup d’envoi est prévu pour midi.