Les ours manquaient mystérieusement d’orteils. Ces scientifiques ont craqué l’affaire

Un biologiste canadien s’est lancé dans une quête d’une demi-décennie pour résoudre le mystère des chiffres manquants du grizzly. “J’ai fait un certain nombre de choses que je n’aurais jamais pensé faire en tant que scientifique.” (Illustration du Washington Post ; iStock)

Commentez cette histoire Commenter

Clayton Lamb n’a pas beaucoup pensé à l’orteil manquant au début. Le biologiste canadien déplaçait un ours endormi avec des agents de conservation dans Fernie, une station de ski nichée dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Un touriste australien se tenait sur une terrasse à proximité, prenant des photos de l’énorme grizzly.

L’équipe avait tranquillisé l’animal pour l’éloigner d’une pelouse bien entretenue lorsque Lamb l’a vu : un morceau de sa patte avait disparu.

Les grizzlis mènent une vie difficile, se bagarrant et se mordant les uns les autres. “Donc, l’orteil manquant d’un ours n’était pas nécessairement un drapeau rouge pour nous”, a déclaré Lamb.

Mais alors qu’il travaillait sur le terrain pour son doctorat à l’Université de l’Alberta, il a vu plus tard un autre ours sans tous ses doigts, dans la région d’Elk Valley de la province. Ensuite un autre. Ensuite un autre.

La taille de l’échantillon était petite – quatre ours. Mais le modèle était indubitable. Pourquoi tant d’ours manquaient-ils autant d’orteils ?

«Nous n’en avions absolument aucune idée», a déclaré Lamb, maintenant boursier postdoctoral à l’Université de la Colombie-Britannique. “Et nous n’avions, à l’époque, pratiquement aucune piste quant à ce que cela pouvait être.”

Deux grizzlis enquêtent sur un piège à petits animaux en 2018 en Colombie-Britannique. (Vidéo : Clayton Lamb)

La découverte a envoyé Lamb dans une quête d’une demi-décennie pour percer le mystère des orteils d’ours manquants. La poursuite le détournerait non seulement de son travail de doctorat sur la reproduction et la survie des grizzlis, mais le conduirait à faire pression pour des changements de politique publique.

“Une partie de ce qui fait d’un grizzli un grizzli, ce sont ses très longues griffes”, a-t-il déclaré. “C’est juste quelque chose d’essentiel.”

De leurs épaules musclées à leurs énormes pattes, les grizzlis sont faits pour creuser.

Les ours creusent des tunnels souterrains pour construire des tanières et chercher des racines, des rongeurs et d’autres morceaux à manger. La bosse d’épaule prononcée du grizzly est l’un des moyens les plus faciles de le distinguer d’un ours noir. Un grizzly sans pattes intactes ne peut tout simplement pas manger ni hiberner.

La première question pour l’équipe de Lamb : Certains grizzlis sont-ils simplement nés de cette façon ? Les vétérinaires qui ont examiné les pattes ont rapidement exclu toute anomalie congénitale. Les images radiographiques ont montré des fragments d’os, signe d’une blessure qui avait cicatrisé.

Quelque chose les avait donc arrachés. Les fractures étaient trop droites et nettes pour que les orteils aient été mordus ou arrachés par un autre animal. Les ruptures linéaires suggéraient une cause humaine.

L’équipe de Lamb s’est tournée vers les pièges. Chaque hiver en Colombie-Britannique, les trappeurs placent des centaines de pièges à souris appâtés et attachés aux arbres pour capturer et tuer des animaux à queue touffue ressemblant à des belettes appelés martres pour leur fourrure. Ayant grandi dans la province, Lamb avait l’habitude de piéger des castors, des loutres et des ratons laveurs avec son cousin.

Pour voir si les ours étaient trop curieux pour leur propre bien, Lamb a installé des caméras à détecteur de mouvement près de quatre pièges qui ont été installés pour rester ouverts, afin d’éviter toute autre blessure au grizzly.

En deux semaines, les grizzlis ont visité les quatre pièges, faisant trébucher deux d’entre eux. En interrogeant autour de lui, Lamb a entendu des rapports de chasseurs et de trappeurs d’aussi loin que le Wyoming et la Finlande d’ours bruns se faisant prendre les pattes dans des pièges destinés aux petits mammifères.

Mais un piège destiné à une si petite créature pourrait-il vraiment blesser un grizzly ? L’équipe de Lamb a accroché la patte d’un ours mort à un piège attaché à sa camionnette pour voir combien de force il faudrait pour se casser un orteil.

“J’ai fait un certain nombre de choses que je n’aurais jamais pensé faire en tant que scientifique”, a-t-il déclaré.

Qui tue les grizzlis dans le comté de Fremont ?

Les pièges n’étaient pas assez solides pour couper immédiatement un orteil d’ours, ont écrit Lamb et son équipe dans un document publié en août dans le Wildlife Society Bulletin. Mais l’équipe de Lamb a montré que les appareils pouvaient couper la circulation du sang, provoquant la mort et la chute des tissus – éventuellement.

“Il est juste de supposer qu’il y a pas mal de souffrance au cours des semaines ou des mois que ces orteils tombent”, a déclaré Lamb. “Ce n’est pas une chose instantanée.”

“La chose éthique à faire”

Les orteils manquants ne sont pas un problème suffisamment important pour provoquer un déclin de la population, selon Luke Vander Vennen, un biologiste de la faune de la province qui a collaboré avec Lamb dans la recherche sur les grizzlis.

Mais les chiffres perdus ne sont “certainement pas le genre de résultat que nous sommes à l’aise d’accepter comme le cours normal des affaires”.

Les orteils amputés ne sont pas seulement mauvais pour les ours. Ils pourraient également avoir des conséquences pour les personnes vivant au pays des ours.

L’un des quatre ours que Lamb a trouvé sans tous ses doigts a ensuite été capturé par des agents de conservation après avoir erré dans une ferme. Un autre a été tué après avoir pénétré par effraction dans un enclos à veaux dans un ranch. Et un troisième est soupçonné d’avoir agressé un humain.

Les ours qui se font prendre dans des pièges peuvent être plus curieux au départ. Ou, dit Lamb, les ours blessés qui n’utilisent pas pleinement leurs pattes pour creuser pour les repas peuvent prendre plus de risques dans la poursuite de la nourriture.

Une solution serait d’interdire le piégeage en novembre, alors que de nombreux grizzlis sont encore actifs. Mais certains dans le commerce de la fourrure craignaient que le fait de retarder le piégeage jusqu’au cœur de l’hiver ne soit dangereux en raison du risque d’avalanche au pays des ours.

«Ce serait un instrument assez brutal pour un problème que nous pouvons probablement résoudre avec une approche un peu plus nuancée», a déclaré Doug Chiasson, directeur exécutif de l’Institut de la fourrure du Canada, qui représente et établit des normes pour les trappeurs.

Une autre idée pour garder les griffes d’ours intactes est de placer une plaque sur les pièges avec une ouverture assez grande pour qu’une martre puisse s’y faufiler, mais trop petite pour le pied d’un grizzly.

D’après les travaux de Lamb, les permis de piégeage dans le sud-est de la Colombie-Britannique ont commencé à exiger ces contraintes au cours des dernières années. La mesure, a-t-il dit, est “un palliatif alors que nous travaillons sur quelques options supplémentaires”.

Pour Tim Killey, un trappeur qui dirige la British Columbia Trappers Association, un autre groupe commercial, empêcher les ours d’être pris au piège est important pour que l’industrie conserve sa «licence sociale» face au sentiment anti-fourrure.

“C’est la chose éthique à faire”, a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir si les exigences fonctionnent, a déclaré Vander Vennen, qui a utilisé du bois donné pour construire lui-même environ 100 boîtes.

« Ils ne sont pas difficiles à construire. Une fois que vous êtes prêt à les faire, ils peuvent aller assez vite.

Jusqu’à présent, a-t-il ajouté, aucun nouvel ours n’est arrivé avec des orteils manquants.