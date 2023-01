Les ours fondent dans une défaite de 41-10 contre les Lions – Shaw Local

DETROIT – Il y a eu deux doublures argentées dans ce qui a été une saison terrible pour les Bears. La première était que le quart-arrière Justin Fields a bien joué. La seconde était que cette jeune équipe de football continuait à trouver des moyens de garder des matchs serrés, même si elle ne les gagnait pas.

Dimanche à Detroit, aucune de ces choses ne s’est produite.

Les Lions ont battu les Bears, 41-10, au Ford Field, et Fields a eu l’une des pires performances de passe de sa carrière. Les Bears ont marqué les premiers et Fields a accumulé 100 verges au sol au premier quart, mais les ondes positives se sont arrêtées là.

Les Bears auraient pu attribuer le passage à tabac de la semaine dernière par les Buffalo Bills à la combinaison de la météo et d’un adversaire de haut niveau. Les Lions, pendant la chasse aux séries éliminatoires, sont une équipe avec laquelle les Bears auraient dû pouvoir rester. Ils ont perdu contre Detroit d’un point plus tôt dans la saison. Statistiquement, la défense des Lions est la pire de la ligue en verges et en points (bien qu’elle ait mieux joué ces dernières semaines).

C’était censé être l’un des matchs gagnables du calendrier, une chance de mettre fin à une séquence de huit défaites consécutives.

Au lieu de cela, les Bears se sont retournés. Ils ressemblaient à une équipe de football prête pour les vacances de janvier. Avec un match de plus la semaine prochaine contre les Vikings à Soldier Field, cette saison touchera – heureusement – ​​à sa fin. Les Bears ont perdu leur neuvième de suite, un record de franchise.

Fields a passé une grande partie du match à courir pour sa vie dans la poche et à essayer de trouver des récepteurs ouverts là où il n’y en avait pas. La ligne offensive a lutté puissamment, et ce n’était pas seulement parce que le garde droit partant Teven Jenkins (cou) et le remplaçant Michael Schofield (genou) ont tous deux quitté le match avec des blessures.

Fields a été limogé sept fois. Il a terminé sa journée avec 7 passes sur 21 pour 75 verges par la passe, un touché et une interception.

“Je veux dire, c’est simple : vous apprenez de vos erreurs et vous vous améliorez”, a déclaré Fields après le match. “Je ne suis pas le genre de personne à être comme, ‘Oh, ceci et cela.’ Je ne suis pas ce genre de personne, mentalement, spirituellement. J’ai déjà traversé des moments difficiles. Donc, ma seule réponse est de continuer à travailler, de continuer à m’améliorer, de continuer à apprendre et de continuer à grandir.

Fields a pris une partie du blâme pour les sacs, notant qu’il essayait d’en faire trop au premier essai. Son corps de réception épuisé a fourni peu d’aide. Chase Claypool, qui revenait d’une blessure au genou, était sur un compte instantané limité.

La défense, quant à elle, n’a eu aucune chance face aux Lions. Les Bears ont accordé un total de 504 verges d’attaque. Le quart-arrière des Lions Jared Goff a lancé pour 255 verges et trois touchés. Le porteur de ballon Jamaal Williams s’est précipité pour 144 verges et un touché en 22 courses.

Cinq cents mètres ?

“Je dois le changer”, a déclaré le demi de coin Kyler Gordon.

Gordon et la sécurité DeAndre Houston-Carson ont réussi une interception au quatrième essai dans la zone des buts au début du match. Au lieu de cela, Gordon a été appelé pour une interférence de passe. Les Lions ont transformé le penalty en leur premier touché du match. C’était le premier d’une longue série.

“C’est un sentiment indésirable”, a déclaré Gordon après le match. « Évidemment, tout le monde veut faire mieux. On va finir par y arriver. »

Avec une défaite la semaine prochaine contre le Minnesota, les Bears pourraient potentiellement aller 0-6 contre leurs ennemis de la division NFC Nord. Les Bears ne l’ont fait qu’une seule fois (2017) depuis que la NFL est passée aux divisions à quatre équipes en 2002.

Les Bears ont une fiche de 3-13 et ont égalé leur record de franchise pour les défaites. En 2016, ils sont allés 3-13. En 1969, ils sont allés 1-13 alors que la ligue n’a disputé que 14 matchs. Ce fut une saison perdante historique qui n’a jamais vraiment semblé être une saison historiquement mauvaise à cause de la promesse de Fields et parce que l’équipe a perdu sept matchs en une possession.

Le dimanche, cependant, était un sentiment bien différent.