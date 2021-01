Les Bears de Chicago semblaient avoir ouvert une fenêtre de championnat lorsqu’ils ont capturé le NFC North à 12-4 il y a deux ans.

Back-to-back .500 saisons régulières plus tard, des changements pourraient être à venir.

Les Bears entament l’intersaison avec de gros problèmes à résoudre après avoir obtenu une fiche de 8-8 en saison régulière pour la deuxième année consécutive, à commencer par la question de savoir si le directeur général Ryan Pace ou l’entraîneur Matt Nagy seront retenus.

Bien qu’ils aient disputé les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans, ils ont été éliminés de manière convaincante par la Nouvelle-Orléans lors d’un match de wild card dimanche.

Nous nous sommes donné une chance », a déclaré lundi le receveur vedette Allen Robinson. De toute évidence, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions.

La plus grande question est de savoir ce que les ours décident de Pace et Nagy. Ce sera au président George McCaskey.

Les Bears ont perdu huit de leurs 11 derniers matchs en comptant la défaite en séries éliminatoires contre la Nouvelle-Orléans. Un dérapage de six matchs, leur pire depuis 2002 après un départ de 5-1, a fait monter la pression sur Pace et Nagy.

Chicago a repris le dessus en remportant trois victoires consécutives contre des équipes en difficulté avant de clôturer la saison régulière avec une défaite contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay.

Les Bears ont atteint les séries éliminatoires en tant que septième tête de série dans un peloton élargi parce que l’Arizona est tombé aux Rams de Los Angeles lors de la semaine 17. Chicago a ensuite perdu 21-9 à la Nouvelle-Orléans, échouant à marquer un touché jusqu’à ce que Jimmy Graham en attrape un lors du jeu final.

Quand vous regardez les choses de cette façon et que vous dites que vous en avez perdu autant avant la fin, je pense que ce que nous devons faire en tant que personnel, c’est que nous devons dire, pourquoi? Où est-ce? Et comment pouvons-nous nous améliorer? Dit Nagy après le match.

Il n’y a pas que Pace et Nagy qui ont un avenir incertain. Robinson et le quart Mitchell Trubisky ont des contrats expirant.

L’AVENIR DE TRUBISKY

Trubisky a déclaré qu’il souhaitait rester à Chicago.

Que les ours veuillent le garder et s’il existe une meilleure option par le biais d’une agence commerciale ou libre est une autre affaire.

De toute évidence, une grande partie de cela est hors de mon contrôle, mais je me sens comme à la maison et j’ai l’impression que nous avons des travaux inachevés, a déclaré Trubisky.

Choix n ° 2 du repêchage de 2017, Trubisky a connu des hauts et des bas à Chicago. Il a fait le Pro Bowl en tant que remplaçant en 2018, pour prendre du recul l’année suivante.

Les Bears ont acquis Nick Foles de Jacksonville pendant l’intersaison et ont refusé l’option de cinquième année pour 2021 sur leur quart-arrière autrefois prisé. Trubisky a ouvert cette saison en tant que partant, seulement pour être mis au banc en faveur de Foles lors d’une victoire de la semaine 3 à Atlanta. Il est revenu à l’alignement fin novembre et a semblé plus à l’aise, les Bears appelant plus de déploiements plutôt que de le faire reculer pour passer.

MARCHÉ D’A-ROB

Robinson a dit que tout était à peu près sur la table, «qu’il s’agisse de re-signer avec les Bears ou de rejoindre une autre équipe. Chicago pourrait également lui appliquer l’étiquette de franchise.

Quoi qu’il arrive, il va gagner un gros salaire.

Robinson a capté 102 passes, un sommet en carrière. Et ses 1250 verges n’étaient que deuxièmes des 1400 qu’il avait avec Jacksonville lors de sa saison Pro Bowl 2015.

Robinson a dit qu’il avait un grand penchant pour la ville et l’organisation. Mais? Parfois, dans des choses comme celle-ci, il y a plus de choses qui pèsent que la simple affection, a-t-il déclaré.

Les Bears pourraient finir par payer un gros prix pour ne pas avoir accepté une prolongation avec Robinson, qu’ils le gardent ou perdent leur principal receveur.

De mon point de vue, je pense personnellement que nous avons eu l’occasion de faire quelque chose au cours des 365 derniers jours, a-t-il déclaré. «Mais encore une fois, je ne sais pas si cela m’affecte vraiment trop en ce qui concerne les choses.

OBTENIR LA DÉFENSIVE

La défense de Chicago s’est classée parmi les 10 premiers pendant une grande partie de la saison. Mais ce groupe semblait plus vulnérable à mesure que l’année avançait.

Les Bears se sont classés 11e au classement général. Mais ils sont à égalité au 25e rang de la NFL au chapitre des plats à emporter avec 18 et ont terminé avec 35 sacs, 17e de la ligue.

Trois fois All-Pro Khalil Mack avait neuf sacs à sa deuxième saison consécutive en terminant à un chiffre.

PERCÉE

Le demi offensif David Montgomery cherchera à miser sur une saison en petits groupes. Choix de troisième ronde en 2019, il a couru pour 1070 verges et huit touchés. Il avait également 438 verges en réception et deux attrapés TD.

Montgomery a été aidé dans la dernière ligne droite par une ligne offensive remaniée, totalisant 598 verges et sept touchés lors des six derniers matchs de la saison régulière.

Coup de pied final

Kicker Cairo Santos a établi un record de franchise pour les buts consécutifs sur le terrain et a donné aux Bears la stabilité qu’ils recherchaient depuis qu’ils ont éliminé Robbie Gould avant la saison 2016.

Santos a fait ses 27 dernières tentatives en saison régulière plus un 36 verges sur son seul essai dimanche. Gould a détenu les records précédents des Bears pour des buts consécutifs réalisés au cours d’une saison (24 en 2006) et au total (26 de 2005-06).

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL