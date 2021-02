LAKE FOREST, Illinois: Les Bears de Chicago ont embauché l’ancien coordonnateur défensif des Green Bay Packers Mike Pettine comme assistant défensif principal mercredi.

Il travaillera sous la direction de Sean Desai, qui a été promu pour remplacer le retraité Chuck Pagano en tant que coordinateur défensif de Chicagos.

Pettine avait été le coordonnateur défensif de Green Bay pendant trois saisons, soit un an avant l’arrivée de l’entraîneur Matt LaFleurs. Les Packers ont annoncé qu’il ne reviendrait pas après avoir perdu contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lors du match de championnat NFC.

Les Packers ont cédé 56 points de plus pendant la saison régulière 2020 qu’en 2019, mais ils se sont améliorés dans la plupart des autres domaines défensifs.

Green Bay s’est classée neuvième en défense totale et à égalité au 13e rang en défense contre la course en 2020 après avoir terminé 18e en défense totale et 23e en défense contre la course un an plus tôt.

Les Bears ont également annoncé des changements de titre pour deux assistants offensifs.

Mike Snyder servira désormais d’entraîneur adjoint des quarts tout en conservant son rôle de contrôle de la qualité offensif. Henry Burris est maintenant un entraîneur de contrôle de qualité offensif après avoir travaillé en tant que Bill Walsh Diversity Coaching Fellow l’année dernière.

