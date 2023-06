Les ours de Naperville ? L’équipe dit qu’elle envisage des sites autres que Arlington Park – Shaw Local

Les ours de Naperville ?

Les plans des Bears de Chicago pour planter leurs poteaux de but dans la banlieue ont pris une tournure surprenante vendredi après-midi lorsque le maire de Naperville, Scott Wehrli, a rencontré le président de l’équipe, Kevin Warren, pour discuter de la possibilité de construire un nouveau stade NFL à Naperville plutôt qu’à Arlington Heights.

La rencontre entre Wehrli et Warren a eu lieu malgré l’achat par l’équipe des 326 acres d’Arlington Park à l’extrémité ouest d’Arlington Heights pour 197,2 millions de dollars. L’accord d’achat de l’hippodrome fermé a été conclu en février.

Wehrli a envoyé une lettre à Warren, datée du 24 mai, qui s’appelle une introduction officielle aux Bears «alors que vous envisagez ou réévaluez votre déménagement prévu. La ville serait heureuse d’avoir l’occasion d’examiner les besoins de votre entreprise et nos propriétés disponibles. »

Les pourparlers interviennent alors que les travaux de démolition commencent à Arlington Park et que les responsables d’Arlington Heights attendent que les Bears soumettent des plans plus détaillés décrivant la vision de l’organisation d’un réaménagement potentiel de 5 milliards de dollars du site d’Arlington Park qui serait centré autour d’un nouveau stade en forme de dôme.

Vendredi, les Bears ont publié une déclaration disant qu’ils envisageaient maintenant des opportunités de stade autres qu’Arlington Park.

« Nous poursuivrons l’activité de démolition en cours et travaillerons vers une voie à suivre à Arlington Heights, mais ce n’est plus notre objectif unique », a déclaré Scott Hagel, vice-président senior du marketing et des communications de Bears dans un communiqué. « Il est de notre responsabilité d’écouter les autres municipalités de Chicagoland sur les emplacements potentiels qui peuvent offrir cette opportunité de transformation pour nos fans, notre club et l’État de l’Illinois. »

Linda LaCloche, directrice des communications de Naperville, a déclaré que Wehrli avait contacté Warren la semaine dernière pour présenter Naperville « comme une communauté prospère offrant de multiples opportunités d’investissement commercial ».

« Avec le développement économique comme l’un de ses principaux objectifs », a déclaré LaCloche, « le maire continuera de mettre en évidence les avantages de Naperville pour les entreprises de Chicago et de tout le pays. »

LaCloche n’a pas voulu dire quelles propriétés spécifiques de Naperville ont été discutées pour la construction d’un stade. Étant donné que la ville est dépourvue d’une parcelle de terrain vacant suffisamment grande, un emplacement développé existant devrait probablement être rasé et réaménagé.

Wehrli a écrit à Warren qu’en tant que fan des Bears depuis toujours, il respecte la décision de l’équipe de construire son propre stade comme « essentiel pour le succès sur le terrain et la poursuite des championnats ».

Les Bears jouent actuellement au Soldier Field de Chicago, qui appartient et est exploité par le Chicago Park District. Les responsables des Bears ont déclaré que l’arrangement limite la capacité de l’équipe à maximiser ses revenus.

Ce n’est pas la première fois qu’on espère que les Bears déménageront en banlieue. Au fil des ans, les Bears ont envisagé des sites à Hanover Park, Hoffman Estates, Aurora, Elk Grove Village et Waukegan. Et une fois auparavant à Arlington Heights.

La lettre de Wehrli vante Naperville comme étant accessible par les principales autoroutes, telles que l’Interstate 88 est-ouest et l’Interstate 355 nord-sud, ainsi que la gare Metra du centre-ville. Il y a aussi des arrêts Metra à proximité de Lisle et sur la route 59 à Aurora.

La réunion est une grande éclaboussure pour Wehrli, qui a été élu en avril et n’est maire que depuis un mois. Résident de Naperville depuis toujours avec des racines familiales dans la communauté datant des années 1840, sa lettre à Warren souligne l’impact qu’un stade de la NFL aurait sur la ville.

«Nous avons plusieurs sites disponibles ou à venir qui pourraient correspondre aux caractéristiques que vous recherchez dans votre future maison», a écrit Wehrli à Warren. « Comme vous, je suis nouveau dans mon rôle. Je me suis engagé à poursuivre un développement économique responsable pour soutenir l’économie florissante de Naperville. Être le foyer des Bears de Chicago débloquerait d’énormes avantages économiques pour notre communauté.

Wehrli insiste également sur les divers groupes commerciaux de Naperville et sur la capacité du personnel de la ville à poursuivre et à mener à bien des développements commerciaux majeurs.

« J’ai siégé au conseil d’administration du Naperville Development Partnership, le partenaire de développement économique de la ville, en ma capacité de secteur privé en tant que propriétaire d’entreprise et banquier communautaire », a-t-il écrit. « Ce groupe a l’habitude de travailler avec des entreprises pour faire des investissements à Naperville la bonne décision pour leur organisation et notre communauté. »

