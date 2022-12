Les ours bruns de l’Himalaya mangent les déchets laissés par les touristes, révèle le fil Twitter de l’officier de l’IAS

Les déchets laissés par les touristes dans l’Himalaya sont devenus un danger pour l’existence des ours bruns de l’Himalaya déjà prêts. Parveen Kaswan, agent des services forestiers indiens, a partagé un tweet soulignant le sort de l’animal qui finit par manger des déchets laissés par les touristes. Kaswan a partagé une photo des ours bruns de l’Himalaya dans un tas de déchets, accompagnée d’une légende citant une étude alarmante du Wildlife SOS et du Jammu & Kashmir Wildlife Department.

“Savez-vous ce que mangent les ours bruns de l’Himalaya ces jours-ci ? Principalement en plastique !! Une étude alarmante menée par Wildlife SOS & J&K Wildlife Dept a révélé que 75 % du régime alimentaire des ours est constitué de déchets alimentaires. 86 des 408 échantillons contenaient des sacs en plastique m, des emballages, etc. Alarmant !!”, a tweeté l’officier de l’IFS.

Il a également partagé le lien de l’étude et tweeté : « Les ours bruns de l’Himalaya sont des espèces en danger critique d’extinction et figurent également à l’annexe I de la loi de 1972 sur la protection de la faune. L’élimination non scientifique des déchets crée ce ravage. Les ours sont attirés par la disponibilité facile de la nourriture, ce qui modifie également leurs habitudes alimentaires. »

Savez-vous ce que mangent les ours bruns de l’Himalaya ces jours-ci ? Majorly Plastic !! Une étude alarmante de @WildlifeSOS & J&K Wildlife Dept ont révélé que 75% du régime alimentaire des ours est constitué de déchets alimentaires. 86 parmi 408 échantillons contenaient des sacs en plastique m, des emballages etc. Alarmant !! pic.twitter.com/x9gJVUT0W6 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 21 décembre 2022

Le récent tweet de Parveen Kaswan est devenu viral, suscitant un flot de réactions. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont été attristés par les résultats de l’étude et ont exprimé leur angoisse sous le tweet de Parveen Kaswan.

Un utilisateur de Twitter a tagué le Premier ministre Narendra Modi lui demandant de faire quelque chose pour l’animal. “C’est vraiment triste de voir cela à cause des touristes irresponsables. Nous avons besoin d’une interdiction pure et simple de tous les produits alimentaires emballés dans l’Himalaya. Le département des forêts peut-il demander au @PMOIndia et Narendra Modi Ji peut-il faire quelque chose ? Le tweet lu.

Les utilisateurs ont exhorté les touristes à être plus responsables et à ne laisser aucun déchet derrière eux.

L’ours brun de l’Himalaya est généralement limité aux prairies alpines des régions himalayennes de l’Inde et du Pakistan. En Inde, le mammifère se trouve dans les États du Jammu-et-Cachemire, de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand. La population de l’ours brun de l’Himalaya a diminué au cours des dernières années en raison de divers facteurs. La gestion inappropriée des déchets est l’un des principaux facteurs de ce scénario malheureux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici