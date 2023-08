Les ouragans sont plus susceptibles de tuer des minorités aux États-Unis

Les tempêtes tropicales de l’Atlantique sont plus susceptibles de tuer les minorités et les membres d’autres communautés vulnérables, selon une nouvelle étude publiée dans Avancées scientifiques.

Une équipe de chercheurs sur les tempêtes et d’experts en santé publique a récemment a examiné les tempêtes de l’Atlantique pour calculer le nombre de décès supplémentaires survenus après une tempête tropicale. Ils ont examiné les milliers de décès qui étaient corrélés à 179 cyclones tropicaux nommés qui se sont formés dans l’Atlantique de 1988 à 2019 pour estimer « les décès excédentaires à court terme toutes causes confondues ».

Ils ont identifié les décès en excès comme la différence entre les décès comptés immédiatement après et les « nombre contrefactuel de décès s’il n’y avait pas eu de cyclone. » 84% de ces décès recensés dans l’étude sont survenus plus récemment, ce qui montre comment les tempêtes tropicales sont devenues plus meurtrières au fil du temps. 94% de ces décès sont survenus dans des comtés classés de moyen à élevé sur les Centers for Disease Control and Prevention. indice de vulnérabilité sociale. Cet indice utilise les données du recensement pour suivre les communautés particulièrement vulnérables.

Communautés vulnérables selon la Indice du CDC sont souvent identifiés par un certain nombre de facteurs qui rendent plus difficile pour eux de rester en sécurité pendant et après une tempête. Cela comprend le taux d’invalidité, le type de logement, l’accès à l’assurance maladie, l’origine ethnique, l’emploi et l’accès aux transports. Selon les chercheurs, les comtés dont la vulnérabilité était élevée selon cet indice comptaient environ 57 % de décès supplémentaires à la suite d’une tempête tropicale. À l’autre extrémité du spectre, les comtés avec les populations les moins vulnérables ne représentent qu’environ 6% des décès en excès.

Robbie Parks, l’auteur principal de l’étude et professeur adjoint de sciences de la santé environnementale à l’Université de Columbia, a expliqué que la race était un facteur important dans la prédiction des décès excessifs. L’analyse a révélé le plus grand nombre de décès excessifs dans la paroisse de la Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina en 2005. Il y a eu 719 décès supplémentaires, selon l’étude. Selon de récents Données de recensementplus de la moitié de la Nouvelle-Orléans s’identifie comme Noir américain et environ un quart des habitants vivent dans la pauvreté.

Les disparités globales étaient particulièrement élevées chez les personnes âgées et surtout les hommes qui se sont identifiés comme Autochtones et Noirs par rapport aux autres groupes. « Cela est en partie dû non seulement au manque d’accès à des transports adéquats à court terme, mais également à un accès inéquitable aux ressources financières, à l’éducation, aux opportunités d’emploi et aux avertissements opportuns sur la proximité des cyclones tropicaux », ont écrit les auteurs de l’étude.

Parks a expliqué la différence entre les décomptes officiels des agences fédérales, comme la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), et l’étude a eu lieu parce que les chercheurs ont pris en compte les incidents qui ont suivi les tempêtes. Ils ont utilisé les données d’enregistrement des décès pour les quatre décennies analysées et ont utilisé la modélisation informatique pour estimer le nombre de décès en excès suite à une tempête dans les zones touchées.

Ils ont également analysé les décès le mois de, et le mois suivant une tempête. Ces décès ont été comparés au nombre moyen de décès dans ces comtés au cours des années normales lorsqu’une tempête n’a pas atteint cette région. « Si vous êtes mort d’une crise cardiaque, il est vraiment difficile de dire que vous êtes mort d’un ouragan », a déclaré Parks. « Ce truc indirect risque en quelque sorte d’être manqué. »

Parks a souligné qu’il y a des lacunes dans les recherches incluses dans cette étude. L’équipe à l’origine de l’étude n’a examiné que décès excessifs aux États-Unis continentaux Cela a laissé de côté Hawaï et des territoires comme Guam et Porto Rico. « Nous voulons regarder vers l’avenir car [Hurricane] Maria a été très bien étudiée dans la communauté scientifique en termes de mortalité excessive », a-t-il déclaré,« nous voulons donc élargir le cadre. Parks espère éventuellement analyser les événements liés aux tempêtes tropicales la mort et l’inégalité d’autres pays aussi.

Comprendre où se trouvent les personnes les plus vulnérables et remédier à ces vulnérabilités pourrait réduire considérablement le nombre de morts, a déclaré Parks, en particulier en raison de le changement climatique augmentant l’intensité de tempêtes tropicales. Les effets des tempêtes tropicales sont aggravés par d’autres effets liés au climat dangers, tels que l’éclosion de problèmes de santé majeurs comme mangeur de chair bactéries dans les eaux de crue. Les cas de personnes infectées par la bactérie ont augmenté rapidement après L’ouragan Ian a inondé une grande partie de la Floride en septembre dernier. Des recherches récentes ont également remarqué que certains les tempêtes tropicales laissent tomber plus de pluieen augmentant les cas d’inondation et d’autres conditions dangereuses.

