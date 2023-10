Il n’est pas surprenant que la crise climatique alimente des conditions météorologiques plus intenses, mais de nouvelles recherches montrent comment le réchauffement des températures des océans renforce les tempêtes tropicales, provoquant des ouragans de plus en plus violents et plus rapides. UN étude publiée Cette semaine, la revue Scientific Reports a révélé que les ouragans qui se forment dans l’océan Atlantique sont désormais deux fois plus susceptibles de passer d’une petite tempête à un puissant ouragan de catégorie 3 en une seule journée.

Andra Garner, professeur adjoint de sciences de l’environnement à l’Université Rowan et auteur de l’article, a étudié les tempêtes tropicales qui se sont formées dans l’océan Atlantique de 2001 à 2020. Les données ont montré que 8,1 % de ces tempêtes sont passées d’un ouragan de catégorie 1 à un ouragan de catégorie 3 ou plus fort en 24 heures. Elle a comparé cela aux tempêtes qui se sont formées entre 1971 et 2000, où seulement 3,2 % des tempêtes se sont intensifiées aussi rapidement. L’étude a noté que l’augmentation des tempêtes à renforcement rapide s’est produite parallèlement à augmentation des températures des océansqui sont connus pour alimenter les tempêtes tropicales.

Des tempêtes plus fortes entraînent bien sûr des dégâts plus importants sur les infrastructures et le déplacement des communautés côtières, mais les tempêtes qui s’intensifient plus rapidement rendent également plus difficile la préparation ou l’évacuation des populations.

« L’intensification rapide des CT [tropical cyclones] dans un climat plus chaud est particulièrement préoccupant, étant donné que de tels événements peuvent être difficiles à prévoir et à prévoir, entraînant potentiellement une escalade des dommages ainsi que des difficultés lors de la communication du danger imminent aux résidents côtiers qui pourraient se trouver sur le chemin du TC », indique l’étude.

Nous avons vu plusieurs ouragans prendre de l’ampleur sur des périodes de temps alarmantes ces dernières années. Ouragan Maria créé en septembre 2017 et s’est intensifié d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 en moins de 24 heures. Il a percuté Porto Rico avec des vents maximums soutenus d’environ 155 miles par heure. Et le mois dernier, l’ouragan Lee s’est formé et était à peine un ouragan, mais rapidement est passé à la catégorie 5 en un jour.

D’autres facteurs entrent en jeu, notamment le fait que nous soyons dans une année El Niño ou La Niña. Rappelez-vous comment nous avons parcouru les noms des tempêtes si rapidement que nous avons dû course de vitesse à travers l’alphabet grec en 2020? C’était une année La Niña. Cette année est une Année de formation d’El Niño, ce qui signifie moins d’ouragans dans l’Atlantique et davantage dans le Pacifique. Mais parce que les températures océaniques ont été si chaudes cette année, l’Administration océanique et administrative nationale a dû revoir à la hausse ses prévisions initiales pour la saison des ouragans de « proche de la normale » à « au dessus de la moyenne. » Cette année, on s’attendait à voir entre 12 et 17 tempêtes nommées ; la mise à jour augmente cette prévision à une attente de 14 à 21 tempêtes nommées.

« Les prévisionnistes estiment que les conditions océaniques et atmosphériques actuelles, telles que les températures record de la surface de la mer de l’Atlantique, sont susceptibles de contrebalancer les conditions atmosphériques habituellement limitantes associées à l’événement El Nino en cours », a expliqué la NOAA dans son communiqué.

Il existe une solution : atténuer le changement climatique en éliminer progressivement le pétrole et le gaz infrastructures pour empêcher la planète de se réchauffer encore plus. « L’un des messages de ce travail est qu’il y a urgence », a déclaré Garner dans un communiqué. déclaration. « Si nous n’apportons pas de changements assez importants et ne nous éloignons pas rapidement des combustibles fossiles, nous pouvons nous attendre à voir une situation empirer à l’avenir. »

