Boucle satellite de l’ouragan Laura Une boucle satellite montrant à Laura le passage d’une tempête tropicale au-dessus des Caraïbes à un ouragan de catégorie 4 qui a touché terre sur la côte américaine du golfe. (AccuWeather)

Une analyse des météorologues et des scientifiques d’AccuWeather montre que si l’intensité globale des saisons des ouragans semble avoir tendance à baisser, les tempêtes qui gagnent en force d’ouragan se sont en fait de plus en plus fortes.

La réponse simple à ce qui motive cette tendance réside dans le fait qu’il y a plus d’eau chaude et d’air chaud et humide dans l’atmosphère qui servent de carburant pour aider à maintenir l’intensité et la force des tempêtes. Cependant, la réponse la plus longue implique une plongée plus profonde dans les données et un regard sur la mécanique météorologique.

À la base, la météo raconte l’histoire d’un monde qui tente de maintenir l’équilibre d’un pôle à l’autre.

« La nature recherche l’équilibre. Si vous mettez de la glace dans un verre d’eau, elle finira par atteindre la température ambiante », a expliqué Scott Mackaro, vice-président de la science et de l’innovation d’AccuWeather. « Les pôles de la Terre sont froids et l’équateur est chaud. Encore une fois, la nature cherchera l’équilibre et tentera de tout mélanger. C’est la raison pour laquelle nous avons le temps. »

Les ouragans en sont un exemple, a-t-il ajouté.

« Et donc les ouragans sont un exemple extrême de la nature à la recherche d’un équilibre. C’est un mécanisme d’échange d’énergie très naturel et très nécessaire », a déclaré Mackaro.

Mackaro a rassemblé des données remontant à 1851, lorsque la tenue de registres sur les ouragans a commencé, et a tracé l’indice ACE de chaque saison.

L’indice ACE, abréviation de l’indice d’énergie cyclonique accumulée, est une mesure qui prend en compte l’intensité d’un ouragan en tenant compte à la fois de sa force et de sa durée. Les tempêtes plus fortes et plus durables obtiendront des scores plus élevés que les tempêtes plus faibles et de courte durée. Lorsque les totaux de l’indice ACE de chaque tempête d’une saison sont combinés, il indique l’intensité de la saison.

«ACE vous raconte l’histoire de la saison», a déclaré l’expert principal des ouragans d’AccuWeather, Dan Kottlowski.

Si seuls l’indice ACE et le temps sont pris en compte, le graphique résultant montrera une tendance à la hausse de l’indice ACE global. Cependant, cela est trompeur, a noté Mackaro, car le développement de la technologie a augmenté le nombre de tempêtes que les scientifiques et les météorologues peuvent observer.

Une poignée de tempêtes de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2020 aurait facilement pu être manquée ou même mal étiquetée avant l’ère des satellites en raison du fait qu’elles étaient de courte durée et se sont principalement produites dans des zones qui auraient été un angle mort pour la technologie disponible, selon Kottlowski.

La tempête tropicale Bertha était une tempête de courte durée, mais la seule raison probable pour laquelle elle a pu être détectée sans technologie satellitaire était qu’elle a touché terre au-dessus du sud-est des États-Unis.

Quant à Dolly, Edouard et Omar – toutes les tempêtes tropicales qui ont été de courte durée ou qui n’ont jamais posé une menace sérieuse pour la terre – un navire aurait dû tomber sur eux pour que quiconque sache qu’elles existaient avant les données satellitaires.

Enfin, considérons la tempête tropicale Wilfred et la tempête subtropicale Alpha. Il est peu probable que le premier ait été enregistré car il avait un modèle de vent ressemblant davantage à celui d’une tempête non tropicale, a déclaré Kottlowski. Et ce dernier, s’il a touché terre au-dessus du Portugal, aurait été considéré comme une tempête non tropicale.

Cette image satellite Aqua prise le vendredi 18 septembre 2020 et fournie par la NASA montre la tempête subtropicale Alpha dans l’est de l’océan Atlantique Nord, près de la côte portugaise. La saison des ouragans « folle » record de l’Atlantique a reçu un remake européen bizarre vendredi alors que les prévisionnistes manquaient de noms traditionnels et trottaient l’alphabet grec pour la tempête subtropicale Alpha. Et il était déplacé géographiquement, pesant sur le Portugal. (NASA via AP)

Pour tenir compte de la possibilité que des tempêtes dans le passé aient pu être manquées dans le livre des records, Mackaro a pris l’indice ACE de chaque saison, divisé par le nombre de tempêtes nommées, puis a ajouté une autre ligne cartographiant l’indice ACE des ouragans de chaque saison. divisé par leur nombre.

Ce qu’il a découvert, c’est que l’indice ACE de toutes les saisons avait une tendance à la baisse tandis que l’indice ACE de tous les ouragans séparés du reste des tempêtes avait une tendance à la hausse.

« Lorsque vous ajoutez toutes les unités ACE pour une tempête, alors vous avez toutes ces tempêtes plus faibles, cela fait baisser la courbe », a expliqué Kottlowski.

Même si le total ACE d’une saison peut être un peu plus difficile à calculer pour les saisons précédant la saison des ouragans de l’Atlantique de 1967 – la première avec des satellites modernes pour suivre la durée de vie d’une tempête – la tendance demeure.

Depuis au moins 1967, et peut-être depuis 1851, les ouragans dans le bassin de l’océan Atlantique ne cessent de se renforcer et de s’intensifier.

Sur cette photo du 28 septembre 2017, des débris sont dispersés dans une communauté détruite à la suite de l’ouragan Maria à Toa Alta, à Porto Rico. De méchants ouragans qui causent des milliards de dollars de dégâts frappent plus souvent. (Photo AP / Gerald Herbert, dossier)

Dans l’histoire que crée le temps, l’un de ses chapitres met en évidence la réaction de la planète à une atmosphère qui se réchauffe.

« L’une des raisons de [strengthening hurricanes] est le fait que, encore une fois, le climat se réchauffe – cela ne fait aucun doute « , a déclaré Kottlowski. » Toutes les informations que nous examinons actuellement suggèrent que la température moyenne continue d’augmenter. «

Le vendredi 8 janvier, le service Copernicus sur le changement climatique a annoncé que l’année 2020 était à égalité avec 2016, l’année la plus chaude au niveau mondial depuis le début de la tenue de registres, qui remonte à 1851. L’année dernière était la sixième d’une série de « exceptionnellement chaleureux années « à partir de 2016, et la période de 2011 à 2020 a été confirmée comme étant la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Une carte de la moyenne annuelle de la température de l’air pour 2020 à une hauteur de deux mètres (6,5 pieds), indiquée par rapport à sa moyenne de 1981-2010. (Service du changement climatique Copernicus / ECMWF)

« L’atmosphère et les océans ont cette synergie, donc si l’atmosphère devient trop chaude, une partie de cette chaleur va … dans l’océan. Donc l’océan essaie en quelque sorte d’équilibrer ce qui se passe par rapport à l’atmosphère. » Dit Kottlowski. «Nous appelons cela un budget calorifique».

Kottlowski note que la Terre absorbe collectivement plus de chaleur qu’elle ne la repousse dans l’espace, probablement en raison de l’accumulation de dioxyde de carbone. Lorsque cela se produit, les océans agissent comme un «puits de chaleur», absorbant une partie de cet excès de chaleur.

Une raison secondaire pour les températures élevées de l’océan pourrait être attribuée à une phase positive du modèle climatique dans l’Atlantique Nord appelée l’oscillation multidécennale atlantique (AMO). Les phases positives de ce cycle produisent généralement des températures océaniques plus élevées et une activité cyclonique plus élevée dans l’Atlantique, et celle dans laquelle nous nous trouvons a commencé en 1995. Les phases de ce cycle durent généralement de 25 à 30 ans.

Conformément aux phases changeantes de l’oscillation pluriannuelle de l’Atlantique (AMO), les ères de haute activité de l’Atlantique se sont produites de 1880 à 1900, de 1945 à 1970 et de 1995 à nos jours. Des époques de faible activité se sont produites entre 1901-1930 et 1971-1994. Les époques de forte activité dans l’Atlantique peuvent augmenter la fréquence et l’intensité des ouragans. (NOAA NWS)

Cependant, Kottlowski a souligné que ce réchauffement de l’atmosphère terrestre est en grande partie la raison pour laquelle les océans sont encore chauds.

« En fin de compte, l’atmosphère se réchauffe, les océans essaient de compenser cela, et à mesure que les océans absorbent cette chaleur, la température de l’eau, en particulier la température de la surface de la mer – la couche supérieure de l’océan – continue d’augmenter », Dit Kottlowski. « Et ce réchauffement constant peut éclipser ce processus AMO. »

Linda Smoot, qui a évacué de l’ouragan Laura dans une camionnette avec huit autres personnes, réagit alors qu’ils reviennent voir leurs maisons, à Lake Charles, en Louisiane, à la suite de l’ouragan, dimanche 30 août 2020 (AP Photo / Gérald Herbert)

Bien qu’il soit possible de voir une saison des ouragans moins active dans une année AMO positive, cela ne vaut pas la peine de baisser la garde.

«De toute évidence, au cours des quatre dernières années, il y a eu beaucoup de tempêtes tropicales et d’ouragans qui ont affecté les États-Unis», a déclaré le fondateur et PDG d’AccuWeather, le Dr Joel Myers. « Mais la plupart des 10 dernières années, vous avez eu une accalmie dans les ouragans qui ont frappé la côte. »

Kottlowski a souligné que de 2014 à 2016, il y avait moins d’activité que la normale en raison de surfaces océaniques plus froides dans les «zones clés» de l’Atlantique. Ce n’était pas nécessairement que tout l’océan était plus frais – juste les zones importantes pour faire monter les ouragans.

Puis vint 2017.

Cette saison a amené quelques gros frappeurs: l’ouragan Harvey, l’ouragan Irma et l’ouragan Maria, pour n’en nommer que quelques-uns. Depuis lors, chaque saison dans l’Atlantique a provoqué au moins un ouragan de catégorie 5.

Ce mardi 10 novembre 2020, une image satellite mise à disposition par la NOAA montre la tempête tropicale Eta à 10 h 40 HNE dans le golfe du Mexique, Theta, à droite, et une vague tropicale au sud qui est devenue la tempête tropicale Iota. Un monde en surchauffe a effacé les records météorologiques en 2020 – une année extrême pour les ouragans, les incendies de forêt, les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et la fonte des glaces – a rapporté l’agence météorologique des Nations Unies mercredi 2 décembre 2020 (NOAA via AP)

«Ce que nous devons faire, c’est atténuer», a déclaré Kottlowski, ce qui signifierait construire de manière plus intelligente le long des zones côtières qui peuvent résister à des tempêtes de catégorie supérieure avec d’autres solutions. Cela peut également signifier ne pas construire de maisons ou d’entreprises directement sur la côte, mais quatre ou cinq miles à l’intérieur des terres pour éviter la montée des ondes de tempête et les taux d’assurance.

Kottlowski a averti que désormais, toute tempête qui se développe dans l’Atlantique ou dans le golfe du Mexique au cœur de la saison des ouragans ne doit pas être sous-estimée.

« Nous devons supposer », a-t-il dit, « que ces tempêtes pourraient devenir des monstres. »

