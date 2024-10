Les ouragans Milton et Helene sont un signal d’alarme sur les enjeux de cette élection

Ceci est un extrait adapté du 8 octobre épisode de « All In with Chris Hayes ».

L’ouragan Milton devrait toucher terre en Floride tôt jeudi. Le Centre national des ouragans est conseiller les résidents de Floride pour « préparer leurs familles et leurs maisons et évacuer si on leur demande de le faire ». Dès mercredi, couverture des avertissements d’onde de tempête presque toute la côte ouest de l’État.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que Milton atteigne le rivage avec des vents bien supérieurs à 100 mph, des pluies atteignant 10 pouces et une onde de tempête côtière pouvant atteindre 10 pieds dans certaines régions.

John Morales, météorologue pour la filiale NBC locale de Miami, NBC 6 South Florida, s’est étouffé en livrant un rapport dévastateur sur la tempête lundi soir.

« Vous pouvez imaginer les vents – je veux dire, les mers sont tellement incroyablement, incroyablement chaudes », a déclaré Morales aux téléspectateurs. « Enregistrez aussi chaud que vous pouvez l’imaginer. Vous savez ce qui motive cela, je n’ai pas besoin de vous le dire : le réchauffement climatique. Le changement climatique conduit à cela et devient une menace croissante. »

Comme Morales l’a dit, nous savons pourquoi cela se produit. Le changement climatique rend notre Terre et nos océans plus chauds. Le golfe du Mexique a vu eau chaude record cette année. Et ces températures plus élevées alimentent des tempêtes plus fortes avec des vents plus forts, plus de pluie et des inondations encore plus graves. La tempête absorbe essentiellement la chaleur et l’utilise comme énergie. C’est comme mettre de la dynamite dans une bombe.

Ouragan Hélène vient de nous montrer à quel point ce phénomène fait des ravages, même dans des zones auparavant considérées comme à l’abri de ce genre de tempêtes, comme Asheville, Caroline du Nord.

De nouvelles recherches ont révélé des preuves solides que le changement climatique provoqué par l’homme a renforcé le pouvoir destructeur d’Hélène. Une étude a déclaré que cela avait rendu les précipitations de la tempête jusqu’à 20 % plus lourdes et ses vents 7 % plus forts. Un autre rapport ont découvert qu’un climat plus chaud entraînait 50 % de pluie en plus sur certaines parties de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Géorgie que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

Les tempêtes comme Hélène et ce que nous attendons de Milton sont exactement ce dont les experts crient depuis des décennies, comme le souligne Morales. » a déclaré Nicolle Wallace sur « Deadline White House ». Il a dit que c’était pour cela qu’il était si ému lors des prévisions.

« Je me suis effondré dans un mélange d’empathie, d’angoisse – face à la multiplication des événements météorologiques extrêmes – et aussi de frustration », a déclaré Morales mardi. « Parce que depuis plus de 20 ans, j’essaie de communiquer sur ce qui se passerait si l’on ne contrôlait pas l’injection de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Et bien, nous y sommes et ça ne va pas s’améliorer.

Nous nous préparons donc maintenant au deuxième ouragan majeur alimenté par le changement climatique en deux semaines, qui pourrait mettre à rude épreuve les ressources fédérales.

Le New York Times rapporte : « L’Agence fédérale de gestion des urgences manque de personnel pour faire face à la dévastation potentielle de l’ouragan Milton. » Lundi matin, « seulement 9 % du personnel de la FEMA… étaient disponibles pour répondre à l’ouragan ou à d’autres catastrophes », selon le Times.

Même si la FEMA déclare « qu’elle est bien équipée pour faire face aux tensions », cela rappelle le défi que représentent les catastrophes naturelles plus fréquentes. Comme le note le Times, le personnel de la FEMA « répond également actuellement aux inondations et aux glissements de terrain au Vermont, aux tornades au Kansas, aux conséquences de la tempête tropicale Debby à New York et en Géorgie et au Watch Fire en Arizona. Et ce ne sont là que les désastres qui ont été déclarés au cours des deux dernières semaines.»

N’oubliez pas que c’est à cela que nous sommes confrontés les températures mondiales sont un peu supérieures 1 degré Celsius plus élevé que la moyenne préindustrielle. Maintenant, imaginez à quoi cela ressemblera lorsque nous atteindrons 2 degrés ? Ou 3 ? Ou 4 ? C’est vers ce monde que Donald Trump nous pousserait plus rapidement s’il revenait à la Maison Blanche.

Non pas qu’il s’en soucie. Trump pense que ce serait bon pour la valeur de l’immobilier. Dans une mairie de Flint, dans le Michigan, en septembre, il plaisanté sur le changement climatique, affirmant que les armes nucléaires représentaient une menace plus grande que le réchauffement climatique et que l’élévation du niveau des océans serait une « bonne chose », offrant aux résidents « davantage de propriétés en bord de mer ».

Nous savons depuis des décennies que notre planète se réchauffe et que nous commencerions à en ressentir les effets brutaux. Mais les conservateurs restent si profondément dans leur déni qu’ils se battent pour accuser quiconque ou quoi que ce soit d’autre.

La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie est promotion des absans aucun doute théorie du complot sur un mystérieux « ils » contrôler la météo, suggérant qu’« ils » envoient des ouragans dans les zones républicaines pour avoir un impact sur les élections. Et maintenant, elle est amplifiée par les médias de droite et par le candidat républicain lui-même, qui a évoqué cette fausse affirmation. lors d’un rassemblement dans le Wisconsin dimanche.

Le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, a même trouvé un moyen de rejeter la faute sur les immigrés. « Il y a la FEMA, qui est là pour venir en aide aux citoyens américains après une terrible tempête, qui est déployée à plusieurs reprises pour faire face à la frontière grande ouverte de Kamala Harris et à l’invasion de migrants qu’elle a provoquée », Vance a déclaré à Newsmax lundi.

« Ce manque de concentration sur leur mission principale, cette distraction et cette focalisation sur les immigrants illégaux – je vous garantis que cela a aggravé la réponse à la catastrophe. »

C’est faux ; la FEMA et la Maison Blanche contestent ces affirmations, disant que le fonds de secours en cas de catastrophe est complètement distinct des autres programmes. Mais bien sûr, il n’est pas vraiment surprenant que les conservateurs réagissent ainsi. Ils n’allaient jamais voir les impacts réels du changement climatique après des décennies de déni et déclarer : « OK, nous avions tort ! Mais leur comportement, face aux conséquences désastreuses de ce double coup de poing imminent pour le Sud-Est, devrait servir de signal d’alarme pour tout le monde sur les enjeux bien réels de cette élection.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com