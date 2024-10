Les ouragans américains retardent le jeu de plateforme inspiré de Wario Land, « Antonblast »

Le jeu de plateforme d’action explosif et rapide Antonblast était censé arriver sur le Switch eShop le mois prochain, mais sa sortie a maintenant été retardée jusqu’à 3 décembre 2024 à cause des ouragans Hélène et Milton.

Selon Tony Grayson, directeur du studio Summitsphere et directeur d’Antonblast, les ouragans ont touché « directement et indirectement » plusieurs membres de l’équipe, dont les « racines sont implantées dans le sud-est des États-Unis ». Heureusement, tout le monde est en sécurité.

Pour compenser ce retard, une nouvelle « One Blast Demo » sera disponible lors du « Next Fest » de Steam la semaine prochaine – avec une « Boiler City totalement repensée », un « Slowroast Sewer jamais jouable auparavant » et quelques autres des surprises.

Comme indiqué ci-dessus, nous espérons que la « démo One Blast » sera publiée sous forme de mise à jour pour les propriétaires de Switch dans les « semaines à venir ». Vous pouvez également télécharger la démo actuelle depuis le Switch eShop. Si nous entendons d’autres mises à jour concernant Antonblast, nous vous le ferons savoir.