KAMPALA: Les Ougandais ont signalé des difficultés d’accès à Internet via des appareils mobiles et des connexions sans fil mercredi soir, un jour avant les élections présidentielles et parlementaires.

Le moniteur Internet NetBlocks a déclaré sur Twitter que l’Ouganda subissait une panne d’Internet à l’échelle nationale à 19 heures (16h00 GMT).

«Les données du réseau en temps réel montrent que la connectivité nationale tombe à 33% des niveaux ordinaires selon l’ordre du gouvernement en vigueur à partir de 19 heures», a déclaré NetBlocks.

Ibrahim Bbossa, porte-parole de la Commission ougandaise des communications, n’a pas répondu aux appels téléphoniques et aux messages demandant des commentaires.

Les problèmes d’Internet surviennent un jour après que l’Ouganda a interdit tous les médias sociaux et les applications de messagerie avant le vote, ce qui, selon le président, était en représailles à la suppression de certains comptes pro-gouvernementaux par Facebook.