Les Ougandais protestent contre la hausse des prix alors que la police met en garde contre les troubles

Les manifestations de rue surviennent un jour après que les autorités de ce pays d’Afrique de l’Est ont mis en garde contre un complot présumé de certains “à l’intérieur du pays et à l’étranger” pour encourager les gens à rester à l’intérieur pendant trois jours pour protester contre l’inflation qui a réduit la valeur d’achat du shilling ougandais.

«Après les (trois) jours, ils affirment que leurs prétendues protestations se transformeront en manifestations de rue ouvertes et en soulèvements de masse, pour provoquer délibérément un changement de gouvernement. Ce sont des moyens illégitimes et inconstitutionnels que nous condamnons fermement », a déclaré la police dans un communiqué.

Un litre d’essence (essence) dans la capitale, Kampala, se vend désormais à un prix record de plus de 1,70 $, soit environ 6,90 $ le gallon, et parfois même plus dans d’autres parties du pays.