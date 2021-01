Les autorités ougandaises enquêtent sur la cause d’une mort à grande échelle de poissons sur le lac Victoria, le plus grand réservoir d’eau douce d’Afrique.

Le ministère des Pêches a averti le public de ne pas manger les poissons morts et de les enterrer à la place.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux par des résidents locaux montrent des dizaines de poissons sans vie échoués sur le lac Victoria, ainsi que sur le lac Kyoga et le Nil.

Les responsables disent que les décès peuvent être causés par une baisse des niveaux d’oxygène.

« Des enquêtes préliminaires ont exclu l’intoxication des poissons », a déclaré le ministère ougandais des pêches dans un communiqué.

« On soupçonne que les récentes tempêtes sur les lacs ont provoqué le mélange des différentes eaux, réduisant ainsi les niveaux d’oxygène dans le lac. »

Un rapport complet d’une équipe d’experts qui a été envoyé plus tôt dans la région est attendu plus tard lundi.

« L’explication la plus probable est la baisse des niveaux d’oxygène » causée par les récentes inondations et les mauvaises herbes de la jacinthe d’eau, a déclaré le responsable du ministère Joyce Ikwaput Nyeko, cité par les médias locaux.

Les perches du Nil sont un aliment de base dans de nombreux ménages ougandais

Le ministère a déclaré que la seule espèce touchée était la perche du Nil, un aliment de base dans de nombreux ménages ougandais.

On pense que la perche du Nil – qui peut peser plus de 100 kg (220 lb) – est sensible aux niveaux d’oxygène inférieurs à deux milligrammes par litre d’eau, rapporte Patience Atuhaire de la BBC à Kampala.

«Il est conseillé à la communauté de pêcheurs et au grand public le long des rives du lac de cueillir les poissons morts et de les enterrer pour réduire la puanteur», a déclaré le ministère.

Mais il a également exhorté le public « à ne pas tenir compte de l’audio circulant sur les réseaux sociaux, appelant les gens à arrêter de manger du poisson car le poisson des prises régulières peut facilement être distingué du poisson mort flottant ».

Le lac Victoria est une ressource vitale partagée par l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.

En 2017, des scientifiques ont averti que le lac Victoria était menacé de mourir.

Ils ont blâmé la surpêche et la pollution pour les stocks de poissons gravement endommagés.