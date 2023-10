L’angoisse suscitée par les quelque 200 personnes kidnappées par le Hamas lors de son attaque brutale contre Israël est sous le feu des projecteurs – mais le Hamas détient au moins deux Israéliens depuis des années.

On a très peu entendu parler de l’Ethiopien-Israélien Avera Mengistu et de l’Arabe bédouin israélien Hisham al-Sayed, capturés respectivement en 2014 et 2015.

Les proches de deux soldats israéliens morts sont également tourmentés par le fait que le Hamas détient leurs dépouilles à Gaza depuis 2014. Hadar Goldin et Oron Shaul ont été tués cette année-là lors d’une guerre entre Israël et le Hamas.

Le Hamas – soutenu par l’Iran et considéré par les pays occidentaux comme un groupe terroriste – a déjà exigé un prix élevé pour la libération des prisonniers israéliens. Ils sont utilisés comme monnaie d’échange par le Hamas.

Aviram Shaul, frère d’Oron, affirme que depuis près de 10 ans, sa famille n’a eu aucune nouvelle du Hamas quant à l’endroit où il conserve le corps d’Oron, aucun signe qu’Oron sera restitué.

En 2014, l’armée a retrouvé le casque et le gilet pare-balles d’Oron dans un tunnel du Hamas à Gaza. Mais depuis lors, Aviram a déclaré à la BBC : « J’ai l’impression que les Israéliens les ont oubliés. [the two dead soldiers] ».

« C’est maintenant une bonne occasion de ramener mon frère, car nous parlons de 200 familles dont des proches sont retenus en otages à Gaza. Le gouvernement n’a pas fait assez pour ramener mon frère, mais maintenant il doit faire un gros effort. »

Il a déclaré qu’à présent « Israël doit conclure un accord humanitaire pour faire sortir les otages ». « Si le Hamas veut de l’électricité et de l’eau, il doit nous donner les otages et les corps des soldats et Israël ne fait rien s’il ne le veut pas. »

Des militants israéliens demandent la libération d’Avera et des corps des soldats morts Oron Shaul (au centre) et Hadar Goldin (à droite) – août 2022

Après des négociations secrètes en 2011, Israël a récupéré le soldat enlevé Guilad Shalit – mais en échange de 1 027 prisonniers palestiniens détenus dans ses prisons.

Israël est désormais déterminé à éliminer le Hamas et inflige d’énormes pertes et dégâts à Gaza par ses frappes aériennes. Tout nouvel échange de prisonniers serait donc à la fois difficile et controversé. Alors que le bilan des morts à Gaza s’alourdit, la fureur palestinienne contre Israël s’intensifie.

Hagai Hadas, ancien commandant militaire israélien et officier des renseignements du Mossad, a joué un rôle clé dans les négociations sur la libération de Shalit.

Il a déclaré à la BBC que de tels accords de prisonniers avec des ravisseurs palestiniens étaient « une question politique » et que dans l’urgence actuelle, avec tant de colère israélienne dirigée contre le Hamas, « cela n’arrivera pas, c’est impossible ».

Il a souligné que l’échange controversé de Shalit était politiquement possible pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu à l’époque – il se sentait suffisamment en sécurité – et que l’accord avait été finalisé deux ans avant la libération de Shalit.

En octobre 2011, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (2e à partir de la gauche) a salué le soldat Gilad Shalit à l’occasion de sa libération par le Hamas.

« Maintenant, je pense que le prix ne sera pas celui des prisonniers du Hamas, mais qu’il devra être payé en utilisant différents outils », a déclaré M. Hadas.

Il a souligné qu’Israël disposait désormais de plusieurs options : des sauvetages militaires directs si les renseignements sur l’emplacement des captifs étaient précis ; utilisation d’« actifs économiques » – c’est-à-dire le paiement ; options humanitaires; ou « laisser les dirigeants du Hamas s’échapper de Gaza, par exemple au Qatar ».

Concernant cette dernière option, a-t-il déclaré, « il faut les mettre sous pression, leur donner l’idée que pour sauver leur vie, ils peuvent conclure un tel accord ».

« Je crois que la majorité [of hostages] sont entre les mains du Hamas, mais plusieurs ne le sont pas. Je suis presque sûr qu’Israël fait tout son possible pour les localiser et tenter de les faire sortir par des moyens militaires. »

Il a déclaré que « même dans une guerre à grande échelle à Gaza, Israël fera pression pour parvenir à un accord pour obtenir la libération des otages, et tentera jusqu’à la dernière seconde de trouver une solution ». « Nous valorisons la vie et sommes prêts à payer pour la vie. »

Les deux otages civils israéliens détenus par le Hamas depuis 2014 « n’ont pas été kidnappés », a déclaré M. Hadas, mais « ils sont allés à Gaza, ils n’étaient pas aptes mentalement ». « C’est une grande différence : nous n’avons rien vécu de semblable à ce que nous avons vécu le 7 octobre », a-t-il déclaré, faisant référence au massacre perpétré par le Hamas.

La mère et le frère d’Avera Mengistu soulignent son sort depuis des années

Le Hamas prétend qu’Avera Mengistu et Hisham al-Sayed sont des soldats, mais des documents officiels israéliens consultés par Human Rights Watch montrent que tous deux sont des civils exemptés du service militaire.

Tila Fenta a mené une campagne pour obtenir la libération d’Avera et se sent abandonnée par l’État israélien – même si elle affirme que l’attention internationale portée aux otages de Gaza pourrait aider sa cause.

« Je veux croire que les chances d’Avera se sont améliorées, mais je le dis avec tristesse », a-t-elle déclaré à la BBC. Elle a souligné que « nous sommes toujours sous le choc – tous les Israéliens le sont » depuis l’attaque du Hamas et la prise d’otages massive qui a tué environ 1 400 Israéliens.

Elle a déclaré que les militants se sentaient « dévastés » par l’échec d’Israël pendant toutes ces années à obtenir le retour d’Avera et d’Hisham.

« Ce ne sont pas des soldats, ils sont tous deux malades – ils ont des problèmes mentaux – et le Hamas les a capturés contre toute l’humanité », a-t-elle déclaré.

Elle a lié l’absence de progrès concernant Avera et Hisham à leur origine défavorisée et à la discrimination de la société israélienne à l’égard des Juifs éthiopiens et des Arabes bédouins.

« Je pense qu’Avera est un homme que la société n’aime pas tellement, à cause de sa couleur, de ses problèmes de maladie mentale et du fait qu’il a grandi dans un quartier pauvre d’Ashkelon.

« Je pense que tout cela fait qu’il n’est pas recherché dans la société. S’il était un peu plus intelligent ou venant d’une bonne région, le traitement serait différent. Je sais que ce n’est pas le moment de dire quelque chose de mal sur mon pays, mais la vérité doit être dite. être dit. » Elle a déclaré que les grandes organisations de défense des droits de l’homme auraient également dû faire davantage. « Il en va de même pour les Bédouins : tous deux sont défavorisés. »

En savoir plus sur la guerre Israël-Gaza

Un troisième jeune citoyen israélien, Jumaa Abu Ghanima, aurait traversé la frontière avec Gaza en 2016 et est toujours porté disparu. Arabe bédouin, comme Hisham, il est peut-être entre les mains du Hamas, mais il n’y a aucune confirmation.

Avant d’entrer illégalement dans la bande de Gaza, Avera et Hisham avaient disparu à plusieurs reprises et avaient suivi un traitement psychiatrique, Recherche de Human Rights Watch montre.

En janvier, le Hamas a publié un court clip vidéo non daté d’un homme marmonnant en hébreu : « Je suis la captive Avera Mengistu. Combien de temps encore resterai-je en captivité avec mes amis. La famille Mengistu a confirmé son identité, a déclaré la campagne Free Avera à la BBC.

Une capture d’écran de la vidéo de la prise d’otage d’Avera (janvier 2023)

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré à Agurnesh, la mère d’Avera, que le gouvernement avait « la confirmation » que son fils était toujours en vie. Il a déclaré qu’Israël « ne cesse pas ses efforts pour rendre Avera Mengistu et le reste de nos captifs et personnes disparues ».

En juin 2022, le Hamas a publié une vidéo montrant Hisham al-Sayed en captivité. Le père de Hisham, Shaaban al-Sayed, a confirmé son identité.

Le Hamas a seulement déclaré que la santé d’Hisham s’était détériorée – aucun autre détail n’a été donné. On pouvait le voir allongé, attaché à un ventilateur, à côté de ce qui semblait être sa carte d’identité émise par Israël.

Tzur Goldin, frère de feu Hadar Goldin, dont les restes se trouvent toujours à Gaza, a exhorté Israël à adopter une politique claire pour lutter contre les enlèvements par le Hamas.

« Les enlèvements sont dirigés contre les familles et visent à briser les sociétés. Nous nous sommes habitués à une certaine situation de sécurité, à un certain comportement. Nous nous sommes habitués à ce qu’il soit commode pour les captifs et les disparus d’être à l’écart », a-t-il déclaré, cité par Israel National News – Arutz Sheva.

« Il y a une série de combats, suivie d’un silence, suivie d’une autre série et encore de silence. »

La libération des otages du Hamas risque d’être une affaire compliquée et controversée. « Partout, c’est un dilemme lorsqu’on conclut des accords avec des terroristes », a déclaré Hagai Hadas à la BBC. « Vous avez des options contradictoires, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. »