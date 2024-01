Les otages israéliens enceintes des violeurs du Hamas devront choisir l’avortement

Nouvelles





Toutes les otages israéliennes tombées enceintes après avoir été violées par leurs ravisseurs du Hamas à Gaza devront décider si elles souhaitent garder leur bébé ou interrompre leur grossesse à leur libération, selon un nouveau rapport.

Les responsables des ministères israéliens du Bien-être social et de la Santé élaborent des plans détaillés pour faire face à la possibilité de grossesses non désirées chez les femmes qui ont été kidnappées par des terroristes après les attentats meurtriers du 7 octobre. a rapporté le journal local Walla !.

En Israël, un comité d’interruption de grossesse détermine généralement s’il convient d’accorder une demande d’avortement – ​​mais les autorités envisagent de contourner cette étape pour réduire les formalités administratives dans le cas d’anciennes captives enceintes.

Plus de 130 Israéliens sont toujours aux mains du Hamas après près de quatre mois, dont des jeunes femmes et des adolescentes, des informations préliminaires suggérant que certains ont été victimes d’abus sexuels, à la fois lors de l’attaque initiale – comme le montrent des vidéos horribles circulant en ligne – et en captivité.

Les autorités civiles, assistées par l’armée israélienne, sont en train de créer un programme qui coordonnera toutes les ressources disponibles pour traiter les otages victimes d’abus sexuels – y compris les femmes à différents stades de grossesse – qui recevront une aide médicale et psychologique.

Les responsables israéliens se préparent à la possibilité que des femmes otages du Hamas sortent de captivité enceintes suite à un viol. X/Daniel Brenner

Les captives enceintes pourront décider si elles souhaitent avorter ou rester enceintes. AFP via Getty Images

L’hôpital Wolfson, dans la ville de Holon, a déjà préparé des infrastructures et mis en place des protocoles pour l’accueil des captifs libérés.

Dans le cadre de la première étape, le personnel médical examinera chaque patiente pour déceler des blessures et, si elle s’avère enceinte, évaluera le développement du fœtus.

Dans un deuxième temps, les anciens otages du Hamas se verront proposer une assistance pour surmonter leur traumatisme.

À ce stade, elles devront décider si elles souhaitent interrompre leur grossesse, si cela est encore possible de manière sûre pour la mère, ou la mener à terme.

Les femmes qui décident de garder leur bébé recevront un soutien financier, juridique et en matière de santé mentale de la part du gouvernement, a rapporté le média.

Des femmes juives françaises manifestent lors d’une marche féministe à Paris pour dénoncer les groupes de femmes françaises qui ont gardé le silence sur les femmes victimes du Hamas lors de l’attentat terroriste du 7 octobre. Maya Vidon-Blanc/UPI/Shutterstock

Lors d’un débat au parlement israélien, à la Knesset, mardi, Chen Almog-Goldstein, 49 ans, qui a été libérée de captivité après plus de 50 jours à Gaza, a révélé que certaines des plus jeunes femmes otages avaient cessé d’avoir leurs règles.

« Il y a des filles qui n’ont pas eu leurs règles depuis longtemps. Peut-être devons-nous tous prier pour que leur corps les protège et qu’elles ne tombent pas enceintes suite à un viol », a-t-elle déclaré.

En pressant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les dirigeants étrangers d’agir rapidement pour libérer les otages restants, les proches des femmes captives ont souligné que plus leurs proches restaient longtemps en captivité, plus le risque de tomber enceinte était élevé.

Le père de l’otage Liri Albag, 18 ans, s’inquiète pour sa sécurité. Elle n’a pas été vue ni entendue depuis plus de 50 jours. Polycopié

La principale préoccupation est que si les femmes ne sont pas libérées avant quelques mois, il sera trop tard pour mettre fin à leur grossesse.

« Je ne sais pas comment ils vont s’en sortir, mais nous devons nous préparer dès maintenant à cette terrible possibilité théorique qu’une femme conçoive ou élève un tel enfant. Ainsi, nous devons mettre fin à cette atrocité, ne pas permettre aux captifs d’y périr, les ramener et leur prodiguer des soins », a récemment déclaré le professeur Tal Biron-Shental, président d’obstétrique et de gynécologie au centre médical Meir de Kfar Saba. a déclaré au journal israélien Maariv.

Les récits poignants partagés par d’anciens otages alimentent les craintes d’une violence sexuelle endémique dans les tunnels de Gaza, où les Israéliens seraient détenus.

L’ancienne captive Aviva Siegel a récemment déclaré aux législateurs israéliens qu’elle avait vu des membres du groupe terroriste amener des captives « des vêtements inappropriés, des vêtements de poupées ».

D’anciens otages ont déclaré que les femmes détenues par le Hamas recevaient des « vêtements de poupées » et étaient traitées comme des « marionnettes ». PA

Les femmes otages ont été transformées en « marionnettes avec lesquelles elles pouvaient faire ce qu’elles voulaient, quand elles le voulaient, et il est incroyable qu’elles soient toujours là », a déclaré Siegel.

Eli Albag, le père de Liri Albag, 18 ans, qui a été arrachée de son lit par des attaquants du Hamas le 7 octobre et qui n’a pas été vue ni entendue depuis plus de 50 jours, a déclaré aux journalistes à Londres cette semaine que lorsqu’il avait demandé une captive libérée si des femmes étaient violées, elle détourna les yeux.

“Elle était silencieuse mais elle a bougé son visage donc j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose là-bas”, se souvient-il. “L’otage a vu quelque chose, mais elle n’a pas voulu nous le dire.”

« Nous savons que certaines filles — c’est très difficile à dire — [the terrorists] les a attaqués sexuellement et nous sommes inquiets », a ajouté le père au cœur brisé.











