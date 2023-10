Les otages de Gaza pourraient être cachés dans des tunnels secrets ou enterrés vivants… c’est un scénario de cauchemar pour les secours israéliens, prévient un expert

Les otages enlevés par le Hamas auraient pu être enterrés vivants, cachés dans des tunnels secrets de l’autre côté de la frontière ou même transférés en Egypte, a prévenu un expert en lutte contre le terrorisme.

L’auteur Samuel Katz, qui a passé des années à observer les unités spéciales d’élite des forces de défense israéliennes, a expliqué que le sort des otages israéliens est un « scénario de cauchemar » pour Israël.

dix Samuel Katz affirme que les otages israéliens pourraient être enterrés vivants ou cachés dans des tunnels

dix Des familles ont été abattues par des combattants du Hamas à Kfar Aza, près de Gaza

dix L’auteur a décrit la frappe du Hamas comme « Pearl Harbor et le 11 septembre réunis en un seul ». Crédit : AFP

dix Israël s’est engagé à riposter après l’attaque surprise du Hamas Crédit : AFP

Le groupe terroriste a menacé d’exécuter certains des 150 otages civils, dans un contexte d’escalade du conflit.

Le Hamas a lancé lundi un avertissement effrayant, selon lequel il tuerait un prisonnier pour chaque maison civile bombardée à Gaza sans avertissement.

Les terroristes ont même menacé de diffuser des vidéos inquiétantes d’otages implorant leur vie.

Katz a expliqué à quel point la situation actuelle des otages est unique car il existe de nombreux endroits où les prisonniers pourraient être détenus et l’a décrite comme suit :inexploré territoire. »

Il a déclaré au Sun : « Nous sommes dans inexploré territoires, c’est sans précédent.

« Les sauvetages d’otages à grande échelle ont généralement impliqué un seul endroit : ils ont impliqué des trains d’avions, des assauts tubulaires qui permettraient une entrée, une sortie ou plusieurs points que les sauveteurs pourraient franchir.

« Vous pouvez avoir des otages qui se trouvent actuellement dans un tunnel près de la frontière israélienne, et vous pouvez avoir des otages qui ont été déplacés près de la frontière égyptienne.

« Vous pouvez avoir des otages qui ont été enterrés vivants. La barbarie manifestée par l’attaque ne fournit aucune explication sur la manière dont ces pauvres individus pourraient être traités et sur l’endroit où ils pourraient se trouver.

Des familles désespérées attendent toujours nouvelles de leurs proches qui ont été enlevés de force par le Hamas.

La mère du tatoueur Shani Louk, qui a été enlevée au festival de musique Supernova lors de l’attaque surprise de samedi, a raconté comment elle a été informée que sa fille était toujours en vie.

Une autre mère a décrit en larmes comment elle avait écouté les combattants du Hamas kidnapper sa jeune fille et sa mère âgée.

Galit Dan, 53 ans, se trouvait à huit kilomètres de là lorsque Noya, 12 ans, terrifiée, a murmuré dans son dernier message : « Aidez-moi ».

Des images déchirantes montraient une mère hurlant s’accrochant à ses jeunes fils alors qu’elle était traînée hors de chez elle par des combattants du Hamas.

Katz explique que la gestion des prises d’otages nécessite une énorme quantité de main-d’œuvre, notamment des négociateurs, des psychologues, du personnel médical et des autorités, qui doivent comprendre « comment ouvrir une brèche, comment entrer, comment s’assurer que les gentils sont protégés ».

Cela vient comme…

Les troupes israéliennes se massent à la frontière avec Gaza, prêtes à « exécuter » 300 000 personnes prêtes à une invasion terrestre

Des détails horribles continuent d’apparaître après l’attaque massive des terroristes du Hamas contre des civils israéliens ce week-end

Des bébés et de jeunes enfants auraient été massacrés, certains décapités, dans le kibboutz de Kfar Aza.

1 200 personnes ont été tuées en Israël – tandis que le bilan à Gaza atteint 950

Les frappes sur Gaza se poursuivent – ​​avec des informations selon lesquelles des roquettes seraient également tirées sur Israël depuis le Liban et la Syrie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié le Hamas de « pire que l’Etat islamique » lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden.

Les familles attendent toujours désespérément des nouvelles des otages capturés par le Hamas, notamment le tatoueur Shani Louk.

Parlant de l’état actuel dans lequel se trouvent actuellement les otages israéliens, il a déclaré : « C’est une situation de cauchemar.

« Et je pense que lorsque l’on pense à ce qui s’est passé au cours des dernières 72 heures en Israël et au nombre d’otages, au nombre de lieux et à la quantité de main-d’œuvre qui a dû être mobilisée et aux échanges de tirs qui ont suivi, la réponse israélienne était remarquable.

« C’était dédié, et dans cette perspective, réussir – entrer à Gaza sera une situation beaucoup plus difficile.

« Vous avez 150 otages, peut-être même plus, répartis dans les tunnels, dans les quartiers populaires. maisons. Nous ne savons pas s’ils sont encore en vie. Nous ne connaissons pas leur état de santé.

« Les renseignements doivent être rassemblés. Il doit être précis et fluide, sinon vous vous retrouverez à consacrer des ressources extrêmement précieuses autour d’un lieu qui n’a aucune valeur.

Cela survient alors qu’au moins trois Britanniques ont été confirmés morts tandis que 14 autres – dont des enfants – sont portés disparus.

Écossais Bernard Cowan, 57 ans, a été assassiné par le groupe terroriste pendant la horreur attaques.

Et le caporal Nathanel Young, 20 ans, qui servait dans les Forces de défense israéliennes, a été confirmé mort samedi.

Daniel Darlington, un photographe britannique, a également été tué alors qu’il était en visite dans le pays.

ATTAQUE SURPRISE

La guerre sanglante à Gaza a commencé samedi lorsque les combattants du Hamas ont pris d’assaut la frontière samedi, abattant des civils dans leur maisonsdans les rues et lors d’un festival de musique en plein air.

Des images choquantes montraient des ravers terrifiés fuyant le festival de musique tandis que des militants du Hamas abattaient des fêtards innocents.

Katz l’a décrit comme « Pearl Harbor et le 11 septembre réunis en un seul » et a noté que c’était « la parfaite tempête de circonstances » qui a permis au Hamas d’organiser l’attaque qui a vu des centaines de personnes massacrées et d’autres prises en otage.

Il a dit : « Quand le nouvelles est tombé, c’était un choc et une incrédulité absolue que quelque chose de cette ampleur se soit produit.

« Cependant, c’est le genre d’attaque que le Hamas prépare. Sans succès, depuis des années.

« Je pense que l’ampleur de l’attaque, la tempête parfaite du festival de musique, la fête juive et toutes les autres circonstances qui les ont entourés leur ont donné un élément de surprise.

« Je pense que la meilleure façon de décrire cela est une tempête de circonstances absolument horrible et parfaite qui a permis aux terroristes de réaliser ce qu’ils ont accompli, que le bilan des morts soit si horrible et que les événements dépassent vraiment l’imagination de quiconque. »

Katz explique qu’il est désormais évident qu’il n’existe pas de paysage politique dans lequel le Hamas et Israël peuvent coexister et que les négociations sur les otages ne seront pas faciles.

Il a ajouté : « Je pense que le Hamas ne peut pas être traité, et je pense que les seules négociations qui pourront réellement avoir lieu seront qu’Israël ne dévastera pas et ne décimera pas tout ce que le Hamas a construit au cours de ces années à moins que ses citoyens ne soient rapatriés et restitués immédiatement. .

«Je ne pense pas que cela puisse continuer comme une longue prise d’otages avec des négociations. Je veux dire, ce n’est pas un incident régulier.

« Et les captifs, ils sont kidnappés. Ils sont victimes d’un crime. Ce n’est pas le genre de réalité dans laquelle on peut s’asseoir et négocier de bonne foi.

« Je pense que tout cela est passé par la fenêtre à 6h30 du matin et le 7 octobre. »

Le négociateur des otages, Scott Walker, a expliqué au Sun pourquoi sauver les captifs du groupe terroriste du Hamas présente des enjeux élevés, mais a exhorté Israël à rester résilient.

Israël a déclenché un barrage de missiles en réponse à cette frappe meurtrière alors que Netanyahu promettait de détruire Gaza avant de priver les 600 000 habitants de la région de nourriture, d’électricité et d’eau.

Après une nuit de raids aériens dévastateurs, elle a exhorté les civils de Gaza à fuir vers le sud, en direction de l’Égypte, avant une attaque terrestre.

Dans une ville, les terroristes du Hamas auraient massacré au moins 40 bébés et enfants dans un déchaînement écoeurant.

Et aujourd’hui, Tel Aviv a lancé 250 frappes aériennes en seulement une heure, alors que l’on craint de plus en plus que le Moyen-Orient soit au bord d’une guerre totale.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées des deux côtés jusqu’à présent et ce chiffre devrait encore augmenter à mesure que des dizaines de bâtiments ont été réduits en ruines lors de l’attaque.

dix Le tatoueur Shani Louk a été vu traîné hors du festival par des combattants du Hamas

dix Des roquettes ont été tirées depuis Gaza après 17 heures Crédit : Reuters

dix Soldats à Kfar Aza, un village près de Gaza Crédit : AFP

dix Galit a écouté impuissante sa fille demander de l’aide avant d’être enlevée par le Hamas