Les oscillations bêta sont essentielles à la compréhension de la dépression cérébrale

Résumé: Une nouvelle étude chez les macaques rhésus révèle comment le cerveau régule les états de type dépression. Les chercheurs ont découvert qu’un circuit cérébral spécifique reliant le cortex préfrontal dorsolatéral (dlPFC) et le réseau cingulo-striatal joue un rôle crucial dans la régulation émotionnelle.

Les perturbations de ce circuit, en particulier dans les oscillations bêta, étaient associées à des prises de décision pessimistes et à des comportements de type dépression. Ces découvertes ouvrent la voie à des thérapies ciblées pour le trouble dépressif majeur.

Faits marquants:

Le cortex préfrontal dorsolatéral régule les états de type dépression via le réseau cingulo-striatal.

Les oscillations bêta dans les circuits fronto-striataux sont cruciales pour coder une prise de décision positive.

Les perturbations dans ce circuit peuvent conduire à une prise de décision pessimiste, caractéristique de la dépression.

Source: Université de Kyoto

Comprendre et traiter la dépression, un problème de santé mentale potentiellement débilitant qui touche des millions de personnes dans le monde, reste une priorité majeure pour les chercheurs dans le domaine des neurosciences.

Par exemple, le trouble dépressif majeur (TDM) touche environ 33 millions de personnes et jusqu’à 5 % de la population adulte mondiale.

La régulation des émotions est une fonction cruciale du cerveau pour supprimer les émotions et les états de type dépression et a été considérée comme l’un des mécanismes de défense du TDM. Cependant, les mécanismes neurobiologiques sous-jacents à la manière dont le cerveau régule cet état de type dépression restent encore flous.

Pour explorer ce problème, une étude récente dirigée par Satoko Amemori et Ken-ichi Amemori et publiée dans Communications naturelles a étudié comment des circuits cérébraux spécifiques régulent les réponses émotionnelles, fournissant ainsi de nouvelles informations sur les bases neuronales de la dépression.

Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur le cortex préfrontal dorsolatéral (dlPFC), connu depuis longtemps pour jouer un rôle dans la régulation des émotions. Les chercheurs ont examiné comment le signal du dlPFC change dans un état de type dépression et ont révélé le mécanisme par lequel le dlPFC régule le réseau cingulo-striatal.

Élucider les mécanismes neuronaux à l’origine d’un comportement de type dépression chez les primates pourrait jeter les bases du développement de nouvelles approches thérapeutiques ciblant des circuits cérébraux spécifiques.

La recherche a examiné l’influence dite « descendante » du dlPFC sur le réseau cingulo-striatal, un réseau cérébral communément associé à la dépression, dans la régulation émotionnelle. Ils ont ensuite examiné comment ces circuits affectent la prise de décision et les réponses émotionnelles.

En utilisant des techniques de microstimulation, les chercheurs ont modulé l’activité neuronale du cortex cingulaire antérieur sous-génuel (sgACC) des macaques rhésus (Macaca mulatta) et ont pu induire expérimentalement une prise de décision pessimiste et des états de type dépression.

Au cours de ces expériences de stimulation, les chercheurs ont en outre enregistré des potentiels de champ local (LFP) pour analyser l’influence descendante du dlPFC sur le réseau cingulo-striatal.

Ils ont constaté que la prise de décision pessimiste induite expérimentalement s’accompagnait d’une diminution de l’influence descendante du dlPFC sur les régions cingulo-striatales.

Cette découverte suggère que la perturbation du signal descendant de la cognition à l’émotion pourrait entraîner une prise de décision pessimiste, une caractéristique du TDM.

L’une des principales conclusions de l’étude était le rôle des oscillations bêta dans les circuits fronto-striataux. Les oscillations bêta ont longtemps été associées au contrôle moteur et à l’attention et, plus récemment, elles jouent également un rôle dans les fonctions cognitives telles que la mémoire de travail.

Dans cette nouvelle étude, la microstimulation efficace du sgACC, qui a conduit à un état de type dépression, a réduit l’ampleur des oscillations bêta codant pour des variables positives liées à la décision.

Cette réduction des oscillations bêta est importante car elle suggère un lien entre l’activité du sgACC et les biais négatifs dans la prise de décision, fournissant ainsi un mécanisme potentiel sur la manière dont le cerveau traite les valeurs positives et négatives.

L’étude a également exploré les interactions entre les zones du réseau fronto-cingulo-striatal. En examinant des facteurs tels que la cohérence et la causalité de Granger (un test statistique permettant de déterminer si une variable peut être décrite de manière significative comme variable dépendante), les chercheurs ont découvert qu’une microstimulation efficace du sgACC modifiait ces interactions, reflétant l’implication du réseau dans la prise de décision. processus.

Ils ont découvert que l’influence « descendante » du dlPFC sur le réseau cingulo-striatal était codée par l’oscillation bêta de la LFP, et que la réduction de l’influence descendante était associée à l’état de type dépression induit expérimentalement.

Ces résultats mettent en évidence le rôle important que joue ce réseau dans la régulation des émotions et la prise de décision et comment son dysfonctionnement pourrait conduire à un comportement de type dépression.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les bases neuronales de la dépression, en soulignant le rôle de circuits cérébraux spécifiques dans la régulation des réponses émotionnelles. Il convient de noter que l’étude a créé un modèle de dépression chez les primates et a révélé que les circuits front-cingulo sont impliqués dans la régulation du système limbique via les oscillations bêta.

Il est important de noter que les chercheurs ont pu démontrer que les singes présentent un comportement similaire à celui de la dépression lorsque cette régulation est absente. En découvrant les mécanismes sous-jacents aux comportements de type dépression chez les primates, cette recherche ouvre de nouvelles voies pour développer des traitements plus efficaces contre le TDM.

À propos de cette actualité de recherche sur la dépression

Auteur: Satoko Amemori

Source: Université de Kyoto

Contact: Satoko Amemori – Université de Kyoto

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La microstimulation cingulaire induit une prise de décision négative via une influence descendante réduite sur le réseau fronto-cingulo-striatal des primates» par Satoko Amemori et al. Communications naturelles

Abstrait

La microstimulation cingulaire induit une prise de décision négative via une influence descendante réduite sur le réseau fronto-cingulo-striatal des primates

Le cortex préfrontal dorsolatéral (dlPFC) est crucial pour la régulation des émotions, connue pour contribuer à la prévention de la dépression.

Le réseau fronto-cingulo-striatal (FCS) plus large, comprenant le dlPFC cognitif et les régions cingulo-striatales limbiques, a été associé à un biais d’évaluation négatif souvent observé dans la dépression.

Le mécanisme par lequel le dlPFC régule le système limbique reste largement flou.

Ici, nous avons réussi à induire un biais négatif dans la prise de décision chez des primates femelles effectuant une tâche de prise de décision conflictuelle, en microstimulant directement le cortex cingulaire sous-génuel tout en enregistrant simultanément les potentiels de champ local (LFP) du FCS.

Le biais négatif artificiellement induit dans la prise de décision était associé à une diminution significative de la connectivité fonctionnelle des régions cognitives aux FCS limbiques, représentée par une réduction de la causalité de Granger dans les LFP de la plage bêta du dlPFC vers les autres régions.

Nous suggérons que la perte de l’influence directionnelle descendante des régions cognitives vers les régions limbiques pourrait être à l’origine de biais négatifs dans la prise de décision, comme on l’observe dans les états dépressifs.