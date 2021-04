Disney Advertising Sales a déclaré jeudi qu’il était épuisé de l’inventaire publicitaire pour la 93e diffusion des Oscars sur ABC ce dimanche.

L’émission, qui est généralement diffusée en février ou début mars, a été repoussée par les organisateurs pour être diffusée le 25 avril en raison de restrictions pandémiques et de problèmes de sécurité.

Malgré la stagnation des cotes et de la production qui répond à la sécurité pandémique, les annonceurs se tournent toujours vers les Oscars. Des marques comme Verizon et Expedia mèneront de nouvelles campagnes majeures lors de l’émission de dimanche. Ils sont rejoints par Cadillac de General Motors, qui diffusera des publicités pour son premier véhicule multisegment électrique, Lyriq, Ad Age rapporté plus tôt cette semaine.

Les autres annonceurs incluront Google, Rolex, Airbnb, Apple, P&G, Panera, Subway et plus encore.

Les évaluations des récompenses avaient diminué avant même la pandémie. L’audience des Oscars de l’année dernière a chuté de 20% pour atteindre un nouveau plus bas, avec seulement 23,6 millions de téléspectateurs, selon Nielsen. Les Emmys et les Grammys ont également vu leur audience diminuer.

Les réalités de la pandémie, qui ont conduit les émissions à essayer des formats socialement distancés, ont créé des luttes supplémentaires. La cérémonie des Golden Globe Awards fin février, par exemple, a été marquée par le hoquet technique.

Selon Kantar Media, le coût moyen d’une place de 30 secondes à la cérémonie en 2020 était de 2,15 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 2019. La société a déclaré que la cérémonie créait toujours plus de revenus publicitaires pour ABC que tout autre jour de l’année. , avec 129 millions de dollars dépensés par les sponsors en 2020.

Kantar a déclaré que malgré la diminution du nombre de téléspectateurs et l’impact de la pandémie sur l’économie, ABC n’a pas apporté de changements majeurs à la tarification des publicités. ABC est à la recherche de 2 millions de dollars pour 30 secondes pour l’émission de cette année, a-t-il déclaré.