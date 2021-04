S’il y a une chose qui rachète les Oscars de dimanche, c’est que nous savons tous maintenant que l’Académie ne sait vraiment pas ce qu’il y a dans les enveloppes.

Même après la débâcle du meilleur film de 2017 au cours de laquelle le mauvais titre a été nommé premier prix de la soirée, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a continué à garder les gagnants secrets jusqu’à ce que les gagnants soient lus à l’antenne.

Il semble que les producteurs avaient fait un gros pari que feu Chadwick Boseman serait nommé meilleur acteur. En rupture avec la tradition, l’Académie a annoncé le lauréat du meilleur film avant d’annoncer les récipiendaires du meilleur acteur et de la meilleure actrice. En règle générale, le prix de la meilleure photo est enregistré comme révélation finale de la soirée.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que cela avait été fait pour que la soirée se termine avec la victoire de Boseman et un hommage à l’acteur. Cependant, le prix est allé à Anthony Hopkins pour son rôle dans « The Father », menant à une finition anticlimatique à un spectacle qui se sentait déjà trop pressé et, pourtant, trop long.

Hopkins, 83 ans, est la personne la plus âgée à avoir remporté un Oscar dans une catégorie d’acteur et n’a pas assisté à la cérémonie. Au lieu de cela, il était chez lui au Pays de Galles. Il a évoqué la victoire dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi matin.

« Bonjour, me voici dans mon pays natal du Pays de Galles et à 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix. Je ne l’ai vraiment pas fait », a déclaré Hopkins. « Je suis reconnaissant à l’Académie et merci. Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt, et encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’attendais vraiment pas à cela, donc je me sens très privilégié et honoré. Merci. «

La performance déchirante de Hopkins en tant qu’homme aux prises avec la démence lui a également valu un BAFTA du meilleur acteur ainsi que des éloges critiques. Il s’agit de son deuxième Oscar sur six nominations et fait suite à sa victoire en 1991 du meilleur acteur pour « Silence of the Lambs ».

Son absence de l’événement de dimanche n’a peut-être pas causé beaucoup de controverse si les producteurs de l’émission n’avaient pas changé la meilleure présentation d’acteur pour durer. Une grande partie de la colère pour la fin abrupte et la cérémonie anodine était dirigée contre les producteurs pour avoir fait l’hypothèse de la victoire de Boseman.

Après la victoire de Hopkins, qui a été acceptée en son nom par Joaquin Phoenix, qui avait remis le prix, les Oscars se sont terminés sans cérémonie.

La fin de la cérémonie était comparable au cours de la soirée.

Il est indéniable que la 93e cérémonie annuelle des Oscars a mis en lumière la diversité des talents et honoré ceux de l’industrie qui, jusqu’à présent, n’ont pas été largement célébrés. Cependant, la cérémonie, qui devait briser le moule et faire bouger les choses, s’est avérée être comme toutes les autres émissions des Oscars avant elle.

Le cinéaste Steven Soderbergh, qui a dirigé la production, a présenté des changements majeurs à la télédiffusion avant la cérémonie. Produisant aux côtés de Stacey Sher et Jesse Collins, il a déclaré que l’équipe traiterait l’événement comme un film, pas une émission de télévision. L’un des changements les plus notables a été la palette de couleurs bleu cobalt de l’événement, qui a remplacé les rideaux et tapis cramoisis traditionnels des Oscars passés.

Bien qu’il y ait une certaine promesse d’une expérience unique, en particulier lorsque Regina King se pavanait dans la gare Union alors que des crédits colorés apparaissaient à l’écran, mettant en vedette les présentateurs du programme de dimanche, l’émission a finalement retrouvé sa forme ancienne.