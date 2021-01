Les 92e Oscars ont eu lieu il y a un peu moins d’un an, le 9 février 2020, ce qui en fait l’un des derniers événements publics normaux de l’année écoulée. Beaucoup de gens se pressaient – sans masque! – dans un espace intérieur, chanté des chansons et fait des discours, pulvérisant des aérosols dans tous les sens, puis entassés dans des limousines et se dirigeant vers des fêtes non socialement éloignées. Peux-tu imaginer? Beaucoup d’entre nous se sont réunis lors de nos propres soirées, ayant vu au moins quelques-uns des films nominés dans de véritables cinémas. Quoi qu’il arrive au Dolby Theatre le 25 avril, ce ne sera rien de tout cela. Même si les projections de pandémie les plus optimistes se réalisent, la route vers les Oscars de cette année est presque méconnaissable. Le Festival de Cannes, où le vainqueur du meilleur film de l’année dernière («Parasite» de Bong Joon Ho, au cas où vous l’auriez oublié) a fait ses débuts, n’a pas vraiment eu lieu en 2020. Telluride non plus, l’un des tremplins automnaux des prétendants aux Oscars. Les autres grands festivals d’automne, Venise et Toronto, étaient les ombres de leur vie habituelle. Les types de films qui se disputent traditionnellement des prix – des drames à budget moyen avec des stars reconnaissables et des sujets historiques ou des thèmes sociaux respectables – étaient minces sur le terrain tout au long de l’année, bien qu’une poignée soit apparue sur Netflix. Le public et l’industrie flottaient dans d’étranges limbes pandémiques. Il y avait beaucoup de films à voir, sur les plateformes de streaming ou de vidéo à la demande et même, pour les cinéphiles intrépides ou irresponsables, dans les cinémas. Mais les cycles habituels de buzz et de réaction, le bouche à oreille et le battage médiatique qui ont défini la saison des récompenses pour le meilleur et pour le pire au fil des ans, ne se sont pas concrétisés. En conséquence, personne ne sait trop à quoi s’attendre, et même les pronostiqueurs professionnels les plus effrontés se tiennent la langue. Bien sûr, il est possible que les producteurs de l’émission et les membres votants de l’académie concoctent une version du show business comme d’habitude, sur la théorie que c’est ce que les gens veulent. Ce sont des marchands de faux-semblants professionnels, après tout, et une réponse compréhensible à la situation actuelle serait d’essayer de nous faire tous croire, une fois de plus, à l’ancienne religion – au glamour des étoiles, au pouvoir de Hollywood, dans la magie du cinéma.

J’espère que non. Ce serait dommage si l’académie laissait cette crise se gâter. Comme dans tant d’autres domaines de la vie contemporaine, le désir d’un retour à la normale peut être un mécanisme de nostalgie et de déni pur et simple, une excuse pour dissimuler ce qui n’allait pas avec l’ancienne norme en premier lieu. Et avouons-le: avant que le coronavirus ne bouleverse tout, les Oscars étaient en désordre. Oui je sais. Il y a eu des moments de vrai délice – les victoires «Parasite», la victoire «Moonlight» en 2017, la triomphes en série des Trois Amigos – mais ils sont toujours arrivés sur une marée de déception attendue. Pendant au moins une décennie, les prix ont eu du mal à répondre à un éventail d’impératifs de plus en plus incompatibles.

L’émission elle-même est censée plaire à un public mondial, être l’un des derniers et des plus fiers événements de masse en temps réel dans un univers de consommation culturelle de plus en plus fragmenté et asynchrone. En même temps, il est censé glorifier un idéal spécifiquement américain de production culturelle – populaire et commerciale mais aussi de grande qualité et d’esprit, pas strictement nationaliste mais accueillant. L’académie défend un impérialisme amical et inclusif, construit sur un consensus joyeux. Récemment, des fissures en surface et la fondation de l’édifice sont devenues de plus en plus apparentes. Le nombre de téléspectateurs a régulièrement baissé et diverses corrections ont été essayées. Anciens hôtes, nouveaux hôtes, pas d’hôtes, deux hôtes. (Bien que pas dans cet ordre.) Les discours d’acceptation sont devenus plus courts, bien que la série ne l’ait jamais fait. Le concert de MC est devenu un patch de ronce pour les célébrités plutôt qu’une plume dans leurs casquettes. Ils étaient soit trop provocateurs, soit trop apprivoisés, trop bizarres ou trop fades, trop politiques ou pas assez politiques.